В Дно по региональной программе отремонтировали двухэтажный дом 1960 года постройки

Капитальный ремонт дома №4 на улице Пионерской в городе Дно завершили в рамках региональной программы на 2026 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

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В двухэтажном здании 1960 года постройки общей площадью 344,28 квадратного метра обновили фасад, отремонтировали и укрепили фундамент, привели в порядок крышу, а также заменили трубы и узлы системы холодного водоснабжения.

Дом до ремонта

Работы выполнили в соответствии с проектной документацией. Результаты ремонта приняла комиссия.