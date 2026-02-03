Банки ужесточают сдачу ипотечных квартир в аренду

Около 95% арендного жилья в России сдается неофициально. Квартиры снимают 13% семей — около 8 млн человек. Существенная часть рынка связана с ипотекой. Как рассказал директор рынков России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин, многие квартиры изначально покупались для сдачи и часто выходят на рынок без уведомления банков. На этом фоне банки стали строже относиться к сдаче ипотечного жилья, отметил юрист компании «СКР-групп» Алексей Дзюман.

Рост льготных программ привел к тому, что больше покупателей рассматривают квартиры как источник дохода, но не всегда учитывают требование согласовывать аренду с банком. Тенденцию подтвердили другие опрошенные юристы, а также в банке ПСБ, пишут «Известия».

Верховный суд ранее указал, что банк не может произвольно ограничивать использование собственности. Вместо этого в договорах всё чаще появляется условие о предварительном согласии кредитора.

Банки зачастую отказывают, если квартира куплена с использованием маткапитала, поскольку такое жилье должно улучшать условия проживания, а не приносить доход, сказала юрист, член Ассоциации юристов России Галина Земскова.

По словам управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Лауры Кузнецовой, сдача жилья часто возможна только с письменного согласия банка, запрещена до полного погашения кредита или ограничена проживанием без коммерческого использования.

Финансовые организации также закрепляют за собой право проверять залоговые квартиры, включая выездные осмотры, рассказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.