Недвижимость

В России утвердили упрощенный порядок регистрации хозпостроек

В России утвердили упрощенную процедуру оформления в собственность домов блокированной застройки, а также регистрации хозпостроек. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 29 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодаря нововведениям россияне смогут в упрощенном порядке зарегистрировать дома блокированной застройки, которые были построены до 14 мая 1998 года, до вступления в силу Градостроительного кодекса. Такие строения, которые возводили в 60-70-х годах прошлого века, имеют одну крышу и два разных входа. Жилье в них предоставляли сразу двум семьям. Теперь оформить право собственности на дом можно без суда.

Закон также предусматривает упрощенный механизм регистрации хозяйственных построек, например бань, сараев, теплиц, навесов, погребов, колодцев, летних кухонь. Информация о таких объектах будет вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании техпаспортов или оценочной документации, пишет Парламентская газета.

При этом необходимо соблюдать ряд условий: постройки должны быть учтены в техническом или государственном реестре домовладения до 1 января 2013 года, гражданин должен обладать правом на соответствующий земельный участок. Упрощенный порядок не будет распространяться на объекты, признанные самовольными постройками, которые подлежат сносу.