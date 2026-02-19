На 50% увеличился спрос на безопасные сделки с недвижимостью за наличные через Сбер в СЗФО

Жители Северо-Западного федерального округа в 2025 году заключили через Сбер более 60 тысяч договоров купли-продажи недвижимости без привлечения ипотеки, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Сбербанк обеспечивает полный цикл сопровождения таких сделок: в банке составляют договор, оперативно передают документы на государственную регистрацию и организуют безопасность расчётов после официального подтверждения смены собственника.

Популярность сервиса в 2025 году выросла почти в полтора раза: прирост числа договоров за собственные средства в СЗФО составил около 50%. Этому во многом способствовали ключевые услуги банка: электронной регистрацией через Домклик воспользовались 50 тысяч жителей региона и почти 40 тысяч человек — «Безопасными расчётами». Также для большего удобства и экономии клиенты могут выбрать единый пакет «Регистрация и расчёты», который объединяет обе процедуры по сниженной стоимости. Услуга предназначена для физических лиц, которые покупают или продают вторичную недвижимость, землю или дом с участком за собственные средства. Спрос на неё вырос на 20% в прошлом году.

«В Северо-Западном регионе почти половину сделок с недвижимостью мы проводим без ипотеки и видим, как растёт интерес к неипотечным решениям Сбера, которые обеспечивают комфорт и надёжность каждому покупателю и продавцу независимо от наличия кредитования. С помощью своих сервисов мы предлагаем людям прозрачный и понятный процесс на каждом этапе — от поиска объекта до передачи ключей», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Чтобы сделка за собственные средства прошла быстро и удобно, менеджеры Домклик помогут на каждом этапе сделки:

Проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей и сможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приёма-передачи и расписку, учитывая вашу ситуацию, требование законодательства и практику Росреестра.

Помогут зарегистрировать переход права собственности за два дня и безопасно перевести деньги продавцу.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

