Инвалида в Невельском округе обеспечат жильем вне очереди по требованию прокуратуры

По требованию прокурора в Невельском районе инвалида обеспечат жильем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Фото: прокуратура Псковской области / Telegram
Невельская межрайонная прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Установлено, что гражданин, являющийся инвалидом и состоящий с 2017 года на учете нуждающихся в жилых помещениях, не обеспечен жильем по договору социального найма во внеочередном порядке.
В связи с этим прокурор в интересах заявителя обратился в суд с иском о понуждении администрации Невельского муниципального округа предоставить нуждающемуся жилое помещение. Требования прокурора суд удовлетворил.
Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.