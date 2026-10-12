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Градостроительный совет одобрил концепцию фермерского рынка на на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса в Пскове

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Сегодня в рамках заседания градостроительного совета обсуждался проект всесезонного фермерского рынка на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. Об этом в своем канале в Мах сообщил временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах

Он отметил, что проект предусматривает строительство вытянутого здания с разделением на секции.

«Здесь разместятся торговые ряды и гастрономические пространства с панорамными окнами и верандами. Архитектурное решение опирается на приёмы конца XIX — начала XX веков. При этом будет сохранён исторический телеграфный столб», - сообщил Станислав Стармолотов.

Общая площадь рынка составит 2,8 тысячи квадратных метров.

 

«Особое внимание уделим благоустройству прилегающей территории: сделаем тематическую детскую площадку «Комбайн», проложим тротуары и выполним озеленение. Покупатели смогут приобрести на рынке продукцию псковских производителей: фермерские овощи и фрукты, сыры, мясные изделия, сладости, слабоалкогольные напитки местного производства и многое другое. Концепция получила одобрение с учётом поступивших предложений и замечаний. Возрождаем торговые и гастрономические традиции Пскова сообща», - заключил Станислав Стармолотов.

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