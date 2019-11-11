Политика

Партия сказала: надо!

В понедельник, 11 ноября, Псковское региональное отделение «Единой России» провело партийную конференцию. Она прошла в рамках заявленного ЕР курса на обновление, и, безусловно, главным событием встречи стало избрание нового руководителя областной организации.

Никакой интриги относительно того, кто им станет, не было: еще в октябре президиум Генсовета «Единой России» согласовал на эту должность кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского. Как неоднократно отмечалось в партии, ротация, при которой господин Козловский меняет Александра Котова, - плановая, давно ожидаемая, обусловленная новыми задачами, и именно так ко всему этому следует относиться.

Позиция федерального руководства — это важный и определяющий фактор, однако новому руководителю в статусе исполняющего полномочия еще предстояло заручиться поддержкой однопартийцев — делегатов региональной конференции. Помимо фамилии Козловского, в бюллетень для тайного голосования включили имя Виктора Антонова, первого вице-спикера областного Собрания, который много лет назад возглавлял Псковское региональное отделение «Единой России». Однако попыткой камбэка это, разумеется, не выглядело — и соперником господину Козловскому Антонов не был. О чем он сам посчитал необходимым сказать с трибуны перед началом голосования: «Лестно слышать свою фамилию в качестве кандидата на эту должность. Я определяю это как знак уважения к тем, кто создавал наше региональное отделение партии, прошел непростые испытания в период становления партии. Но пришло время ротации, и надо воспринимать это все как обновление. Поэтому в знак поддержки Александра Николаевича я свою кандидатуру снимать не буду, но прошу вас поддержать его кандидатуру», - отметил Виктор Антонов. Когда объявили перерыв для голосования, я в шутку спросил «патриарха» псковской региональной политики:

- Волнуетесь?

- Очень, - почти засмеялся Виктор Антонов.

Александр Козловский перед голосованием говорил о том, что обсуждал с однопартийцами перспективы ЕР («мы знаем наши сильные стороны, знаем, где надо усилиться, и мы вместе намерены работать на благо жителей Псковской области») и понимает, какую высокую планку установил прежний лидер партийной организации.

По результатам голосования Александр Козловский был избран секретарем регионального отделения «Единой России». Его кандидатуру поддержали 83 делегата, Антонова — 5.

По словам нового руководителя регионального отделения ЕР, он будет стремиться оправдать доверие коллег, в том числе секретаря Генсовета партии Андрея Турчака и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. К слову, действующий глава региона в начале встречи, говоря о значении конференции и выражая благодарность уходящему лидеру организации, высказал мнение, что сегодня «происходит смена эпох». Напомню, что Александр Котов возглавлял отделение ЕР восемь лет. Безусловно, за эти годы многое было сделано.

Теперь — время Козловского. Нет никаких сомнений, что период ему предстоит важный и наверняка очень сложный. Мало того, что в истории партии (в том числе псковского отделения) сейчас не самый простой этап, так еще не за горами выборы — большая кампания в муниципалитетах Псковской области (в следующем году на кону будут стоять более 1150 мандатов) и выборы Госдумы в 2021 году. А в Псковской области тогда же будут избирать и депутатов областного Собрания.

Разумеется, партия власти ставит перед собой цель победить. На конференции не раз заявлялось о том, что у ЕР есть основания рассчитывать на успех, однако выполнение задач потребует мобилизации ресурсов, реализации партийных проектов (проектную деятельность ЕР в статусе заместителя секретаря отделения будет курировать Александр Котов), донастройки всей работы первичных отделений партии, более тесных контактов с населением, оперативной реакции на обращения людей и постоянного общения с ними (как было сформулировано, необходимо «не обещать людям манну небесную, а вести с ними открытый и честный диалог»).

В связи с чем губернатор Михаил Ведерников, помимо прочего, призвал псковских единороссов активизировать работу в соцсетях. «В части работы в соцсетях мы сильно не дорабатываем. И нужно, чтобы лидеры общественного мнения в эту работу включались», - порекомендовал губернатор.

Новый лидер регионального отделения ЕР, в свою очередь, предложил делегатам конференции посоветоваться с однопартийцами в волостях и районах и сформировать «народный законопроект», который, с точки зрения губернатора и партийцев, необходим псковскому региону в первую очередь. «И уже к концу 2020 года на осенней сессии мы с вами могли бы внести законопроект, а может быть, законопроекты, в Государственную Думу», - сказал Александр Козловский. По его мнению, партия должна стать на местах «площадкой для дискуссией».

Впрочем, всё это планы на ближайшие годы, а уже на следующей неделе псковским единороссам предстоит отправиться на съезд партии. Ожидается, что основной темой встречи станет старт нового избирательного цикла, кадровая ротация и запуск программы, с которой партия пойдет на выборы. В ходе конференции ее участники определились с составом делегации, которая отправится в Москву на партийный форум 22-23 ноября.

Александр Савенко