Недвижимость

В РФ выдачи льготной ипотеки в марте упали на 44%

Количество выдач льготной ипотеки в РФ в марте 2025 года сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выдач упал на 41%, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За март 2025 года банки выдали 35,45 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 197 млрд рублей (годом ранее - 63,26 тыс. на 334,85 млрд рублей).

На долю льготной ипотеки пришлось 68% от общего количества и 86% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

Средний размер льготного ипотечного кредита в марте 2025 года составил 5,56 млн рублей, что на 5% выше, чем в марте 2024 года (5,29 млн рублей). Средний срок кредитования в марте текущего года был равен 308 месяцам (25 лет 8 месяцев), что на 4 месяца меньше, чем в марте 2024 года.

В I квартале 2025 года было оформлено 84,33 тыс. льготных жилищных кредитов на 466,41 млрд рублей. На их долю пришлось 66% от общего количества и 85% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению с IV кварталом 2024 года количество выдач сократилось на 19%, а объем - на 21% (в октябре - декабре прошлого года было выдано 103,52 тыс. льготных кредитов на 591,55 млрд рублей). По сравнению с результатами I квартала 2024 года количество выдач кредитов с господдержкой упало на 40%, а объем - на 37% (в январе - марте 2024 года - 140,8 тыс. кредитов на 736,7 млрд рублей).

В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в марте вошли: Москва - 3,38 тыс. кредитов на 26,62 млрд рублей, Московская обл. - 2,32 тыс. кредитов на 16,45 млрд рублей, Санкт-Петербург - 1,84 тыс. кредитов на 12,37 млрд рублей, Краснодарский край - 1,35 тыс. кредитов на 7,21 млрд рублей и Татарстан - 1,2 тыс. кредитов на 6,5 млрд рублей.

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в марте жителям Москвы - в среднем 7,87 млн рублей, Московской области - 7,09 млн рублей, Санкт-Петербурга - 6,74 млн рублей, Калмыкии - 6,32 млн рублей и Ленинградской области - 6,28 млн рублей.

При этом самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в республике Чечня - 360 месяцев (30 лет); самый короткий - в Приморском крае - 251 месяц (20 лет 11 месяцев), пишет ТАСС.