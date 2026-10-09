«Таких цен нет и не будет»: Олег Брячак рассказал о реалиях цен на квартиры в Пскове

Продуманные планировки и независимость от проектного финансирования обеспечивает доступные цены на жилье. Об этом в эфире программы «Квадратные метры» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал руководитель строительной компании «Монолит» Олег Брячак.

«Застройщикам, которые работают с проектным финансированием, стоимость квадратного метра устанавливает банк. Это для них один из негативных факторов. Может быть, они бы и продавали более активно и более динамично свои квадратные метры, но сделать этого не могут, потому что банк не позволяет», – объяснил Олег Брячак.

Он подчеркнул, что в домах строительной компании «Монолит», благодаря автономии от банков, удалось распродать трехкомнатные квартиры гораздо ниже рыночной стоимости.

«В наших домах все не так. Мы знаем, сколько здесь стоят квартиры на самом деле, за сколько они будут продаваться и сколько стоит себестоимость нашего дома. Трехкомнатные квартиры мы уже все продали. Продали, вы сейчас удивитесь, по 79 тысяч за квадратный метр. Их скупили все. И уже на сегодняшний день можно посмотреть в каком состоянии находится дом, в том числе внутренние помещения. У нас высокая степень готовности. Цен таких нет и не будет больше. Двухкомнатных квартир у нас было 27, осталось 6 или 4. Мы их начали продавать 85 тысяч за метр, а заканчивали по 88-89. Таких цен нет в этом районе», – добавил Олег Брячак.

Застройщик подчеркнул, что квартиры в новом доме привлекают покупателей рациональным использованием каждого квадратного метра. Так, в двухкомнатных квартирах может присутствовать кладовая, а иногда и второй санузел.

«Люди увидели стоимость, посмотрели планировки, пообщались с нами, со мной лично, с отделом продаж. Поняли, что у нас очень хорошие, продуманные планировки. За лишние квадратные метры человек не переплачивает. В некоторых квартирах у нас предусмотрены кладовые и вторые узлы, хотя площадь не сильно большая, в районе 60 квадратных метров, средняя двушка. Нам удалось сделать хорошие жилые пространства, места хранения и так далее. Сейчас мы делаем следующий дом. Мы еще дальше пошли. У нас в трешках будут и два сан узла, и кладовая, и гардероб. В некоторых будет отсутствует лоджия. На мой взгляд, это плюс - если есть места для хранения», – сказал Олег Брячак.

Помимо жилых квартир, в доме имеются и коммерческие помещения.