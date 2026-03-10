Псков занял 86-е место среди городов РФ по строительству жилья

Город Псков занял 86-е место в рейтинге российских городов, где строится больше всего квартир на начало 2026 года, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Площадь строящихся квартир на начало 2026 года в Пскове в пересчете квадратных метров на человека составила 0,45 м2.

Остальные города субъектов Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

24 место - Архангельск;

30 место - Калининград;

36 место - Вологда;

57 место - Санкт-Петербург;

71 место - Петрозаводск;

85 место - Великий Новгород;

95 место - Мурманск.

Краснодар и Тюмень лидируют в рейтинге российских городов, где строится больше всего квартир, а Саратов и Нижний Тагил замыкают сотню.

Прошедший 2025 год для российского строительного рынка можно назвать удачным, результат по его итогам немного выше, чем годом ранее: введено более 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,4% больше, чем в 2024 году. В 2025 году возведено 13,9 тысячи многоквартирных домов, в которых почти 1,34 миллиона квартир, что позволило нескольким миллионам жителей России улучшить свои жилищные условия.

Напомним, в прошлом году Псков в аналогичном рейтинге занимал 79-ю строчку.