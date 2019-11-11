Политика

Александр Котов стал заместителем секретаря псковского отделения «Единой России»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов избран заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Решение принято на заседании президиума РПС 11 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Александр Котов будет курировать проектную деятельность партии в Псковской области.

«Мы видим, что партийные проекты – это реальный инструмент, позволяющий оперативно решать насущные проблемы в наше непростое время и заботиться таким образом о благополучии граждан, - отметил он. - К сожалению, пока нам не удаётся по-настоящему эффективно использовать очевидные преимущества работы по реализации партийных проектов, члены партии недостаточно вовлечены в эту работу, а избиратели далеко не всегда связывают происходящие перемены с партией. Повторю мысль о том, что это один из самых важных резервов для укрепления поддержки партии «Единая Россия».