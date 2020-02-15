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Политика

Рейтинг политической активности. 15-22 февраля

23.02.2020 21:36|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

На минувшей неделе появилась информация об ориентировочных сроках голосования по изменению Конституции. Крайний срок - до конца июня. Впрочем, по сообщениям СМИ, голосование может пройти уже в апреле. Также стало известно, какой может быть формулировка вопроса в бюллетене для голосования. По данным масс-медиа, она будет примерно такой: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Напротив - две графы: «да» и «нет». Напомним, что предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Основной закон могут значительно изменить политическую систему страны, в том числе должна стать более значимой роль парламента.

Между тем подготовка к выборам депутатов Государственной думы уже началась. Мобилизацию членов и сторонников партий проводят все ведущие парламентские объединения. Параллельно появляются новые политические проекты, а уже существующие партии (из числа так называемых «малых») заняты перезагрузкой и попыткой привлечь под свои знамена популярных и авторитетных людей. Намедни в этом смысле отличилась «Партия Роста». В ее ряды вступил известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Вероятно, именно он станет лицом партии на предстоящих выборах. 

Псковский политический класс, как умел, откликался на центральные темы федеральной повестки. При этом были у нас и свои местные информационные поводы. В том числе - «скандалы, интриги, расследования». В общем, в псковской политике всё «как у взрослых».

Кто набрал очки, а кто потерял, разбирался наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер. Свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале, где 5 баллов - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Сергей Петров

Глава Великолукского района уже в ближайшее время предстанет перед судом. Его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление  должностными полномочиями). По версии следствия, в 2013-2015 годах господин Петров совершил незаконное отчуждение двух земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, которые получил в свое личное владение и пользование.

Кроме того, в 2014-2016 годах в собственность иных лиц были незаконно отчуждены еще 26 земельных участков, находившихся в собственности муниципального образования, сообщили в прокуратуре.

Здесь следует напомнить, что ранее обозреватели ПЛН неоднократно писали: великолукский глава, ставший фигурантом уголовных дел, находится в зоне риска и может пополнить группу муниципальных руководителей, вынужденно покинувших свои должности.  

- 4 Юрий Киргинцев

Руководитель государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» получает низкую оценку за демонстративное игнорирование общественного мнения. С упорством, достойным лучшего применения, он продолжает хранить молчание в условиях, когда вопросов к его деятельности становится всё больше. На этой неделе к прежним темам добавились проблемные моменты, изложенные в заявлении облсовпрофа; в нем речь идет об ущемлении интересов трудового коллектива — водителей и кондукторов, а также о сокращении численности штатов. Как подчеркивают профсоюзы, у трудового коллектива накопилось много претензий, однако на контакт руководство предприятия не идет, в переговоры не вступает. Также руководство госпредприятия уклоняется от диалога с представителями СМИ. 

- 3 Александр Седунов

Председатель областного комитета по образованию впервые попадает в наш рейтинг в связи с громким инцидентом в Печорском районе. Прогремевшее на всю страну происшествие - лишнее свидетельство того, что не всё благополучно в сфере образования. Напомню, в Лавровской гимназии произошел конфликт между учащимся и педагогом. Видео появилось в интернете — на нем запечатлено, как, не выдержав поведения подростка, учитель выдернула из-под него стул, в ответ школьник ударил педагога несколько раз по лицу.

О конфликте сообщили многие федеральные СМИ. Особо отмечаю тот факт, что резонанс история получила по прошествии более чем недели после ЧП. Всё это время, судя по всему, комитет оставался в неведении о происшествии, что говорит о недостаточном контроле над ситуацией в образовательных учреждениях.

- 2 Сергей Грахов

Глава областного комитета по строительству и ЖКХ получает -2 в связи с ситуацией, при которой «мусорная реформа» в Псковской области «прописывается» в Арбитражном суде. На неделе поступило очередное исковое заявление от компании «АСПО». Сумма выставленных регоператору требований – около 30 млн рублей. В целом совокупный объем выставленных претензий от «АСПО» (вывоз и транспортировка мусора в Пскове), ООО «СпецТрансКом» (сортировка и переработка) и ООО «Экор.Ос» (захоронение на полигоне) приближается к 50 млн рублей. Добавляем сюда потенциально возможный штраф от УФАС на 60 млн рублей. В итоге – 110 млн. Да, пока это только сумма исковых и претензионных, но приятного тут мало. При таких цифрах выдвинутых требований суды имеют обыкновение накладывать обеспечительные меры. 

Такими темпами «реформа ТКО» может в регионе просто встать на прикол.

Так или иначе, очевидно, что конфликт между участниками процесса перестает тлеть и переходит в активную фазу.

При этом чиновники продолжают хранить молчание по поводу строительства экотехнопарков — основного элемента реформы в сфере обращения с ТКО. В в этом отношении вызывает удивление позиция комитета, который, похоже, не контролирует происходящее и слабо влияет на развитие событий.

-1 Александр Васильев

Депутат Госдумы принял участие в очередной «горячей линии». Она прошла в Москве. Обсуждалось, как и в каких условиях российские дети добираются до школ. В связи с этим господина Васильева процитировали федеральные СМИ. С одной стороны, отмечаем это проявление депутатской активности. С другой стороны, вынуждены констатировать: в очередной раз прозвучали банальности вроде того, что «все дороги одинаково опасны для детей, но у каждой - свои недостатки». Говорилось еще про недостаточное освещение, отсутствие тротуаров, открытые люки и т.д. Всё - так, но, может быть, депутатам с многолетним стажем пора уже перестать говорить об этом, а больше делать, чтобы решить конкретные проблемы?

0 Городские власти Пскова

О ситуации вокруг покупки дорогих стульев для детской музыкальной школы Пскова в последние дни написали и высказались все. Некоторые даже успели потребовать для себя зарплату за проведенное «расследование».

Наверняка вы в курсе этой истории — так что повторяться и пересказывать детали не стану. Скажу лишь о главном: в этой мутной истории, которая потенциально могла привести к серьезным репутационным потерям, городские власти сумели, насколько это возможно, отбиться. По крайней мере, так дело обстоит на данный момент. Что будет дальше — поглядим.

«Детская музыкальная школа №1 будет гордостью региона», - заявил сити-менеджер Пскова Александр Братчиков (на фото слева). Муниципальный управленец также добавил, что городские власти долго бились за проект реконструкции, и он прошел госэкспертизу. «Если что-то нужно проверить будет по итогу, то пусть органы проверяют», - сказал глава городской администрации. 

+1 Игорь Романов

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» позвал в Псков известного музыканта Сергея Шнурова. Напомню, что лидер группы «Ленинград» на днях вступил в ПР - и на приглашение однопартийца (с ним он знаком, оказывается, еще с 2016-го) ответил согласием. Даже не исключил, что приехать сможет в самое ближайшее время — еще до 5 апреля, когда пройдут выборы главы Печорского района. Напомню, что господин Романов участвует в избирательной кампании в качестве кандидата, и поддержка звезды федерального уровня для него лишней точно не будет. Правда, если этот вояж действительно состоится, то лучше не рассказывать гостю про то, что прежнего главу Печорского района сняли за «матерное видео». А то Шнур, который сам является большим любителем ненормативной лексики, может не за того впрячься — чего доброго, начнет топить за оставленного Сопотова.

+2 Ульяна Михайлова

Председатель областного совета профсоюзов, депутат регионального парламента даже в условиях жесткого прессинга продолжает бороться и пытается контратаковать. На минувшей неделе госпожа Михайлова выступила с двумя заметными заявлениями. Первое посвящено ситуации, сложившейся в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Лидер облсовпрофа обратила внимание на ситуацию с исполнением норм трудового законодательства и призвала руководство «Псковпассажиравтотранса» к переговорам с профсоюзной стороной. А затем она выступила с официальным заявлением о недопустимости давления на коллегиальные органы регионального профсоюзного объединения, в котором дала резкие оценки и характеристики своим оппонентам.

+3 Дмитрий Михайлов

Второй секретарь Псковского обкома КПРФ получает сегодня «плюс три» в качестве щедрого аванса. Я часто критикую коммунистов за их устаревшие методы работы, но в этот раз должен отметить стремление идти в ногу со временем и осваивать новые формы работы с избирателем. «Перекрашу интернет в мой любимый красный цвет» - так, видимо, звучит теперь девиз товарища Михайлова. По крайней мере, он пробует записывать видеообращения на актуальные темы. Наконец-то псковские коммунисты пошли в социальные сети. Мягко говоря, не всё получается, но почин похвален - направление правильное.

+ 4 Андрей Царев

Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, глава Совета межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» близок к тому, чтобы пролонгировать полномочия члена Общественной палаты России. На минувшей неделе состоялось заседание Совета Общественной палаты Псковской области, на нем были рассмотрены поступившие предложения о внесении кандидатур.

Голосование в региональной Общественной палате пройдет ориентировочно в марте. По мнению наблюдателей, Андрей Царев и дальше будет представлять Псковскую область в Общественной палате России.  

+5 Ольга Милонаец

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы в Псковской области становится всё более заметна в общественно-политической жизни региона.

Как отмечают эксперты, Ольга Милонаец раз за разом выступает как самостоятельный игрок, оперативно реагирует на резонансные темы актуальной повестки (такие, как «мусорная реформа», приобретение стульев в детскую музыкальную школу и др.).

Отмечу, что на минувшей неделе Ольга Милонаец провела первое заседание Общественного совета при Псковском УФАС. В него вошли известные псковские общественники, юристы, эксперты в различных областях.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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