На 50% увеличился спрос на безопасные сделки с недвижимостью за наличные через Сбер в СЗФО

Жители Северо-Западного федерального округа в 2025 году заключили через Сбер более 60 тысяч договоров купли-продажи недвижимости без привлечения ипотеки, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Сбербанк обеспечивает полный цикл сопровождения таких сделок: в банке составляют договор, оперативно передают документы на государственную регистрацию и организуют безопасность расчётов после официального подтверждения смены собственника. 

Популярность сервиса в 2025 году выросла почти в полтора раза: прирост числа договоров за собственные средства в СЗФО составил около 50%. Этому во многом способствовали ключевые услуги банка: электронной регистрацией через Домклик воспользовались 50 тысяч жителей региона и почти 40 тысяч человек — «Безопасными расчётами». Также для большего удобства и экономии клиенты могут выбрать единый пакет «Регистрация и расчёты», который объединяет обе процедуры по сниженной стоимости. Услуга предназначена для физических лиц, которые покупают или продают вторичную недвижимость, землю или дом с участком за собственные средства. Спрос на неё вырос на 20% в прошлом году. 

«В Северо-Западном регионе почти половину сделок с недвижимостью мы проводим без ипотеки и видим, как растёт интерес к неипотечным решениям Сбера, которые обеспечивают комфорт и надёжность каждому покупателю и продавцу независимо от наличия кредитования. С помощью своих сервисов мы предлагаем людям прозрачный и понятный процесс на каждом этапе — от поиска объекта до передачи ключей», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. 

Чтобы сделка за собственные средства прошла быстро и удобно, менеджеры Домклик помогут на каждом этапе сделки: 

  • Проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей и сможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

  • Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приёма-передачи и расписку, учитывая вашу ситуацию, требование законодательства и практику Росреестра.

  • Помогут зарегистрировать переход права собственности за два дня и безопасно перевести деньги продавцу.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Реклама: ПАО Сбербанк России. Erid: 2SDnjcUWmHb

