Политика

Рейтингомер: залипуха под видом стратегии, паникеры за госсчет и шахматисты против боксеров

Салют! На календаре понедельник, и с вами вновь Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Ольга Потапова

Минус пять получает глава Палкинского района Ольга Потапова - за халтурное исполнение чиновниками прогноза социально-экономического развития муниципалитета до 2030 года (хотя в названии ключевого раздела там значится уже другой год - 2026). Согласно этой бумаги, в 2028 году прогнозируется убыль населения в количестве 4664 (!) человека, что составляет большую часть населения района (в настоящее время в районе живет порядка 7600 человек). Помимо этой, прогноз содержит и другие неточности. В целом документ не дает ответа на вопрос, как муниципальная власть собирается развивать район - если вообще понимает, как это делать.

Понятно, что подобные прогнозы и стратегии, размещаемые на официальных сайтах, мало кто читает. Но описанное там - это же просто какая-то катастрофа, «апокалипсис» и «армагеддон». Зачем же делать себя «могильщиками» района?

-4 Степан Парфенов

Минус четыре ставлю руководителю областного управления информационной политики Степану Парфенову - за фейк госмедиахолдинга, высасывающего псевдосенсации из пальца и разжигающего панику.

В то время, как губернатор призывает сохранять спокойствие, госСМИ, которые призваны информировать людей и успокаивать их, наоборот заняты распространением панических слухов.

В этот раз подопечные Парфенова исказили пост некого военного телеграм-канала и выдали сообщение: «Американский дрон-разведчик с расстояния в 130 км наблюдает за Псковом». Зачем государственным пропагандистам публиковать такие дезы в наше неспокойное время, после атаки дронов на аэропорт, - непонятно. Как и то, контролирует ли господин Парфенов то, что пишут сотрудники госСМИ.

-3 Андрей Маковский, Игорь Романов

Отрицательную оценку минус три получают сразу два руководителя региональных отделений партий, с недавних пор - политические союзники Андрей Маковский («Новые люди») и Игорь Романов («Партия роста»).

Еще недавно в этих объединениях били себя пяткой в грудь: дескать, снятие с выборов списков «Яблока» дает нам возможности провести в муниципальные парламенты своих депутатов - и мы свой шанс не упустим.

Воображение рисовало десятки мундепов - «ростовиков» и «новолюдей». Однако выборы закончены, кому достанутся мандаты депутатов - понятно. «Партия роста» с «Новыми людьми» не получили практически ничего.

-2 Петр Алексеенко

«Опять двойка» заносится в дневник первого секретаря областного отделения КПРФ Петра Алексеенко. Сразу после выборов коммунисты провели заседание бюро обкома и предпочли сделать вид, что они - большие молодцы, и всё-то у них по итогам голосования очень хорошо.

Фото: пресс-служба областного отделения КПРФ

Про отдельные упущения упомянули так, пунктиром, вскользь, между делом, а в целом - всё замечательно. Про сокращение голосующих за них избирателей и значительное ухудшение результата на губернаторских выборах предпочли не распространяться. Между тем осознание проблем - первый шаг на пути их решения.

Если делать вид, что всё нормально и не признаваться в наличии системных ошибок, то выйти из кризиса не получится.

-1 Алексей Кузьмин

Минус один достается главе Великолукского района Алексею Кузьмину. Причина - в сорванных сроках сдачи многоквартирного дома для переселенцев из ветхого жилья в деревне Переслегино. Его должны были сдать к сентябрю, однако в августе муниципальный контракт был расторгнут, а застройщик внесен в реестр недобросовестных подрядчиков.

Заключен новый контракт, и работы на объекте возобновлены, но с учетом непростой ситуации и постоянного удорожания материалов перспективы окончания стройки лично мне представляются туманными.

0 Андрей Вьюнов

Нейтральную оценку ставлю заместителю руководителя аппарата правительства Псковской области Андрею Вьюнову, в руках которого окажутся бразды правления после ухода начальника - Станислава Суслова. Будем наблюдать за шагами управленца (в прошлом, кстати говоря, сотрудника органов безопасности) в новом качестве. Позже и определимся, что тут ставить - плюс или минус, а пока ноль.

+1 Николай Кузьмин

Плюс один получает активист регионального отделения «Яблока» Николай Кузьмин. На прошлой неделе он принял участие в круглом столе, посвященном итогам выборов, - представил партию в споре с оппонентами, жег глаголом и удивлял неожиданными сравнениями избирательной кампании с миром спорта. Дескать, выборы были похожи на игру, в которую яблочники играли, думая, что это шахматы, а против них вышли боксеры. По их правилам и проходил этот поединок. «Когда против шахматистов ставят боксеров - тяжело выигрывать», - заключил Кузьмин и тем самым сделал заявку на попадание в традиционный цитатник года от ПЛН.

+2 Станислав Стармолотов

Плюс два заработал руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Деятельность комитета и руководства псковского автобусного парка по финансовому оздоровлению предприятия получила положительную оценку от губернатора. Да и то сказать, транспортникам удалось разобраться с тяжелым наследством, оставленным прежними директорами «Псковпассажиравтотранса», в том числе с долгами контрагентам и другими застарелыми проблемами. Более того, в настоящее время ведется обновление автопарка - закупаются новые автобусы.

+3 Аркадий Мурылев, Андрей Козлов

Строчкой выше, с оценкой плюс три, расположились уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев и депутат регионального парламента Андрей Козлов. Они спасли предпринимателя от шестимиллионного штрафа. Семизначную сумму владелец неиспользуемой автостоянки в Великих Луках должен был заплатить энергоснабжающей организации за неисправный счётчик. Благодаря помощи регионального бизнес-омбудсмена и депутата проблему удалось урегулировать.

+4 Георгий Василевич

Плюс четыре ставлю директору музея-заповедника «Михайловское» Георгию Василевичу. Он продолжает укреплять сотрудничество с белорусскими коллегами: на минувшей неделе возглавил делегацию Пушкинского заповедника, побывавшую в Могилеве и Орше, и договорился там о развитии сотрудничества. Кроме того, музей показывает устойчивый рост по количеству посетителей - в 2023-м здесь побывало более полумиллиона человек, таким образом, уже в сентябре перевыполнен годовой план.

+5 Борис Елкин

Максимально высокий балл плюс пять по совокупности факторов получает глава Пскова Борис Елкин. Во-первых, еще только середина сентября и есть время на подготовку к отопительному сезону, а Псков уже на 98 процентов готов. Во-вторых, глава города лично контролирует все значимые дорожные и строительные работы. В-третьих, муниципальные власти продолжают повышать туристическую привлекательность Пскова - на неделе установили фоторамку в Детском парке у храма Василия на Горке, а также объявлено, что на домах в центральной части Пскова разместят таблички с историческими названиями улиц.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.