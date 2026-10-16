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В Пскове досрочно сдали дом на улице Героя России Досягаева

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Новый многоквартирный дом на улице Героя России Досягаева, 7 в Пскове введен в эксплуатацию более чем на полгода раньше срока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «ЛУГ-девелопмент».

Фото: «ЛУГ-девелопмент»

В ближайшее время застройщик планирует передать ключи новоселам и подписать акты приема-передачи квартир. График выдачи ключей обещают опубликовать в группе компании.

По информации застройщика, в продаже остались последние квартиры. Посмотреть планировки можно на сайте «Магазин квартир». Связаться со специалистами можно по телефону 793-793 или обратиться в офисы продаж «Магазин квартир» лично в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Информация о проектах и квартирах представлена на сайте магазинквартир.рф.

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