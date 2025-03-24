Недвижимость

Псковская область заняла 46 место в рейтинге российских регионов по вводу жилья

Псковская область заняла 46 место в рейтинге регионов по вводу жилья, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Для оценки темпов жилищного строительства в регионах Российской Федерации эксперты составили рейтинг субъектов по вводу жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2024 году, в пересчете на одного жителя.

В Псковской области ввод жилья в 2024 году на одного жителя составил 0,63 квадратных метра общей площади (на человека), а объем введенного жилья в 2024 году — 362 тысячи квадратных метров. При этом объем ввода жилья снизился на 4,6%. Таким образом, удельный вес регионального объема введенного жилья в общероссийском объеме в 2024 году составил 0,3 процента.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1 место - Ленинградская область;

5 место - Калининградская область;

42 место - Республика Карелия;

49 место - Вологодская область;

50 место - Ненецкий автономный округ;

51 место - Новгородская области;

70 место - Архангельская область;

71 место - Санкт-Петербург;

84 место - Мурманская область.

По данным официальной статистики, объем ввода жилья в 2024 году составил 107,8 миллиона квадратных метров, что на 2,4% ниже, чем в 2023 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 12,1%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 6,1%. В пересчете на одного жителя России было введено 0,738 квадратных метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2024 году, как и в предыдущие годы, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в десятки раз. По итогам прошедшего года Ленинградская область сохранила лидирующую строчку в рейтинге с результатом 1,976 квадратных метра введенного жилья на одного человека, что немного ниже, чем в предыдущем году, когда в области было введено чуть более двух «квадратов» на жителя.

Напомним, в 2023 году Псковская область заняла 42 место в рейтинге регионов по вводу жилья.