Недвижимость

Псков занял 79-е место в рейтинге городов по масштабам строительства

Псков занял 79-е место в рейтинге российских городов по масштабам строительства квартир, следует из результатов исследования РИА Новости.

Аналитики считают, что 2024 год был успешным для российского строительного рынка, хотя и не таким успешным, как предыдущий. По итогам года в эксплуатацию было введено более 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем в 2023-м.

В 2024 году было построено 14,2 тысячи многоквартирных домов, в которых появилось почти 1,36 миллиона новых квартир. Это позволило улучшить жилищные условия нескольким миллионам россиян.

По итогам исследования город Псков занял 79-е место. Площадь строящихся квартир в начале 2025 года в Пскове составила 0,54 квадратных метра на одного жителя.

Остальные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

34 место - Вологда;

34 место - Вологда; 40 место - Архангельск;

55 место - Санкт-Петербург;

73 место - Петрозаводск;

78 место - Сыктывкар;

80 место - Череповец;

88 место - Великий Новгород;

99 место - Мурманск.

В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2025 года в столице возводится 17,4 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Краснодар, который сместил на третье место Санкт-Петербург по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2025 года в Краснодаре возводится 5,3 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге – 5,26 миллиона.