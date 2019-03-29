Политика

Александр Братчиков: В региональном парламенте должны быть представители всех сфер и отраслей

Глава администрации Пскова Александр Братчиков посвятил региональному парламенту 10 лет своей жизни - с марта 2007 по ноябрь 2017 года он являлся депутатом Псковского областного Собрания четвертого, пятого и шестого созывов, а также возглавлял комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию (будучи на тот момент генеральным директором ООО «ПсковАгроИнвест»).

Псковская Лента Новостей попросила рассказать Александра Братчикова, сложно ли ему было совмещать бизнес и парламентские обязанности, и как сейчас, уже в качестве градоначальника, он оценивает работу псковского заксобрания.

- Александр Николаевич, долгое время вы возглавляли аграрный парламентский комитет. Как вы считаете, достаточно ли внимания уделяет Псковское областное Собрание депутатов сфере сельского хозяйства и сектору АПК?

- Когда я пришел в Собрание в 2007 году, направление АПК и природопользования впервые был выделено в отдельный комитет. В четвертый созыв избралось довольно много аграриев: руководителей предприятий, специалистов, работающих в аграрном секторе, людей, занимающихся переработкой продукции. Именно тогда началась разработка закона о развитии сельского хозяйства в Псковской области, который в итоге был принят уже пятым созывом.

Да, Псковское областное Собрание достаточно серьезно уделяет внимание сельскому хозяйству. Конечно, всегда хочется, чтобы уделяли больше, чтобы фактическая помощь была больше. Но если объективно говорить и исходить из тех реальных возможностей, которые есть, то оказываемое внимание - это уже очень неплохо.

- Вы участвовали в работе областного Собрания сначала как депутат, а сейчас как градоначальник. Менялось ли вместе с вашими должностями и восприятие регионального парламента?

- Скорее нет, чем да. В региональном парламенте решают разные задачи, а на каждом этапе моей жизни они тоже были разными, в зависимости от рода моей деятельности. Можно сказать, что по целям наши задачи схожи, а вот по методам решения в какие-то периоды были немножко разными.

Безусловно, опыт работы в областном Собрании - это незаменимый опыт, который так просто в жизни приобрести тяжело. Это работа с документами, с законами, а самое главное с избирателями - людьми, которые дают тебе наказы, которые в тебя верят, потому что отдают свои голоса за тебя на выборах. И сейчас это очень важно для моей текущей работы.

- Сложно ли совмещать бизнес и депутатскую работу? Ведь и то, и другое требует больших и временных, и энергозатрат. С другой стороны, бытует мнение, что статус депутата предпринимателю только в помощь.

- Такое совмещение и не помогало, и не мешало. Депутатская работа - это, прежде всего, донесение проблем и пожеланий избирателей до руководителей региона и поиск возможностей решить все эти вопросы на законодательном уровне.

- Может быть, знания сферы бизнеса помогали в работе?

- Безусловно, моя работа дала мне большой багаж знаний. Прежде всего, это касается ответственности за принятие решений. В бизнесе ты сам отвечаешь за все решения, это очень важно и в жизни в целом, и в областном Собрании в частности. Ты берешь на себя ответственность за весь избирательный округ, ты не можешь подвести людей, которые тебя избрали. Поэтому депутат должен уметь отвечать за свою работу.

- Теперь вы смотрите на работу регионального парламента уже извне. Как вы теперь оцениваете его работу?

- Сейчас в региональном парламенте работа непростая, да и в целом в стране ситуация немножко изменилась. Псковское областное Собрание в большинстве представлено партией «Единая Россия», а это партия, которая приняла на себя все риски, связанные с пенсионной и мусорной реформами. Поэтому, я думаю, что представителям Собрания приходится сегодня особенно нелегко. Однако они с большим оптимизмом и достойно выходят из этой ситуации и принимают правильные решения, которые идут на пользу нашему региону. Так что, несмотря на тяжелую ситуацию, они справляются со своей работой.

- Какие люди, по вашему мнению, должны выбирать для себя путь народного избранника?

- Я считаю, что в первую очередь, это должны быть люди, которые готовы нести ответственность за избирателей, делегировавших им представительство.

Если говорить в целом о составе областного Собрания депутатов, то я считаю, что в нем должны быть представители всех сфер и отраслей: и представители социальной сферы - врачи и учителя, должны быть предприниматели, которые по-своему видят проблемы, должны быть и общественники. Должны быть разные представители, чтобы учитывались разные интересы. Ведь парламент - это место для дискуссий, где каждый может высказать свое мнение, а затем коллективно принять решение. И это как раз те решения, которые позволяют улучшить жизнь жителей региона.

Беседовала Ксения Кулакова