Псков занял 86-е место среди городов РФ по строительству жилья

Город Псков занял 86-е место в рейтинге российских городов, где строится больше всего квартир на начало 2026 года, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Площадь строящихся квартир на начало 2026 года в Пскове в пересчете квадратных метров на человека составила 0,45 м2

Остальные города субъектов Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 24 место - Архангельск;
  • 30 место - Калининград;
  • 36 место - Вологда;
  • 57 место - Санкт-Петербург;
  • 71 место - Петрозаводск;
  • 85 место - Великий Новгород;
  • 95 место - Мурманск.

Краснодар и Тюмень лидируют в рейтинге российских городов, где строится больше всего квартир, а Саратов и Нижний Тагил замыкают сотню.

Прошедший 2025 год для российского строительного рынка можно назвать удачным, результат по его итогам немного выше, чем годом ранее: введено более 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,4% больше, чем в 2024 году. В 2025 году возведено 13,9 тысячи многоквартирных домов, в которых почти 1,34 миллиона квартир, что позволило нескольким миллионам жителей России улучшить свои жилищные условия. 

Напомним, в прошлом году Псков в аналогичном рейтинге занимал 79-ю строчку. 

