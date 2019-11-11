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Партия сказала: надо!

12.11.2019 10:10|ПсковКомментариев: 0

В понедельник, 11 ноября, Псковское региональное отделение «Единой России» провело партийную конференцию. Она прошла в рамках заявленного ЕР курса на обновление, и, безусловно, главным событием встречи стало избрание нового руководителя областной организации.

Никакой интриги относительно того, кто им станет, не было: еще в октябре президиум Генсовета «Единой России» согласовал на эту должность кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского. Как неоднократно отмечалось в партии, ротация, при которой господин Козловский меняет Александра Котова, - плановая, давно ожидаемая, обусловленная новыми задачами, и именно так ко всему этому следует относиться.

Позиция федерального руководства — это важный и определяющий фактор, однако новому руководителю в статусе исполняющего полномочия еще предстояло заручиться поддержкой однопартийцев — делегатов региональной конференции. Помимо фамилии Козловского, в бюллетень для тайного голосования включили имя Виктора Антонова, первого вице-спикера областного Собрания, который много лет назад возглавлял Псковское региональное отделение «Единой России». Однако попыткой камбэка это, разумеется, не выглядело — и соперником господину Козловскому Антонов не был. О чем он сам посчитал необходимым сказать с трибуны перед началом голосования:  «Лестно слышать свою фамилию в качестве кандидата на эту должность. Я определяю это как знак уважения к тем, кто создавал наше региональное отделение партии, прошел непростые испытания в период становления партии. Но пришло время ротации, и надо воспринимать это все как обновление. Поэтому в знак поддержки Александра Николаевича я свою кандидатуру снимать не буду, но прошу вас поддержать его кандидатуру», - отметил Виктор Антонов. Когда объявили перерыв для голосования, я в шутку спросил «патриарха» псковской региональной политики:

- Волнуетесь?

- Очень, - почти засмеялся Виктор Антонов.

Александр Козловский перед голосованием говорил о том, что обсуждал с однопартийцами перспективы ЕР («мы знаем наши сильные стороны, знаем, где надо усилиться, и мы вместе намерены работать на благо жителей Псковской области») и понимает, какую высокую планку установил прежний лидер партийной организации.

По результатам голосования Александр Козловский был избран секретарем регионального отделения «Единой России». Его кандидатуру поддержали 83 делегата, Антонова — 5.

По словам нового руководителя регионального отделения ЕР, он будет стремиться оправдать доверие коллег, в том числе секретаря Генсовета партии Андрея Турчака и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. К слову, действующий глава региона в начале встречи, говоря о значении конференции и выражая благодарность уходящему лидеру организации, высказал мнение, что сегодня «происходит смена эпох». Напомню, что Александр Котов возглавлял отделение ЕР восемь лет. Безусловно, за эти годы многое было сделано.

Теперь — время Козловского. Нет никаких сомнений, что период ему предстоит важный и наверняка очень сложный. Мало того, что в истории партии (в том числе псковского отделения) сейчас не самый простой этап, так еще не за горами выборы — большая кампания в муниципалитетах Псковской области (в следующем году на кону будут стоять более 1150 мандатов) и выборы Госдумы в 2021 году. А в Псковской области тогда же будут избирать и депутатов областного Собрания.

Разумеется, партия власти ставит перед собой цель победить. На конференции не раз заявлялось о том, что у ЕР есть основания рассчитывать на успех, однако выполнение задач потребует мобилизации ресурсов, реализации партийных проектов (проектную деятельность ЕР в статусе заместителя секретаря отделения будет курировать Александр Котов), донастройки всей работы первичных отделений партии, более тесных контактов с населением, оперативной реакции на обращения людей и постоянного общения с ними (как было сформулировано, необходимо «не обещать людям манну небесную, а вести с ними открытый  и честный диалог»).

В связи с чем губернатор Михаил Ведерников, помимо прочего, призвал псковских единороссов активизировать работу в соцсетях. «В части работы в соцсетях мы сильно не дорабатываем. И нужно, чтобы лидеры общественного мнения в эту работу включались», - порекомендовал губернатор.

Новый лидер регионального отделения ЕР, в свою очередь, предложил делегатам конференции посоветоваться с однопартийцами в волостях и районах и сформировать «народный законопроект», который, с точки зрения губернатора и партийцев, необходим псковскому региону в первую очередь. «И уже  к концу 2020 года на осенней сессии мы с вами могли бы внести  законопроект, а может быть, законопроекты, в Государственную Думу», - сказал Александр Козловский. По его мнению, партия должна стать на местах «площадкой для дискуссией».

Впрочем, всё это планы на ближайшие годы, а уже на следующей неделе псковским единороссам предстоит отправиться на съезд партии. Ожидается, что основной темой встречи станет старт нового избирательного цикла, кадровая ротация и запуск программы, с которой партия пойдет на выборы. В ходе конференции ее участники определились с составом делегации, которая отправится в Москву на партийный форум 22-23 ноября.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: XXVI конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Партия сказала: надо! Александр Котов стал заместителем секретаря псковского отделения «Единой России» Все партийные проекты и программы направлены на повышение качества жизни избирателей - Александр Котов Псковские единороссы определись с делегатами на XIX съезд партии в Москве Александр Козловский избран секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский пообещал оправдать доверие однопартийцев на посту секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Антонов призвал псковских «единороссов» поддержать кандидатуру Александра Козловского на пост секретаря регионального отделения Александр Котов: Избиратели далеко не всегда связывают положительные перемены с работой партии «Единая Россия» Кандидатуры Александра Козловского и Виктора Антонова выдвинуты на пост секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Обновлен состав политсовета Псковского регионального отделения «Единой России» Кадровая ротация будет способствовать сплочению рядов единороссов - Котов Псковские единороссы досрочно прекратили полномочия секретаря регионального отделения партии Александра Котова Александр Котов: Главная цель псковских единороссов - благополучие земляков У «Единой России» есть все ресурсы, чтобы стоять в авангарде - Михаил Ведерников Михаил Ведерников: На сегодняшней конференции «Единой России» происходит смена эпох 88 делегатов принимают участие в конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
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