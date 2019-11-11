Политика

Кандидатуры Александра Козловского и Виктора Антонова выдвинуты на пост секретаря Псковского регионального отделения «Единой России»

Кандидатуры депутата Госдумы Александра Козловского и вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Антонова выдвинуты на пост секретаря Псковского регионального отделения «Единой России». Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XXVI конференции Псковского регионального отделения партии.

Кандидатуру Козловского внес экс-секретарь отделения Александр Котов. «Александр Николаевич, являясь депутатом, активно работает в нашем регионе. Эта работа для него понятна и по его работе депутатом областного Собрания», - отметил Александр Котов, выразив уверенность, что ему по плечу решение задач, стоящих перед партией на уровне региона.

Между тем, глава Усвятского района Дмитрий Петров предложил на пост секретаря регионального отделения партии кандидатуру вице-спикера областного Собрания Виктора Антонова. «Знаю его, как опытного, грамотного, авторитетного человека», - подчеркнул он.

Напомним, ранее, с марта 2011 года, пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» занимал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

24 октября президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатуры депутата Госдумы РФ от Псковской области Александра Козловского на пост исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии.