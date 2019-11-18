Политика

Фракция «Яблоко» не будет поддерживать проект регионального бюджета на 2020 год

Фракция «Яблоко» регионального парламента не будет поддерживать проект бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) заявил лидер фракции, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Парламентарий считает, что в проекте главного финансового документа региона по-прежнему заложен высокий уровень госдолга - почти 18 млрд рублей, а дефицит бюджета - около 1,5 млрд рублей - искусственно занижен за счет радикального сокращения расходов.

«И по-прежнему бюджет абсолютно депрессивен и в чем-то даже агрессивен в плане межбюджетных отношений в части органов местного самоуправления. У нас собственный бюджет в Псковской области на сегодняшний день в проекте - 34,5 млрд рублей, а консолидированный бюджет - около 39 млрд рублей. Таким образом все доходы местного самоуправления - это около 4,5 млрд рублей. Такая репрессивная политика по отношению к местному самоуправлению, которое отвечает не только за образование, культуру, но и за жилищно-коммунальное хозяйство, включая все отопительные сезоны, абсолютно неприемлема», - высказался Лев Шлосберг.

По его словам, на встрече фракции «Яблоко» с губернатором, он сказал губернатору, что из года в год депутаты получают бюджеты, «в которых абсолютно нет кислорода для органов местного самоуправления».

«Если эта политика не изменится, а судя по всему, за оставшуюся неделю до рассмотрения бюджета в первом чтении не изменится ничего, рассчитывать на поддержку голосов фракции «Яблоко» администрация Псковской области не может», - добавил лидер псковского «Яблока».

Он также подчеркнул, что, по его мнению, бюджет Псковской области после первого чтения, перед вторым, будет снова возвращен в первое, поскольку остается нераспределенной значительная часть средств из федерального бюджета.

«Несмотря на то, что мы существенно отстаем от общероссийского графика принятия бюджета области, до сих пор несколько миллиардов рублей, которые хорошо было бы получить бюджету Псковской области, нами не получены. И цифры бюджета на сегодняшний день меньше, чем итоговые цифры бюджета 2019 года. Поэтому то, что бюджет является не окончательным - это очевидно», - резюмировал Лев Шлосберг.