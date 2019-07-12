Политика

Что же будет с городом и с ними?

В соответствии с многолетней традицией Псковская Лента Новостей продолжает анализировать важнейшие события и тенденции политической жизни региона. Сегодня мы представляем вашему вниманию материал, посвященный ситуации в областном центре после смены городского руководства. Напомним, в мае в Москву уехал Иван Цецерский, более 10 лет занимавший пост главы Пскова. Именно при нем произошло становление «двуглавой» модели управления городом и сложился определенный формат взаимоотношений руководства органов МСУ с региональной властью. Как известно, Цецерский не пришелся ко двору при новом губернаторе — и его уход уже достаточно давно представлялся «делом времени». Неожиданностью стала разве что «скоропостижность» отставки: градоначальник покинул кресло перед своим самым главным, Ганзейским, проектом - как было заявлено, в связи с необходимостью приступить к работе на новом месте, в свежеиспеченной «Национальной ассоциации развития местного самоуправления». Сейчас, с приходом нового руководителя — и.п. главы Пскова Елены Полонской и стартовым периодом ее деятельности в паре с сити-менеджером Александром Братчиковым, в органах местного самоуправления Пскова очевидны изменения. Попробуем разобраться, что здесь происходит и каков прогноз развития ситуации. Насколько велики шансы Елены Полонской избавиться от приставки «и.п.», кто кроме нее может претендовать на пост главы города, как будут складываться отношения внутри «тандема», а также с командой губернатора Михаила Ведерникова - и как всё это может отразиться на жизни региональной столицы?

«Ты помнишь, как всё начиналось?»

При ныне существующей «двуглавой» модели Псков живет уже больше десяти лет. Напомню, что ее введение явилось следствием затянувшихся конфликтов губернаторов и мэров в 1990-е и начале 2000-х годов. В абсолютном большинстве субъектов РФ главы региональных столиц оппонировали губернаторам. Псков тут не то, что не был исключением, а являлся наглядной иллюстрацией этого явления. Каждый из глав администрации Псковской области тех лет - Владислав Туманов (1992-1996), Евгений Михайлов (1996-2004) и Михаил Кузнецов (2004-2009) в той или иной степени столкнулся с проблемой в лице мэров областного центра - Александра Прокофьева (1992-2000) и Михаила Хоронена (2000-2009). После того, как в середине 2000-х выборы глав регионов в России фактически были отменены, назначаемые президентом губернаторы заговорили о возникшем противоречии, а именно о том, что в условиях «вертикали власти» руководители муниципалитетов продолжают избираться всенародным голосованием и, облеченные доверием населения, не желают брать под козырек перед главами республик, краев и областей. Вскоре модель, при которой глава муниципального образования избирается из числа депутатов представительного органа МСУ, а администрацию возглавляет назначенный по конкурсу сити-менеджер, стала внедряться по стране повсеместно. Так произошло и в Пскове. Из-под мэра Хоронена, которому новая модель была безусловно невыгодна, «выбили табуретку». Главными исполнителями стали будущий вице-губернатор Николай Цветков (тогда председатель комитета по вопросам местного самоуправления администрации региона) и его партнер — депутат гордумы Иван Цецерский, будущий глава Пскова. В течение переходного периода - до истечения срока полномочий мэра (2007-2009 гг), главой города являлся Ян Лузин. Затем он стал сити-менеджером, уступив пост главы Цецерскому. Последний и являлся высшим должностным лицом муниципалитета долгие десять лет, за это время ему довелось поработать с пятью напарниками: помимо Яна Лузина (2009-2010), это Петр Слепченко (2010-2012), Игорь Чередниченко (2012-2013), Игорь Калашников (2013-2017) и Александр Братчиков (2017-2019).

Губернатор Андрей Турчак, глава Пскова Иван Цецерский с кованым ключом от города - символом муниципальной власти и сити-менеджер Петр Слепченко с разводным ключом — символом городского хозяйства. 2010 год

Отношения внутри каждого из составов этого муниципального властного «тандема» складывались по-разному — все мы были свидетелями и «заклятой дружбы» градоначальников, и их вполне компромиссного сосуществования, и даже «конструктивного сотрудничества». Определяющим тут становился вопрос готовности сити-менеджера признавать первенство главы. По уставу города, именно он является высшим должностным лицом муниципалитета, представляет его в отношениях с органами госвласти и МСУ, осуществляет международные и внешнеэкономические связи, заключает контракт с главой администрации города, принимает решения о его премировании, а также наделен другими полномочиями по решению вопросов местного значения. Как неоднократно отмечалось наблюдателями, «двуглавая» модель работала относительно успешно и не давала сбоев только в том случае, если сити-менеджер находился, образно говоря, под Цецерским, а не стремился встать вровень с ним или вовсе позиционировать себя выше на том основании, что в его руках сосредоточены рычаги управления городским хозяйством и под его началом находится целая «армия» муниципальных служащих и сотрудников МП, а глава города — это не более чем исполнитель представительских функций, чуть ли не «свадебный генерал».

Сити-менеджер Александр Братчиков, губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Иван Цецерский. 2018 год

И точно также разными были отношения градоначальников с областным руководством — от жесткого противостояния до тесного взаимодействия. Таким образом, практика показала, что существующая модель не идеальна, нормальное ее функционирование зависит от конкретных персон во главе города и области, а жители региональной столицы при существующем положении дел становятся заложниками взаимоотношений чиновников.

Ни для кого не секрет, что отношения с Михаилом Ведерниковым, назначенным врио губернатора Псковской области в октябре 2017 года, у Ивана Цецерского изначально не сложились.

На протяжении длительного периода наблюдатели отмечали тут внутреннее напряжение, а затем всё вышло и в публичную плоскость, после чего стало очевидным, что глава города является раздражителем для областного руководителя. По мнению многих обозревателей, причиной тому во многом стали шаги и заявления самого градоначальника, иначе говоря к институциональным проблемам добавились сложности личностного характера. К тому же сменился формат взаимоотношений внутри муниципального «тандема»: неизменно демонстрировавшего готовность играть по правилам главы города Игоря Калашникова в кресле сити-менеджера сменил Александр Братчиков, руководитель самостоятельный, самодостаточный, не оглядывающийся на планы и желания господина Цецерского (напротив, ориентированный на губернатора). Выиграть у такого сити-менеджера в глазах Михаила Ведерникова Иван Цецерский, безусловно, не мог. После известного интервью главы города в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове его судьба была предопределена.

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Весной это было уже очевидно, к тому же и сигналов следовало немало — от крайне серьезных до таких, скорее анекдотичных, эпизодов вроде того, что в обмен на высокооплачиваемую синекуру в муниципальном предприятии был приобретен известный блогер-провокатор Алексей Малов, давно демонстрировавший к Ивану Цецерскому личную неприязнь, писавший на него заявления в правоохранительные органы и инициировавший в 2018 году сбор подписей за отставку главы города. Объяснение этому неожиданному кадровому решению находилось одно — блогер на муниципальной службе должен и дальше в анонимном телеграм-канале подпускать шпильки градоначальнику. Так или иначе, в мае Иван Цецерский покинул свой пост, исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская.

Новый городской порядок, или «Эффект домино»

Ранее мы прогнозировали, что после отставки градоначальника, известного своими нестандартными шагами и нетривиальными заявлениями, порядка в рядах представителей власти, вероятно, станет больше, а голос муниципального руководства будет звучать слаженнее и осмысленнее. По крайней мере, желающих шагать не в ногу и позволяющих себе разговорчики в строю - не будет. В целом эти прогнозы за полтора месяца «постцецерского Пскова» оправдались. Впрочем, если у кого-то были иллюзии относительно того, что Елена Полонская, пересев со стула заместителя главы в кресло своего начальника (правда, пока в качестве исполняющей полномочия) будет вести себя тихо и незаметно, станет не более чем «местодержателем», то эти предположения не подтвердились. Госпожа Полонская явно демонстрирует амбиции и желает быть высшим должностным лицом. Это стало особенно заметно в дни уже упомянутой Ганзы. В ходе публичных мероприятий, в том числе во время церемонии закрытия фестиваля на территории Кремля, солировала именно она. Было очевидно, что госпожа Полонская, хоть и волнуется, но получает удовольствие от исполняемой роли.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская на мероприятии Ганзейских дней нового времени

Особо отметим тот факт, что на открытии Ганзы и на официальном приеме гостей Псков представлял Михаил Ведерников, а на части мероприятий международного фестиваля от имени муниципалитета выступал Александр Братчиков. Может быть, и мелочь, но некоторым наблюдателям (в том числе в анонимных телеграм-каналах) это дало повод порассуждать о «весе» градоначальницы и сделать далекоидущие прогнозы о ее перспективах.

В настоящее время очевидно, что в органах местного самоуправления Пскова происходит зачистка.

Конечно же, это никакая не муниципальная революция, но многое здесь становится иным, и мы имеем дело с «эффектом домино»: подобно тому, как одна за другой падают выстроенные в ряд косточки домино, в городе вслед за отставкой главы последовал ряд других изменений — это отражается и на характере взаимоотношений внутри муниципальных элит, и в действиях отдельных игроков и целых групп, и в кадровых решениях. Так, в начале июля стало известно, что из гордумы уходят управляющая делами Светлана Комарова (она долгое время работала в аппарате Псковской городской Думы в период, когда главой города являлся Иван Цецерский) и начальник правового отдела Наталья Шикун (ранее работала в должности начальника правового отдела администрации Пскова при сити-менеджере Яне Лузине). Таким образом, два ключевых поста в аппарате Псковской городской думы становятся вакантными.

Экс руководитель управления делами Псковской городской думы Светлана Комарова

Незадолго до этого пост руководителя пресс-службы ОМСУ Пскова покинула Анна Удовенко, преданность которой экс-главе города Ивану Цецерскому за многие годы стала притчей во языцех. Напомню, что широко известна в городе она стала благодаря активному участию в дискуссиях в социальных сетях и «трудовым подвигам» (борьбе с борщевиком, уборке строительного мусора, противодействию «лошадницам» в Детском парке и т.п.), снятым на видео и выложенным в интернете. Как отмечали обозреватели (кто — в шутку, а кто — всерьез), на местном политическом небосклоне взошла новая звезда – «готовый кандидат в главы города, выдвинутый Фейсбуком и поддержанный коллективным бессознательным».

Анна Удовенко покинула органы МСУ вскоре после ухода главы Пскова Ивана Цецерского

Госпожа Удовенко продолжит карьеру в органах госвласти, а за пиар и.п. главы Пскова и в целом городской думы теперь отвечает великолучанка Анна Ефимова, приглашенная на позицию начальника отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью аппарата Псковской городской Думы. Госпожа Ефимова имеет большой опыт работы в масс-медиа Великих Лук, ее относят к группе депутата Госдумы Александра Козловского.

Впрочем, по информации ПЛН, это назначение временное, в будущем на данное направление деятельности может прийти Анна Боброва, известная по работе на псковском телевидении и в пресс-службе администрации региона.

Произошли изменения и в руководстве редакции муниципальной газеты «Псковские новости». На днях пост директора - главного редактора покинула Светлана Андреева. Формально она ушла на больничный, сменивший ее экс-замначальника управления культуры городской администрации, в прошлом — директор областной филармонии, журналист и экс-сотрудник областной администрации Артем Татаренко пребывает пока в статусе исполняющего обязанности директора-главреда, однако очевидно, что госпожа Андреева на прежнее место уже не вернется. И дело не только в том, что по определению заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, «слишком серая газета», и редакцию необходимо «немного перетряхнуть». Тут не менее важно и другое: Андреева — символ времен Цецерского, лично преданная ему персона, что и спасало ее в последние годы, когда депутаты хотели расторгнуть директором-главредом контракт.

Экс-руководитель муниципальной газеты «Псковские новости» Светлана Андреева

Рассказывают, что желание руководителя газеты опубликовать на страницах печатного издания панегирик прежнему руководству при подведении итогов Ганзы и стало той последней каплей, что переполнила чашу терпения власть предержащих, и именно это стало поводом для расставания. Понятно, что «редакционная кухня» интересна достаточно узкому кругу лиц, к тому же «в массы» детали этой истории не утекли — однако у представителей политтусовки и псковских журналистов даже то, что стало известно об обстоятельствах этой «спецоперации», вызвало саркастические усмешки и недоуменное пожимание плечами: неужели вопрос нельзя было решить технологичнее, не так топорно, с соблюдением приличий. Так или иначе, не следует исключать, что госпожа Андреева будет пытаться через суд вернуться в кресло руководителя муниципального предприятия — тем более, что соответстующий опыт, приобретенный еще во времена газеты «Новости Пскова» и экс-мэра Хоронена, у нее имеется.

Экс-кавээнщик, журналист и медиаменеджер Артем Татаренко призван вдохнуть в муниципальную газету новую жизнь

«Которые тут временные...»

Что будет дальше? То, что Елена Полонская исполняет полномочия главы, разумеется, еще не означает, что именно она в дальнейшем «автоматически» станет высшим должностным лицом города, легко избавившись от приставки «и.п». Главное тут - получит ли Елена Полонская поддержку от основных игроков — коллег из Псковской городской думы, главы администрации Пскова и — что особенно важно - губернатора. Решится это уже, вероятно, осенью, но, как говаривал один известный исторический персонаж, «процесс пошел» и подготовка к голосованию по главе города, безусловно, ведется.

Следует понимать, что губернатор Михаил Ведерников, чье слово будет решающим, заинтересован в том, чтобы была «вертикаль власти» и в кресле главы региональной столицы сидел стопроцентно «его человек». Однако проблема в том, что в городской думе (напомню, главой муниципалитета может избран только действующий депутат) нет человека, отвечающего всем этим требованиям и при этом профессионально готового к работе главой муниципалитета. Не факт, что Елена Полонская с ее бэкграундом и тесными связями с представителями команды экс-губернатора Андрея Турчака и депутатом Госдумы от Псковской области Александром Козловским — оптимальный вариант. Удастся госпоже Полонской заручиться поддержкой главы региона или нет — вопрос до настоящего времени открытый. Многое тут может зависеть от позиции Александра Братчикова, который уже давно, с конца 2017 года, входит в команду Михаила Ведерникова и к его мнению там прислушиваются.

Губернатор Михаил Ведерников и сити-менеджер Александр Братчиков на велосипедах объезжают Псков и контролируют качество уборки и ремонта дорог. 2019 год

Тем более позиция сити-менеджера будет учитываться при принятии решения по кандидатуре главы города, с которым господину Братчикову предстоит работать в тандеме в условиях сохраняющейся «двуглавой» модели управления Псковом. То, что с первых же дней Елены Полонской в должности у них с Братчиковым наметились определенные сложности во взаимоотношениях — не секрет для представителей псковского политического класса. Впрочем, имеющиеся противоречия в публичную плоскость не просачиваются — по крайней мере, пока.

Елена Полонская пытается играть ту же роль, что исполнял и ее предшественник, но — с оглядкой на губернатора. И это, естественно, не устраивает сити-менеджера, который, ясное дело, не испытывает никаких положительных эмоций, когда ему указывают, что и как делать, да и еще и пытаются контролировать.

Всё это заставляет пристальнее присмотреться к депутатскому корпусу. Напомню, всего там 24 депутата — и вроде бы выбор при определении главы есть. Однако примерно треть народных избранников изначально отсеивается по причине принадлежности к оппозиционным партиям — в условиях доминирования ЕР главой города может быть только единоросс. Примерно столько же муниципальных парламентариев отсекаются по причине явного несоответствия требованиям, которые предъявляются к фигуре высшего должного лица органов местного самоуправления, к тому же осуществляющего представительские функции. Тут почти по классику: в главе все должно быть прекрасно - еще и костюмчик должен сидеть, и язык - быть хорошо подвешен. Из оставшихся депутатов одни точно не захотят менять свою работу или собственное дело на муниципальную службу, другие принципиально избегают публичности: они и на сессиях гордумы годами рта не открывают, а тут — быть главой! «Нет, уж увольте!»

Глава бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин, заместители главы Пскова Владимир Воробьев и Сергей Гаврилов на сессии муниципального парламента

В общем, велика дума, а выбирать-то особо и не из кого. Елена Полонская - раз. Еще один заместитель главы города Сергей Гаврилов, в прошлом военный, участник чеченских компаний, в думе уже порядка 12 лет — два (по нашей информации, в мае при решении вопроса о и.п.главы его кандидатура озвучивалась Цецерским, что вполне естественно вызвало обратную реакцию). Наконец, третий потенциальный претендент — Григорий Турчин, в прошлом моряк-подводник, тоже с большим сроком пребывания в гордуме, а с недавних пор еще и исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». К числу потенциальных претендентов также можно отнести депутата, руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака (обращаем внимание на то, что он, во-первых, не является членом партии власти, а, во-вторых, ранее заявлял о том, что не будет претендовать на пост главы города), руководителя городского отделения «Единой России» Григория Стороненкова и врача Галину Неваленную (в том случае, разумеется, если она победит 8 сентября на довыборах в избирательном округе №13 и получит депутатский мандат). При этом никаких гарантий, что отношения внутри муниципального тандема (кто бы ни вошел в него в статусе главы города) и будут оставаться рабочими и конструктивными и всё это пойдет на пользу городу, никто, конечно же, дать не может. И на самом деле ситуация напоминает о необходимости смены модели управления городом, возвращения к единоначалию и прямым выборам высшего должностного лица.

Александр Савенко