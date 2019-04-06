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Политика

Появился первый кандидат на выдвижение от «Единой России» в главы Пушкиногорского района

12.04.2019 10:07|ПсковКомментариев: 0

Зарегистрирован первый участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на выборах главы Пушкиногорского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на выдвижение от партии решил претендовать глава администрации городского поселения «Пушкиногорье», член «Единой России» Олег Шляхтюк.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования – 26 мая.

Теги: #Единая Россия #пушкиногорский район #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
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