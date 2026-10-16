В Пскове досрочно сдали дом на улице Героя России Досягаева

Новый многоквартирный дом на улице Героя России Досягаева, 7 в Пскове введен в эксплуатацию более чем на полгода раньше срока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «ЛУГ-девелопмент».

Фото: «ЛУГ-девелопмент»

В ближайшее время застройщик планирует передать ключи новоселам и подписать акты приема-передачи квартир. График выдачи ключей обещают опубликовать в группе компании.

По информации застройщика, в продаже остались последние квартиры. Посмотреть планировки можно на сайте «Магазин квартир». Связаться со специалистами можно по телефону 793-793 или обратиться в офисы продаж «Магазин квартир» лично в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Информация о проектах и квартирах представлена на сайте магазинквартир.рф.

Риэлт профи на ООО СЗ «ПСК» ИНН 6027137388. Erid: 2SDnjek9g3D