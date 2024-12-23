Туризм

«ТЭЦ18» на берегу реки Великой станет гостиничным комплексом на 155 номеров в Пскове

Совет по инвестициям прошедший под руководством губернатора региона, поддержал 9 проектов, планируемых к реализации или дальнейшему развитию на территории региона 18 декабря. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.



Фото: сайт правительства Псковской области

В ходе заседания совета участники поддержали реализацию в Псковской области дополнительных 5 инвестиционных проектов.

Один из инвесторов проведет реконструкцию жилого комплекса «ТЭЦ18» в историческом центре Пскова, в результате чего появится современный гостиничный комплекс на 155 номеров.