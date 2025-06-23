Недвижимость

Более половины банков из топ-10 снизили ставки по ипотеке

Шесть банков из топ-10 снизили реальные ставки по базовым ипотечным программам, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Средний уровень полной стоимости жилищных кредитов (ПСК — учитывает не только ставку, но и дополнительные платежи по ссуде, например, страховку) опустился ниже 28%, снизившись на 1 п.п. за месяц. Минимальный уровень ПСК по ипотеке при этом упал на 1,2 п.п. до 25%.

«Снижение ставок не делает рыночные ипотечные кредиты реально более доступными, поскольку при стандартных условиях долговая нагрузка и переплата остаются неподъемными», — подчеркнул управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ипотека станет по-настоящему доступной только при ставках ниже 15% годовых, уточнил аналитик. Но таких значений, скорее всего, стоит ждать не раньше следующего года. Пока же банки продолжают осторожную корректировку условий, не спеша с серьезным удешевлением кредитов, пишут «Известия».

Снижение ставок по рыночной ипотеке в любом случае сделает ее хотя бы чуть более привлекательной для заемщиков, из-за чего доля этого продукта в выдачах может несколько вырасти, уточнила старший директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.