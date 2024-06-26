Недвижимость

Инвалида в Невельском округе обеспечат жильем вне очереди по требованию прокуратуры

По требованию прокурора в Невельском районе инвалида обеспечат жильем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области / Telegram

Невельская межрайонная прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Установлено, что гражданин, являющийся инвалидом и состоящий с 2017 года на учете нуждающихся в жилых помещениях, не обеспечен жильем по договору социального найма во внеочередном порядке.

В связи с этим прокурор в интересах заявителя обратился в суд с иском о понуждении администрации Невельского муниципального округа предоставить нуждающемуся жилое помещение. Требования прокурора суд удовлетворил.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.