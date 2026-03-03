Солодежня усадьбы Жуковых в Пскове «уйдет с молотка» по решению суда

Псковский городской суд принял решение об изъятии из собственности физического лица и продаже с публичных торгов объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Жуковых. Солодежня (кладовая)», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство культурного наследия Псковской области

Здание датируется концом XIX – началом XX веков. Оно располагается по адресу: город Псков, улица Труда, 9.

Иск направлен министерством культурного наследия Псковской области в связи с непроведением собственником работ по сохранению объекта культурного наследия.

Решение в законную силу пока не вступило.

Первые выявленные сведения о хозяевах домовладения на перекрестке улицы Ильинской (ныне улица Труда) и Лесной (ныне улица Волкова) относятся к середине XIX века. В феврале 1855 года псковский купец Иван Ларионов продал псковскому купцу 2-й гильдии Матвею Жукову каменный дом с флигелем, пристройками и садом, расположенный в Пскове на Запсковье вблизи Косьмодемьяновской церкви.

Раскладочные ведомости 1879 года дают сведения о функциональном назначение большинства построек усадьбы Жукова, определяя их как каменный жилой дом, каменную лавку, солодежню и надворные постройки, общей стоимостью в 1610 рублей.

В конце 1880-х годов домовладение Матвея Жукова перешло к его сыну - псковскому купцу Семену Жукову (могилы обоих сохраняются на Мироносицком кладбище города Пскова), пишет pleskov60.ru.

Семен Жуков, также как и отец, был купцом 2-й гильдии. Занимался овощной торговлей. В 1895 году по улице Ильинской за ним числились каменный двухэтажный дом, каменная лавка и каменная солодежня.

Объект - образец здания промышленно-хозяйственного назначения, характерного для городских купеческих усадьб Пскова середины XIX - начала XX века. Пример интересного фасадного решения хозяйственной постройки, включенной в уличную застройку жилого квартала города, с использованием в качестве стилеобразующих элементов мотивов архитектуры классицизма.