Новоржевская администрация готова предоставить 100 га земли для сельхозугодий

Администрация Новоржевского муниципального округа готова предоставить земельный участок площадью 100 га для вовлечения в хозяйственный оборот, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Участок располагается юго-восточнее деревни Седоговец. Относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Ознакомиться с аукционной документацией можно на сайте Госуслуг.

По вопросам аренды или приобретения данного участка можно обратиться в администрацию Новоржевского муниципального округа в городе Новоржев, улица Германа, 55. Телефон: 8(81143)2-10-05, 2-15-34.

