ещё Недвижимость
 
 
 
Самое популярное
 
Недвижимость

В Пскове проверили ход работ по сохранению здания исторической ТЭЦ

03.11.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Министерства культурного наследия Псковской области в рамках регионального государственного контроля осуществили инспекционный визит за соблюдением требований к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание Псковской теплоэлектростанции», расположенном в Пскове на улице Советской, 29. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве.

Фото здесь и далее: Министерство культурного наследия Псковской области

В годы Великой Отечественной войны в здании ТЭЦ действовали подпольные группы под руководством секретаря горисполкома Степана Никифорова и инженера Михаила Семенова. Само здание было построено в 1930 году.

Проектная документация для реставрационных работ была разработана компаниями ООО «Новые технологии безопасности» и ООО «Бастион» из Санкт-Петербурга. Работы на объекте выполняет подрядная организация — ООО «Реставрационно-строительная компания «Ордер», также из Санкт-Петербурга. Заказчиком выступает ООО «ЖК ТЭЦ18».

 

На момент проверки специалисты зафиксировали выполнение следующих видов работ:

  • Отделка фасадов: ремонт кирпичной кладки, оштукатуривание;
  • Установка и монтаж оконных заполнений;
  • Ремонт крыши, устройство светового фонаря;
  • Устройство внутренних перегородок;
  • Устройство инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, вентиляция, отопление, электроснабжение).
Источник: Псковская Лента Новостей
