Два гектара земли изъяли в пользу государства в псковской деревне Раздолье

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства прокуратура выявила факт незаконного отчуждения из государственной собственности крупного земельного массива. В результате в пользу государства изъято два гектара земли в Псковском округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области. 

Установлено, что гражданин неправомерно оформил право собственности на земельный участок площадью два гектара, расположенный в деревне Раздолье Псковского муниципального округа. Правоустанавливающие документы на данную землю отсутствовали, однако регистрация права была проведена.

Впоследствии участок был размежеван на 12 самостоятельных земельных участков, 9 из которых были проданы и перешли в собственность других лиц.

В целях восстановления законности прокуратура области обратилась в суд с исковым заявлением, потребовав признать недействительным свидетельство о праве собственности на исходный земельный участок, истребовать все 12 образованных участков из чужого незаконного владения и возвратить их в государственную собственность.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры Псковской области. Решение суда вступило в законную силу. 

Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

