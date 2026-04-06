Суд постановил снести торговый объект около многоэтажки в Великих Луках

Арбитражный суд Псковской области обязал индивидуального предпринимателя А. С. Корпуснова освободить земельный участок, расположенный по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект, № 24/18, путем демонтажа нестационарного торгового объекта, установленного на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде. 

Скриншот с Яндекс. Карты (было)

На территории многоквартирного дома №24/18 на Октябрьском проспекте силами предпринимателя возводился нестационарный торговый объект площадью 95 квадратных метров. Право на размещение предпринимателю предоставлено внеочередным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

При проверке законности размещения НТО администрация установила нарушения действующего законодательства. Учитывая жалобы жильцов и итоги проведенной проверки, администрация обратилась в суд с требованием об освобождении земельного участка.

Суд удовлетворил требования администрации.

Скриншот из материалов дела (стало)

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о подтверждении факта нахождения НТО, установленного предпринимателем, в границах территории исторического поселения регионального значения, с нарушением противопожарных требований и требований правил благоустройства, в охранной зоне инженерных сетей водоотведения.

