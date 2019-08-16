Политика

Шерше ля фам, или Что же будет с городом и с ними - 2

Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за развитием общественно-политической ситуации в Пскове. Пока идет вялотекущая избирательная кампания, под ковром активно разворачивается другая, цена которой - кресло главы города. Вопрос избрания высшего должностного лица региональной столицы станет ближайшей задачей в новом политическом сезоне. Напомним, что после майской отставки Ивана Цецерского исполняющей обязанности руководителя стала Елена Полонская. Однако, как мы отмечали в статье «Что же будет с городом и с ними», назначение госпожи Полонской еще не говорит о том, что именно она в будущем обязательно станет главой, легко избавившись от приставки и.п. Окончательно тут еще ничего не определено, многое будет зависеть от позиции областного руководства, настроя городских депутатов, которым предстоит голосовать за кандидатов, а также от целого ряда других сопутствующих факторов. В данной публикации мы попытаемся разобраться, что происходит, как меняется ситуация и какие неожиданности может таить в себе процесс избрания муниципального руководителя.

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Задача избрания главы Пскова из числа депутатов - нетривиальная и непростая, с учетом того, какой состав городского парламента был сформирован в 2017 году еще при Иване Цецерском, при фактически полном попустительстве областных властей. На тот момент Дому Советов важнее было не пустить в гордуму представителей так называемой «группы Михаила Гавунаса», а кого там наберет Цецерский - не очень-то и важно. Последствия расхлебывает нынешняя власть. Псковская гордума 6-го созыва разнородна, эклектична, плохо управляема - образно говоря, в ней нет держателя «контрольного пакета». Памятная многим анекдотичная история с голосованием за главу цветными ручками и инициалами - на самом деле весьма показательна: подобный трюк не просто так придумали, прекрасно понимали, что пустить дело на самотек - значит пойти на серьезный риск и в итоге получить неприятные последствия. Избрать главу города в такой думе - проблематично, и, забегая вперед, можно уверенно прогнозировать: это будет непростой момент.

Как мы отмечали ранее, возможны различные варианты. Первый, наиболее очевидный и лежащий на поверхности - избрание главы из числа действующих депутатов. Разумеется, в первую очередь здесь мы имеем в виду Елену Полонскую - в недавнем прошлом заместителя Ивана Цецерского, а ныне - исполняющую обязанности главы города. Ее амбиции очевидны. Ступив одной ногой на муниципальный властный Олимп, она проявляет гиперактивность, выстраивает отношения с депутатами и представителями политического класса, регулярно появляется в СМИ, декларирует нацеленность на конструктивную работу с сити-менеджером Пскова Александром Братчиковым, всячески демонстрирует желание встроиться в «вертикаль власти» и войти в команду губернатора Михаила Ведерникова, слово которого при принятии решения по главе будет решающим. Отметим, что у Елены Полонской, человека в городе известного и дважды избиравшейся по одномандатному округу, есть очевидные преимущества - начиная с имеющейся форы (она - уже руководитель, и с этих позиций может выстраивать отношения и достигать договоренностей) и заканчивая тем, что у нее есть лобби - поддерживающие ее серьезные игроки, политики даже не регионального, а федерального уровня, по крайней мере - по статусу.

Вместе с тем следует понимать, что, если бы губернатор решил сделать ставку на госпожу Полонскую, - то ничто не мешало ему продемонстрировать это ранее (более того - ее могли бы избрать главой в конце мая-июне, еще до эпохального для Пскова события - Ганзейского фестиваля).

Михаил Ведерников и Елена Полонская. Фото из архива

Однако этого не произошло, однозначного сигнала из Дома Советов не последовало, отчего наблюдатели получили повод для размышлений: о чем все это свидетельствует, и что тому причиной - бэкграунд госпожи Полонской, ее тесные связи с региональными политиками, прежде всего с депутатом Госдумы Александром Козловским и командой бывшего губернатора Андрея Турчака, или что-то еще. К тому же с самого начала стало понятно, что в отношениях и.п. главы города и сити-менеджера Александра Братчикова, что бы там ни говорилось на публике, не все ровно и гладко, там есть определенные противоречия и они никуда не делись.

Елена Полонская своей энергичностью слишком быстро продемонстрировала желание определять муниципальную политику. Многие заговорили о ней как о «Цецерском в юбке».

В условиях существующей двуглавой модели управления Псковом было бы странно, если бы существующие противоречия исчезли. Так или иначе, перспективы Елены Полонской неочевидны. Описанная выше ситуация заставляет приглядываться и к другим депутатам, которые по своим качествам и компетенциям готовы претендовать на пост главы. Это и заместитель главы города Сергей Гаврилов, и председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин, и несколько других народных избранников. По нашей информации, все они не оставляют мыслей о том, чтобы занять кресло градоначальника. При этом среди депутатов гордумы много тех, кто сами не могут претендовать на кресло главы, но не хотят видеть в нем Полонскую (и вообще кого-то из коллег). Явно против ее кандидатуры и экс-глава города, ныне просто депутат гордумы Иван Цецерский. Таким образом, избрать Елену Полонскую (если такую задачу поставят), будет достаточно проблематично. Самый простой вариант - отложить решение вопроса на будущее, оставив действующую руководительницу в статусе и.п. С одной стороны, это никого не устроит, но с другой - вопрос вроде бы будет решен, и что важно - без потрясений и публичных скандалов.

Впрочем, возможен здесь и еще один вариант. Согласно этой версии, главой города может стать не действующий депутат, а тот, кто придет в думу по итогам единого дня голосования 8 сентября. Напомним, жителям Запсковья предстоит доизбрать депутата по избирательному округу №13. «Единую Россию» представляет главный врач городской поликлиники Галина Неваленная. Не для того ли ее послали на выборы, чтобы в будущем избрать главой? В пользу данной гипотезы свидетельствует ряд моментов. Во-первых, притом, что на кону всего один мандат муниципального депутата, и в другой бы ситуации исход этой кампании не сильно волновал Дом Советов, ныне мы видим: администрацию области очень интересуют выборы в гордуму. Уж точно внимания им уделяется больше, чем выборам в Псковское областное Собрание или глав районов. Во-вторых, по нашей информации, во властных кабинетах уже обсуждают, кто может сменить госпожу Неваленную в должности главного врача городской поликлиники. Как вы понимаете, если бы речь шла только об избрании ее депутатом, то кадровый вопрос на повестке не стоял: Неваленная и далее продолжала бы работать главврачом, а обязанности депутата исполняла на нештатной основе - точно также, как и большинство других муниципальных парламентариев, в том числе руководителей бюджетных учреждений. В-третьих, упоминания заслуживает тот факт, что Галину Неваленную приглашали на обучающую сессию в администрации области, где чиновников, муниципальных глав, депутатов учат работать в команде. Вопрос - в качестве кого туда была приглашена главврач поликлиники? К сказанному можно добавить, что губернатор лично встречался с Галиной Неваленной и дал ей следующую характеристику: «Галина Ивановна - известный в Псковской области врач, общественник, борец за права граждан. Нам с такими неравнодушными людьми по пути». Многие ли из региональных деятелей получали подобные характеристики от Михаила Ведерникова, который, как мы знаем, достаточно скуп на комплиментарные оценки и щедрые авансы?

Михаил Ведерников и Галина Неваленная. Фото из архива

На самом деле губернатор пока не дал четкого сигнала, и все наблюдатели могут только гадать относительно того, как будут развиваться события. При этом не вызывает сомнений, что прохождение любой из двух потенциальных претенденток на пост главы через гордуму будет проблематичным. Указание поддержать кандидатуру Полонской или Неваленной вряд ли будет с восторгом воспринято как многими депутатами-единороссами, не первый срок сидящими в муниципальном парламенте, так и представителями оппозиции. Разумеется, до прямого фрондерства и саботажа дело не дойдет, прямых возражений не последует, но что-что, а портить бюллетени при тайном голосовании наши депутаты умеют. Как мы помним, этот навык они массово продемонстрировали при голосовании по кандидатуре Александра Братчикова в конце того же 2017-го. Всё это я к тому, что надо будет договариваться, а нынешняя губернская власть этого делать не любит. И потом - если договариваться, то что-то же надо предлагать той же оппозиции - скажем, кресло заместителя главы (по аналогии с областным Собранием, где когда-то ввели пост «вице-спикера от КПРФ»). Если при ставке на Полонскую, это решаемо - ее-то кресло освобождается, то в случае с Неваленной - уже сложнее. Кого-то из замов надо лишать этого статуса, вопрос - кого? В общем, какая-то замысловатая выходит конструкция, да и потом: чтоб единороссы сейчас что-то кому-то отдавали - «это не модно». Во всех отношениях сложная комбинация, и вдобавок непонятно, кто в принципе мог бы заняться этой «спецоперацией». Вице-губернатор Николай Цветков - давний партнер Ивана Цецерского? Как-то сомнительно. Александр Братчиков, опорный элемент во всей системе управления городом и единственный персонаж в псковской муниципальной власти, на кого губернатор может опереться? Так тут тоже есть вопросы.

Всё это, разумеется, не более чем предположения - тем более гипотетический характер они носят в условиях, когда кампания по довыборам депутата гордумы еще продолжается, и ответ на вопрос - какой результат будет у госпожи Неваленной в день голосования - пока не получен. Как говорится, вскрытие урн покажет. Предположу, что просто занять первое место для госпожи Неваленной будет мало - необходимо получить высокий результат, который не оставлял бы никаких сомнений в ее легитимности и давал бы серьезные основания претендовать на пост высшего должностного лица Пскова. Пока ничто не предвещает, что в день голосования для единороссов в округе №13 будет какая-то неприятная неожиданность. И даже не потому, что они сами активно работают - просто со стороны их оппонентов мы наблюдаем абсолютную пассивность и беззубость. Это тем более странно, если учесть: кандидаты от «партии власти» сейчас более уязвимы, чем когда-либо прежде, рейтинг «Единой России» снизился и о понесенных репутационных потерях заявляют даже сами лидеры партийной организации. Несмотря на это, никаких серьезных проблем соперники госпожи Неваленной ей до сих пор не создали. Предположу, что окажись среди участников предвыборной гонки ресурсно обеспеченный кандидат с командой грамотных политтехнологов - ход кампании и ее результат были бы совсем иными. Наверняка бы и за «партию власти» пришлось ответить (кого бы интересовало, что имя Неваленной больше ассоциируется с другой политической организацией - Общероссийского народного фронта), и «скелеты в шкафу» отыскали бы, не суть важно - мнимые или реальные. А так, без серьезного противодействия и контрагитации, образ кандидата остается фактически безупречным, страницы ее биографии лишены каких-то сомнительных эпизодов. Врач. Была доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Сопредеседатель регионального штаба путинского ОНФ. «Не была, не участвовала, не привлекалась» - не связана с прежними руководителями и элитными группами, в том числе не зависит от главы администрации Пскова Александра Братчикова. Впрочем, есть и вполне очевидные проблемные зоны - Галина Неваленная не имела опыта работы в органах власти и МСУ. Не была депутатом. Добавлю, что ранее она не демонстрировала желания уходить из сферы здравоохранения, предпочитая заниматься общественно-политической работой в качестве дополнительной нагрузки, но никак не основной работы.

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К тому же ей в случае избрания депутатом только предстоит устанавливать контакт с различными группами и коллегами. Поддержкой большинства ей только предстоит заручиться, а статус нынешней думы - «Всё сложно». Мало того, что треть там - это оппозиция (коммунисты, эсер Олег Брячак, так называемая «группа Михаила Гавунаса», яблочник Гайдук), так еще проблема в том, что депутаты-единороссы в гордуме плохо управляемы. Не стоит сбрасывать со счетов «фактор Цецерского» - экс-глава города, ныне председатель правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления» и член президентского совета по МСУ наверняка будет вести свою игру и «мутить».

Нельзя исключать, что проводить выборы главы города в обозримом будущем не станут. Елена Полонская не получит заветную «корону», но продолжительное время будет ходить в статусе и.п. главы города.

Таким образом, представляется очевидным, что процесс избрания главы города может оказаться крайне непростым. Решение этой задачи для власти сложнее, чем обеспечение победы кандидата от ЕР на грядущих в сентябре довыборах. Как и прежде, это - уравнение со многими неизвестными. Кто знает, как события будут развиваться дальше? Чем закончатся выборы 8 сентября? Удастся ли власти решить вопрос с избранием городского руководителя с одной попытки или последует продолжение? Какие шаги сделают осенью те или иные персоны, способные оказать влияние на ситуацию? В любом случае Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием событий и держать своих читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко