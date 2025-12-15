Недвижимость

«Заброшку» на улице Больничной консервируют в Великих Луках

На улице Больничной, 10 в городе Великие Луки подрядная организация устанавливает преграды на дверных и оконных проёмах объекта незавершённого строительства для предотвращения несанкционированного доступа. Работы планируется завершить в ближайшие дни, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Фотографии: администрация Великих Лук

Администрация города Великие Луки напоминает о важности соблюдения безопасности на заброшенных зданиях. Категорически запрещено проникновение в ветхие домовладения, заброшенные дома, здания, сооружения и водонапорные башни. Эти места могут представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья, особенно для детей.

«Объясните детям, что недостроенные пролёты, вырытые котлованы и складированные строительные материалы могут привести к увечью или гибели. Научите их говорить «нет» ребятам, которые хотят втянуть их в опасную ситуацию. Приучайте детей дорожить своим здоровьем и безопасностью!» - призвали в администрации.

Нахождение на территории строящихся зданий в черте города является административным правонарушением.