 
Недвижимость

Оплатить долги за капремонт в рассрочку предлагают псковичам

О возможности оплатить долги по капитальному ремонту в рассрочку рассказали Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Часть 1 ст. 169 ЖК РФ предусматривает обязанность каждого владельца помещения в многоквартирном доме ежемесячно оплачивать взносы на капитальный ремонт. Обязанность по оплате взносов возложена на собственников с момента возникновения права собственности на помещение и при условии нахождения многоквартирного дома в программе капремонта.

Наличие задолженности по взносам влечёт за собой взыскание долга в судебном порядке.

«Чтобы не доводить ситуацию до суда, Региональный оператор предоставляет жителям Псковской области возможность заключить соглашение о рассрочке задолженности. В таком случае, погашение долга будет происходить по графику, который необходимо строго соблюдать. На период предоставления рассрочки начисление пени приостанавливается. Помимо погашения основного долга у собственника остается обязанность уплачивать и текущие платежи, которые начисляются ежемесячно», - отметили в фонде.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в Региональный оператор с заявлением о предоставлении рассрочки.

К заявлению необходимо приложить копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме.

Документы можно направить в Региональный оператор следующими способами:

  1. Лично передать сотрудникам Регионального оператора по адресу 180007, Псков, ул. Петровская, 51, 5 этаж (график работы: понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00);
  2. Прислать в печатном виде по почте: 180007, Псков, ул. Петровская, 51. Получатель: РОФКР ПО;
  3. Направить отсканированные документы на официальную электронную почту Регионального оператора - info@fkr60.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, или по телефону «горячей линии» 8(8112)298223.

