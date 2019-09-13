Политика

Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова?

Завершившаяся неделю назад кампания по довыборам депутата Псковской гордумы несомненно будет иметь серьезные последствия, в том числе при выборах главы города. Напомним, что по итогам голосования 8 сентября депутатом была избрана кандидат от «Единой России», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. По одной из версий, региональное руководство сделало ставку на нее с тем, чтобы в будущем избрать главой Пскова. В настоящее время исполняющей обязанности градоначальницы является Елена Полонская, сменившая на этом посту уехавшего в Москву Ивана Цецерского. Она претендует на то, чтобы избавиться от приставки «и.о.». Есть и ряд других потенциальных кандидатов из числа депутатов городского парламента, а только они и могут сесть в кресло высшего должностного лица муниципалитета.

Таким образом, и ранее представлявшийся весьма непростым процесс избрания главы города становится еще более запутанным. Какие варианты развития событий возможны? Обозначил ли свою позицию губернатор (чего все ждут) и кто от администрации области способен провести «спецоперацию» в гордуме?

Какова на данный момент позиция действующих депутатов? ПЛН обратилась к народным избранникам, чтобы выяснить это.

Как свидетельствуют ответы, четко и однозначно свое мнение по данному вопросу сейчас почти никто не высказывает, демонстрируя, что каждый тут себе на уме, и в целом очевидно, что депутаты ждут, что с ними будут договариваться.

Денис Иванов: Это коллективный выбор

На вопрос, кто, на его взгляд, наиболее достоин стать главой города, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Денис Иванов ответил: «Поймите одно: это коллективный выбор. Решение должно быть фракционным. Здесь не должно быть никаких интриг».

Денис Иванов считает важным, чтобы потенциальный кандидат на пост главы Пскова пользовался уважением избирателей, а не был «притянут за уши» откуда-то «сверху».

«Выборы в последнее время не раз показывали, что слишком много всего притягивалось за уши. А шила в мешке не утаишь. Нужен человек, которого поддержат депутаты и которого уважают все... Тогда и городом будет управлять легче. А если будет все и дальше происходить через назначение - мы уже неоднократно видели, что ни к чему хорошему это не приводит. Потом точно так же снимают, и чехарда начинается», - отметил Денис Иванов.

Он не исключает, что депутаты с «совсем большими амбициями» (а в данном контексте - с огромным желанием стать главой города) «будут пытаться прыгнуть через голову и пойти на поклон в администрацию области», и считает такой подход неправильным. «Еще раз повторюсь: должно быть уважение среди коллег. Если его не будет - грош цена этому главе», - считает руководитель фракции единороссов.

Григорий Стороненков: Каждый должен заниматься своим делом

И. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России», депутат гордумы Григорий Стороненков полагает, что подходящий кандидат на пост главы Пскова уже есть, и «достаточно хороший». «Он успешно занимает должность исполняющего полномочия главы города. Полонская Елена Александровна. Быстро разобралась в своих полномочиях, достаточно уверенно и качественно выполняет свою работу. У меня иного кандидата нет. Так что, если выборы будут прямо завтра, буду голосовать за нее», - заявил он. На вопрос о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост градоначальника руководитель местного партийного отделения ответил: «Нет-нет, ни в коем случае. Каждый должен заниматься своим делом».

Григорий Турчин: Проголосуют за любого, на кого перст указующий покажет

Председатель бюджетного комитета гордумы, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Григорий Турчин если и видит кого-то в должности главы Пскова, то «только себя - не более того». «Но я себя никогда выдвигать не буду. Может, это пафосно звучит, но, когда я служил, офицеры себя никогда не предлагали. Если меня выдвинут - это другой вопрос. Поступит предложение - с удовольствием», - отметил депутат.

Что касается других кандидатур... С долей скепсиса он комментирует перспективы Галины Неваленной, чье имя в кулуарах называется в числе наиболее вероятных претендентов на пост градоначальника. Да, с одной стороны у нее большой опыт руководящей работы в статусе главврача. «А с другой - у нас что, так все хорошо со здравоохранением, чтобы бросать поликлинику?» - недоумевает депутат и задается вопросом: а почему вообще Галина Неваленная, а не кто-то другой из депутатов?

«Вот сидит в гордуме 24 "обалдуя", и ни одному не предлагают стать главой города, а человек пришел вчера в гордуму, и его сразу на главу города! Если б человек работал начальником УГХ, директором водоканала или ПТС - еще понятно», - отмечает депутат.

А тут на такую должность идет человек, далекий от городского хозяйства. Нельзя так экспериментировать над городом, убежден Григорий Турчин.

Вспомнил депутат и о том, что в последние годы на пост главы Пскова не раз прочили Сергея Гаврилова - заместителя главы города, курирующего вопросы ЖКХ. «Но у нас функции и роль замглавы тоже свели до нельзя, что и показали последние события», - констатировал он. Иными словами, полагает Григорий Турчин, у Гаврилова не было возможности во всей красе раскрыть свой потенциал и доказать, что он достоин стать градоначальником.

В целом председатель бюджетного комитета пока далек от мысли, что в ближайшее время будет принято решение по главе города, потому что до сих пор не понятно, кто принимает по этому вопросу решение.

«Депутаты просто сидят и по сторонам смотрят - кто им даст знак и откуда. А мы с вами знаем, откуда дадут знак. Никто инициативы не проявит. Какая установка будет, того и выберут. Помните историю про любимого коня Калигулы, которого привели в сенат? Так вот у нас что коня заведут, что козу - проголосуют за любого, на кого перст указующий покажет», - полагает Турчин.

А возглавлять город должен, по его мнению, человек, за плечами которого есть, как минимум, 2-3-летний опыт руководства предприятием или организацией. «Если у тебя опыта нет, можешь возглавить хоть космическое агентство, но только сидеть и представительствовать не получится - надо работать», - констатировал депутат. А чтобы только представительствовать, по его мнению, «можно просто ходить в парикмахерскую, завивать завитушки - и иди куда хочешь с букетом».

Александр Баев: Вопрос - в личной готовности

Весьма осторожен в прогнозах и оценках руководитель фракции КПРФ в гордуме Александр Баев. С одной стороны, он отмечает, что стать главой города достойны все депутаты городского парламента - вопрос только в их личной готовности. Так, по поводу себя депутат полагает, что ему еще рановато идти в градоначальники:

«Для меня это первый депутатский срок, и я считаю, что есть более достойные претенденты на эту должность».

Например, Елена Полонская, которая, как заметил Александр Баев, «очень старается» на посту и.п. главы города и «выглядит достойно». «Ничего плохого» он не может сказать и по поводу замглавы Сергея Гаврилова. «Человек находится на своем месте, неплохо справляется с функциями заместителя главы города. Поэтому почему нет? Если он решит выдвинуть свою кандидатуру, пусть - все в его руках. Будем смотреть, решать», - резюмировал руководитель фракции коммунистов.

Сергей Гаврилов: Посмотрим, как вертикаль власти решит

От самого же заместителя главы Пскова мы не услышали конкретики по поводу его планов на повышение.

В целом он считает достойными кандидатами и Елену Полонскую, и Галину Неваленную, но, пока идут консультации по обсуждению возможных кандидатур, от комментариев воздерживается.

«Я пока не буду говорить, потому что идут консультации - кто будет главой. Есть предпочтения, есть уже наметки, кто им будет, но говорить пока рано, чтоб не получилось, как бывает на выборах: мы думаем, что выиграет один кандидат, а получается другой», - ответил Сергей Гаврилов. - Занять пост главы готовы все, кому скажут или кого согласуют, а там уж посмотрим, как вертикаль власти решит».

Олег Брячак: Чтоб желание совпадало с возможностями

Самым словоохотливым оказался руководитель Псковского регионального отделения «Справедливой России», депутат гордумы Олег Брячак. По его словам, в городском парламенте «есть люди, которые неплохо справились бы с функциями главы города, но в силу определенных причин не хотят занимать этот пост, а есть такие желающие, которые из себя совершенно ничего не представляют, но очень жаждут этот пост занять». А важно, чтобы в будущем главе города присутствовало и желание, и возможности решать актуальные задачи городской повестки, убежден Олег Брячак.

Он бы очень хотел видеть на должности главы города представителя партии «Справедливая Россия». «Юлия Пожидаева у нас очень яркий руководитель фракции, умная женщина. Она бы неплохо смотрелась на этом посту, но у нее не получится совмещать руководящую должность в гипермаркете "Империал" с должностью главы. На двух стульях ей будет просто не усидеть», - констатировал лидер псковских эсеров.

Сам же Олег Брячак, напомним, отказался от прежних амбиций стать градоначальником. «Раньше, когда я думал, что именно глава города все решает и всем управляет, я стремился им стать, показать, как надо работать, и навести в городе порядок. А сейчас понял - это не мое, - отмечает депутат. - Мое мнение действительно поменялось после того, как я окунулся в работу гордумы и досконально понял обязанности и возможности, которыми обладает глава города. К сожалению, он имеет высокий статус, но не имеет реальных рычагов влияния на управление городским хозяйством. Это в большей степени представительская должность, а я привык к практике, к конкретике, и мне тяжело быть таким статусным свадебным генералом. Рано или поздно, зная себя, это привело бы к какому-нибудь конфликту с исполнительной властью».

Среди достойных кандидатов на пост главы Олег Брячак назвал Галину Неваленную и Сергея Гаврилова. Наиболее высокие шансы, по его мнению, - у Неваленной: «всегда на виду, врач, помогает людям, привела в порядок поликлиники»... Поэтому, если она будет претендовать на пост главы города, думские эсеры с большой долей вероятности поддержат ее. А если не будет, то Сергея Гаврилова.

«Тоже знаю его давно и могу охарактеризовать только с положительной стороны. Он действительно работает, посещает много мероприятий, помогает школам, решает много практических вопросов, с людьми много общается. Более того, у него есть большой опыт замещения главы города в период его отсутствия. Когда Иван Цецерский уезжал, его обязанности исполнял как раз Гаврилов. Поэтому если он будет претендовать, а Галина Ивановна не будет, то мы его на этой должности тоже видели бы. Он такой видный, статный, умеет и говорить, и делать. И опыт имеет, что немаловажно», - резюмировал Олег Брячак.

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Иван Цецерский: Определяющей будет позиция губернатора

Депутат Псковской гордумы, экс-глава города Иван Цецерский убежден, что определяющей в вопросе избрания высшего должностного лица Пскова будет позиция губернатора. Так было и прежде, при избрании главой города самого Ивана Цецерского в 2009 году - так будет и в этот раз, считает он.

«Сегодняшняя ситуация в этом отношении ничем не отличается от той, что была в прежние годы, - сказал Иван Цецерский в интервью Псковской Ленте Новостей. - Весь мой опыт работы показывает, что без согласования с губернатором данный вопрос не может быть решен. Должна пройти встреча главы области с членами фракции «Единая Россия» в городской Думе. Не обязательно встречаться сразу со всеми, с полным составом фракции - возможны встречи с группами или индивидуально. Главное - все обсудить, выяснить, услышать позицию депутатов. Без этого нельзя».

Также экс-глава города подчеркнул, что при решении данного вопроса необходимо учитывать позицию депутатов - представителей оппозиционных партий, тем более в условиях нынешнего состава городской думы. Иван Цецерский также отметил, что «позиция главы города - политическая, а не административная», и напомнил о том, что рычаги управления городским хозяйством находятся в руках главы администрации Пскова. Полномочия главы города и главы администрации четко прописаны в Уставе Пскова.

От обсуждения перспектив потенциальных кандидатов на должность главы города и от ответа на вопрос, кого конкретно он мог бы поддержать из депутатов, Иван Цецерский воздержался - он не хотел бы, чтобы после его слов про кого-то могли сказать, что это «человек Цецерского».

Резюмируя сказанное, отметим, что задача по избранию главы города Пскова как и прежде представляется весьма сложной и нетривиальной. Тем более - с учетом того, что муниципальный парламент Пскова разнороден и плохо управляем, здесь ни у кого нет контрольного пакета голосов. Как неоднократно отмечено политобозревателями, анекдотичная история двухлетней давности с голосованием за главу цветными ручками и инициалами депутатов - крайне показательна: в 2017-м этот трюк не просто так придумали, прекрасно понимали, что пустить дело на самотек - значит пойти на риск и получить по итогам тайного голосования весьма неприятные последствия. Посмотрим, как непростая задача будет решена в этот раз. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за развитием общественно-политической ситуации в Пскове и будет держать читателей в курсе происходящего.