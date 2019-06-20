Политика

Медведев анонсировал изменения в работе общественных приемных «Единой России»

Изменения в работе «Единой России» анонсировал премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной 1 июля в газете «Известия».

Одним из основных направлений в работе «Единой России» является защита прав граждан. Медведев отметил, что сейчас такая работа в основном проходит через сеть общественных приемных партии, которые есть в каждом российском регионе.

Благодаря им «Единая Россия» ежегодно получает миллионы обращений россиян. «Только за пять месяцев 2019 года (до 1 июня) в приемные лично или письменно обратились почти полтора миллиона человек - 1 489 152 человека. Я специально называю точную цифру, чтобы еще раз подчеркнуть - нам важен каждый. Я лично веду прием - и в Москве, и когда езжу по стране. Коллеги в приемных проводят огромную работу», - сказал глава кабмина.

Однако, по его словам, данный ресурс партия использует недостаточно, поэтому работу приемных следует менять. Медведев указал, что в основном к партии обращаются пенсионеры, а доля молодежи составляет порядка 8%, иногда меньше. «Понятно почему - для молодых людей привычнее решать проблему онлайн. Наши общественные приемные должны работать по-другому. И по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. А главное - необходимо учитывать проблемы и особенности региона», - пояснил политик.

Медведев отметил, что для перемен можно учесть опыт МФЦ. Кроме того, есть предложение создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы.