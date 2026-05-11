Рейтингомер: территориальные потери, финансовые приобретения и судебные перспективы

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Погнали!

-5 Михаил Гавунас

Минус пять ставим бизнесмену, бывшему вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов Михаилу Гавунасу, который уже давно живет за границей, а на родине заочно приговорен к восьми с половиной годам колонии по резонансному «делу о миллиарде». Все последние годы ситуация для него ухудшается, и в плане активов потеря следует за потерей. Вот и на минувшей неделе суд по иску судебных приставов изъял принадлежавшие «опальному олигарху» земельные участки в Печорском муниципальном округе.

-4 Елена Трошкова

Длительный срок лишения свободы может грозить руководителю компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елене Трошковой по ч.5 ст. 291 УК РФ. Суд над ней продолжается, бизнес-леди обвиняют в даче взятки в виде автомобиля марки «EXEED» стоимостью более 5 миллионов рублей экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому, ранее осужденному за получение взяток. На последнем заседании исследовались письменные доказательства, на следующем - свои показания дадут свидетели.

-3 Валерий Зайцев

Минус три достается главе Печорского муниципального округа Валерию Зайцеву - в саге о взаимоотношениях этого управленца с правоохранительными и надзорными органами пишется очередная страница. По сообщениям масс-медиа, прокуратура признала бездействие администрации муниципалитета в организации теплоснабжения местного Дома культуры. Информацию о сложившейся ситуации направили губернатору Псковской области, к ответственности привлечены ответственные чиновники муниципалитета.

-2 Игорь Шатурный

Двойку со знаком минус заносим в дневник вице-губернатора Игоря Шатурного, курирующего в правительстве региона вопросы строительства и ЖКХ. Тема создания экотехнопарка пропала из публичной повестки чиновников. И есть опасения, что срок ввода объекта в эксплуатацию будет опять сорван.

-1 Алеся Михачева

Минус один отправляем депутату Псковской городской Думы, блогеру Алесе Михачевой. Наблюдатели отмечают, что в своих аккаунтах в социальных сетях она порой теряет связь с реальностью и выходит за границы допустимого. До поры до времени это сходит с рук, но ведь есть предел терпению старших товарищей. Глядя на опрометчивые заявления госпожи Михачевой, которые, по мнению многих, не красят публичного представителя партии власти, хотим дать давно известный совет: иногда, бывает, лучше и помолчать.

0 Михалина Дубровина

Назначенная указом президента России на должность судьи Арбитражного суда Псковской области Михалина Дубровина принесла присягу. По традиции откликаемся на такие события нейтральной оценкой и отмечаем, что в ее профессиональной карьере начинается новый этап. Как высказался вручавший ей служебное удостоверение главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, назначение на эту должность - не только высокое доверие, но и необходимость ответственно подходить к выполнению поставленных задач.

+1 Сергей Поварещенков

Плюс один заслужил директор ФК «Луки-Энергия», депутат Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков. Ведомый им футбольный клуб выдал впечатляющую беспроигрышную серию из семи матчей на старте первенства России и поднялся на самый верх турнирной таблицы во второй лиге. Теперь важно не сбавлять темп, прогрессировать, экспериментировать и, может, пора уже переквалифицировать вратаря Сагановича в нападающие — раз он забивной и спасает команду от поражений.

+2 Сергей Литвиненко

Строчкой выше, на плюс два, расположился депутат Псковской городской Думы от ЛДПР Сергей Литвиненко. Положительной оценкой отмечаем его активность по партийной линии, в том числе в рамках подготовки псковских либерал-демократов к сентябрьским выборам, а также в муниципальном парламенте, где депутат участвует в подготовке к внесению изменений в бюджет и работе по развитию ТОС-движения.

+3 Виктор Остренко

Тем временем свое 15-летие отметил Народный фронт. Почти половину этого срока деятельностью псковского регионального исполкома руководит вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко. Как не раз было отмечено на минувшей неделе, за годы работы движение стало эффективным механизмом общественного контроля и обратной связи между гражданами и властью.

+4 Наталья Мельникова

Плюс четыре получает сенатор, член комитета по социальной политике Наталья Мельникова. В рамках региональной недели она плотно отработала в области. Вернувшись с отчетно-программного форума единороссов в Петербурге, Наталья Мельникова вместе с коллегой Алексеем Наумцом провела прием граждан, работала по обозначенным людьми проблемам и достойно выдержала раунд острых вопросов в проекте ПЛН FM «Политкухня».

+5 Татьяна Баринова

Федеральный центр списал Псковской области порядка 900 миллионов рублей задолженности по бюджетным кредитам. Как считают в региональном правительстве, это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему, поддержать дальнейшее совершенствование условий работы нашей экономики и повышение качества жизни граждан. А раз так, ставим плюс пять в дневник вице-губернатора, министра финансов Псковской области Татьяны Бариновой.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.