Политика

Говорит и указывает Москва

«Черчилль подарил нам прекрасный образ: драка бульдогов под ковром.

Кто, кого, за что и почему, неведомо постороннему наблюдателю.

Можно назвать подобную систему черным ящиком,

можно «демократией высшего типа» -

результат один: ноль информации из-под ковра».

М.Болховский

В четверг, 17 октября, псковские единороссы определялись с кандидатурой на пост главы города. По итогам тайного голосования победителем стала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская. Она и представит партию на выборах в гордуме.

Все здесь, на первый взгляд, просто и как будто лежит на поверхности: почти полгода назад сменившая Ивана Цецерского на посту градоначальника, госпожа Полонская, будучи и.п., все это время активно работала, встречалась с представителями региональной элиты, делала показательные реверансы в сторону губернатора, демонстрировала властные амбиции (иногда, правда, с перегибом) - и в результате выиграла. Теперь она - в посылаемых однопартийцами лучах поддержки - может шествовать по воображаемой красной ковровой дорожке к столь же условным трону и короне высшего должностного лица региональной столицы. Выбирать главу будут депутаты, из своих же рядов - и учитывая, что у «Единой России» большинство, а решение конференции обязательно для исполнения членами фракции, вроде бы можно прогнозировать: по итогам выборов в гордуме Елена Полонская должна избавиться от приставки и.п. После чего она станет на ближайшие годы полноценным главой города.

Однако на самом деле все тут не так просто. И с будущими выборами (впрочем, о них и возможных раскладах - позже), и с тайным голосованием на конференции местного отделения ЕР.

Напомню, что до вчерашнего дня среди потенциальных претендентов на муниципальный пост №1 называли целый ряд депутатов. Помимо Елены Полонской, в шорт-лист включали заместителя главы города Сергея Гаврилова, главу бюджетного комитета гордумы Григория Турчина, избранную мундепом только в сентябре главврача городской поликлиники Галину Неваленную, а также пару других народных избранников, которые при определенном стечении обстоятельств (при «плане Б») могли включиться в борьбу. Более того - площадка по определению кандидата стала зоной пересечения интересов не только группы депутатов, но и политиков более высокого уровня - регионального и даже федерального.

То, что вчерашние выборы - далеко не городского значения, было очевидно еще до начала конференции. Уже и назначенный час - полседьмого вечера - наступил, и актовый зал «Газпром межрегионгаза» на Рижском проспекте был заполнен делегатами, и секретарь областного отделения партии Александр Котов со своим первым заместителем - сити-менеджером Пскова Александром Братчиковым приехали (к слову, последний находится в отпуске, но вышел - что подчеркивает значимость мероприятия) - а все не начинали.

Ждали губернатора Михаила Ведерникова. От позиции главы региона в подобных вопросах традиционно зависит если не все, то многое - а он до момента выступления на конференции свою позицию публично не озвучивал. Отчего и так существовавшая интрига закручивалась едва ли не до предела. За последние недели наблюдателями было высказано множество версий и гипотез относительно того, кто из власть предержащих кого поддерживает - и кто в результате сумеет «продавить» своего кандидата. Не секрет, что в окружении губернатора были те, кто «накручивал», напоминая о страницах биографий потенциальных претендентов и их «опасные связи». Той же госпоже Полонской, например, любители конспирологических версий, интриг и тайных заговоров припоминали ее бэкграунд - а именно тесные контакты с членами команды бывшего главы области, ныне секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и депутатом Госдумы, руководителем межрегионального партийного совета Александром Козловским. Этим, по версии ряда наблюдателей, и объяснялось нежелание команды действующего губернатора поддерживать госпожу Полонскую. Теоретически в Доме Советов могли сделать ставку на замглавы города Сергея Гаврилова. С учетом личных качеств (прежде всего, его бесконфликтности) этот вариант ни у кого не вызвал бы отторжения, в том числе он представлялся наиболее предпочтительным для сити-менеджера, которому предстоит работать с главой в тандеме в условиях сохраняющейся двуглавой модели управления Псковом. Однако некоторые политические менеджеры на государственной службы попытались представить Гаврилова «человеком Ивана Цецерского». Надо ли говорить, что эта - скорее мифическая, чем реальная - принадлежность к числу сторонников опального экс-главы, по сути дела, сводила к минимуму шансы господина Гаврилова получить поддержку. В этой ситуации многие считали, что команда губернатора делает ставку на госпожу Неваленную, уж больно активно ее продвигали. При этом официально это нигде и никем не озвучивалось. Сама Неваленная комментариев не давала и все последние недели находилась, по образному выражению наблюдателей, в режиме ожидания.

Вот вкратце предыстория, помогающая понять, что происходило под ковром и с чем единороссы подошли к часу Х - времени проведения партийной конференции. Как уже было сказано, на встречу делегатов от первичных отделений приехали первые лица региона и партии власти. Центральный исполком «Единой России» представлял сотрудник управления региональной и технологической работы Антон Янин. Когда же были озвучены фамилии кандидатов для включения в бюллетень для голосования - показалось, что в зале незримо присутствуют и другие видные единороссы, те самые - федерального уровня.

Кандидатура главы города согласовывается в Москве в администрации президента и в руководстве «Единой России».

Перед голосованием прозвучало несколько выступлений. Все из сказанного с трибуны пересказывать не буду - скажу о главном. Губернатор Ведерников сделал акцент на том, что в последнее время у региональной власти выстраивается эффективное и конструктивное взаимодействие и с сити-менеджером Александром Братчиковым, и с исполняющей полномочия главы города Еленой Полонской. «Есть ощущение работы в единой команде, где все заточены на результат», - объяснил основной мотив поддержки госпожи Полонской губернатор.

При этом не совсем понятным осталось, почему подобные слова не прозвучали раньше - в том случае, конечно, если решение поддержать и.п. главы было принято давно.

А так - скорее, получила подтверждение версия, согласно которой решение по главе принималось не в Пскове, а в Москве, и решающим стало слово секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Повторюсь: это не более чем предположение, объясняющееся той самой моделью, когда борьба происходит под ковром, и информации оттуда - немного.

Полонская в свою очередь выступила с мини-программой работы на посту главы города и предстала очень благодарной - по крайней мере, она нашла, за что сказать добрые слова в адрес Турчака, Ведерникова, Братчикова, Котова… И еще докладчица выглядела устремленной в будущее с громадьем планов. А начала с воспоминаний - может быть, не совсем приличествующих уровню конференции партии власти, но способных вызвать слезу.

«Перед самыми выборами 2015 года, проходя по округу, я увидела человека, который полусидя под деревом, что-то бормотал, - рассказала Елена Полонская. - У него было разбито лицо и я подумала, что он пьян. Все проходили мимо и я тоже, но потом все же вернулась…Я начала с ним разговаривать... и поняла, он не пьян - у него инсульт. Я вызвала скорую, но скорая оценила его как прохожие, и отказывалась его брать. Тогда я первый раз в жизни нашла в себе силы и заставила госпитализировать человека... По-человечески к нему отнестись. Позже я узнала, что он бывший сотрудник управления образования… Тогда я поняла, что я могу помогать людям, и у меня это отлично получается».

Ну как, скажите, за такую «псковскую Мать Терезу» было не проголосовать?

Делегаты и проголосовали, хотя уровень поддержки оказался не таким, как можно было ожидать. По результатам тайного голосования кандидатуру Полонской поддержали 58 делегатов.

За другого претендента - председателя бюджетного комитета гордумы Григория Турчина (кстати, его выдвигал экс-депутат гордумы, бывший руководитель регионального исполкома ЕР Игорь Сиротин) - проголосовали 43 человека. То есть: окажись из сотни делегатов еще восемь на стороне Турчина, а не Полонской - и все: писал бы я сейчас не о триумфе и.п., а о том, как моряк-подводник торпедировал свою соперницу.

Кстати, уже после конференции представители псковского политического класса пытались отыскать объяснение достаточно высокому результату Турчина и высказывали предположение: мол, не исключено, что и здесь тоже не обошлось без работы с делегатами со стороны «политического» вице-губернатора, в прошлом офицера ВМФ Николая Цветкова. Как говорится, моряк-моряка...

Можно быть уверенным, что как публичный политик градоначальница скоро составит достойную конкуренцию своему предшественнику - господину Цецерскому.

Так или иначе, Елена Полонская и поддерживающие ее силы вчера победили. Важный шаг на пути к заветной короне сделан - однако и дальше будет непросто. Впереди выборы в городской думе. Как проголосует депутатский корпус, разнородный и разношерстный, лишенный единого центра управления, - большой вопрос. И речь не только о представителях оппозиционных партий (прежде всего, КПРФ и «Справедливой России») - хотя их позиция тоже может в значительной мере повлиять на итоговый расклад. Важнее тут - как к сессии, на которой состоится тайное голосование, подойдет парламентское большинство. Монолитом или группами? Не забудут ли депутаты-единороссы о том, что решения партийной конференции обязательны для исполнения, о чем уже напомнил глава фракции Денис Иванов?

Рискнет ли выставить свою кандидатуру на выборы кто-то из потенциальных претендентов - например, тот же Григорий Турчин? Какой будет позиция депутата, экс-главы города Ивана Цецерского? С одной стороны, он - единоросс и соратник Турчака, так что должен сыграть как командный игрок. С другой - сложно представить, что после Ганзы-2019 и последовавшего за ней публичного конфликта на сессии Цецерский принесет в копилку Полонской свой голос и голоса нескольких ориентированных на него коллег? В общем, вопросов остается множество. И какие ответы будут даны - пока неизвестно. Два года назад задачу на выборах главы Пскова решали, обязывая депутатов-единороссов голосовать ручками разных цветов и различными символами - чтобы затем иметь возможность проверить, кто как проголосовал. Интересно, в этот раз цветные ручки уже заготовили? Как бы то ни было, от планов провести сессию в ближайшие дни в руководстве города вроде бы отказались - вполне вероятно, именно потому, что Полонской и Ко требуется время для работы с депутатами.

Александр Савенко