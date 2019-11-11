Политика

Все партийные проекты и программы направлены на повышение качества жизни избирателей - Александр Котов

Итоги работы Псковского регионального отделения «Единой России» подвел его экс-секретарь, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. С годовым отчетом он выступил на XXVI партийной конференции 11 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Для регионального отделения Партии выдался весьма напряжённый год. Мы с вами провели значительную многоуровневую работу, однако в условиях острой политической борьбы и на фоне принятия непопулярных, но необходимых решений, результаты, полученные на выборах в сентябре, не оправдали всех наших ожиданий», - начал свой доклад Александр Котов.

Сегодня, по его словам, ключевые задачи регионального отделения «Единой России» – мобилизовать все силы, энергично и эффективно работать день за днём, решая актуальные проблемы людей, отстаивая их права, оправдывая и добиваясь ещё большего доверия граждан.

«Не обещать людям манну небесную, а вести с ними открытый и честный диалог, быть вместе со своими избирателями, отзываясь на их конкретные, житейские просьбы и предложения. И этим в ежедневном режиме должен заниматься каждый из нас, уважаемые коллеги, - обратился к присутствующим Котов. - Подчеркну, что наша с вами главная цель – это благополучие земляков, а все политтехнологии, которые мы применяем, лишь средство для её достижения. Все наши проекты и программы действий направлены, прежде всего, на повышение качества жизни избирателей. Именно с таким пониманием ситуации мы подходим к новой избирательной кампании, которая фактически скоро стартует».

В 2019 году в регионе пройдут выборы главы Себежского района, выборы в Собрания депутатов Куньинского, Невельского и Себежского районов, в Собрания депутатов почти всех городских и сельских поселений области, за исключением Карамышевской и Серёдкинской волостей. Всего же планируется заместить 1157 мандатов.

«Все кандидаты от партии «Единая Россия» традиционно будут названы по итогам предварительного голосования и, я надеюсь, нам общими усилиями удастся добиться поддержки избирателей», - отметил спикер.

В продолжение выступления он затронул вопрос кадрового обновления, которое проводится на уровне регионального и местных отделений Партии. В частности, Котов сообщил: «До конца года предстоит избрать секретаря на конференции Псковского городского местного отделения «Единой России». Это самая многочисленная партийная организация, которую, на мой взгляд, должен возглавить человек неравнодушный, имеющий опыт партийной работы, обладающий авторитетом и способный к энергичной деятельности на этом ответственном посту».

Далее он отметил, что местным отделениям надо активнее проводить работу по развитию сети первичных отделений, используя инструменты партийных проектов, усиливать их влияние на своих территориях, и продолжать формирование партийных рядов, принимая в соратники тех, кто хочет проявить себя в активной общественной работе. По словам Котова, на сегодня в 26 местных отделениях Партии действуют 574 «первички». В то же время они отсутствуют в границах 39 избирательных участков, большая часть из которых приходится на Гдовский, Себежский, Порховский и Псковский районы.

Говоря о депутатских фракциях, он констатировал, что их численный состав за отчётный период не претерпел значительных изменений. В настоящее время депутатские объединения партии созданы в 133 представительных органах муниципалитетов из 136. Всего из 1468 депутатов в муниципалитетах 1160 входят в состав фракций «Единой России», в том числе 716 человек являются членами партии и 399 её сторонниками.

«Значение деятельности фракций «Единой России» сложно переоценить. Депутаты тесно взаимодействуют с избирателями, собирают их наказы и большинством голосов принимают важнейшие законопроекты и решения, призванные, в частности, финансово обеспечить реализацию социальных и инфраструктурных партийных проектов и улучшить положение в разных сферах жизни», - подчеркнул выступающий.

Кроме того, он остановился на теме реализации в Псковской области 15 партийных проектов «Единой России» и выразил уверенность, что все они востребованы у населения. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы создать для людей комфортные условия для жизни и работы. Необходимо определять приоритеты, активно вовлекая граждан в обсуждение перспективных планов и учитывая их мнение. Думаю, что здесь мы сильно не дорабатываем, а это хороший резерв для укрепления поддержки партии», - считает спикер.

В заключение Котов поблагодарил однопартийцев и сторонников «Единой России» за уже проведенную совместную работу на благо жителей Псковской области. «В ближайшее время на Съезде партии «Единая Россия» будут поставлены новые задачи, и мы с вами будем добросовестно и своевременно их выполнять», - сказал он.