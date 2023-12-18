Политика

Рейтингомер: съезд с Путиным, конец света и загадочный маневр полковника

Салют! На календаре понедельник, 18 декабря, и с вами вновь Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Игорь Шатурный

Самую низкую оценку минус пять получает вице-губернатор по ЖКХ Игорь Шатурный. Причина лежит под ногами - число жалоб на уборку снега в городах и весях Псковской области превысило все мыслимые пределы. Кроме того, для жителей отдельных населенных пунктов наступил «конец света» - количество оказавшихся без электроснабжения из-за непогоды исчислялось тысячами. Отмечу, по информации ПЛН, на прямой линии с Владимиром Путиным госмедиахолдинг собирался поднять проблему энергосетей, что относится к сфере, курируемой господином Шатурным.

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-4 Сергей Грахов

Минус четыре ставим председателю областного комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову. Сроки проведения ремонтных работ и благоустройства в Печорах, похоже, срываются. Внешне картина не сильно отличается от той, что мы наблюдали еще летом, перед празднованием 550-летия, - только теперь снег выпал, земля замерзла. На днях областной начальник съездил на объекты, поглядел с серьезным видом на происходящее, по итогу «подрядчикам даны замечания по соблюдению сроков выполнения мероприятий плана». Вот, думаю, поможет ли?

Фото: страница администрации Печорского района в соцсети «ВКонтакте»

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-3 Артем Тарасов

В последнее время редкий день, вернее, редкое утро обходится без новостей о задержке вылета самолета из Москвы в Псков, из-за чего страдают пассажиры и рушатся планы. Понятно, что причины многочасовых задержек бывают разные, и виноват в этом не один человек, но этот негатив бьет по псковскому аэропорту, директору которого Артему Тарасову сегодня ставим минус три.

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-2 Олег Брячак

«Опять двойка» в дневнике руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олега Брячака.

Ни самих псковских эсеров в целом, ни их руководителя в частности не видно и не слышно.

Господин Брячак пропустил даже видеоконференцию с лидером партии - отправил послушать Сергея Миронова своих помощников Игоря Иванова и Виталия Федорова.

-1 Андрей Маковский

Минус один получает руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский. Не так давно начинающий политик с энтузиазмом взялся за ведение своего телеграм-канала «Всё по сути», чего-то там придумывал, креативил, даже свой рейтингомер составил.

Теперь «телега» Маковского заглохла и почти не обновляется - похоже, автор потерял к ней всякий интерес. Стоило ли тогда вообще заводить канал?

0 Олег Грицаев

Нейтральная оценка 0 достается экс-депутату областного Собрания Олегу Грицаеву, назначенному первым заместителем главы Гдовского района. Честно говоря, никто не ожидал, что досрочно покинувший региональный парламент бывший замкомандира 76-й дивизии перейдет на муниципальную службу. Единственная версия, которая хоть как-то объясняет неожиданный маневр: в будущем гвардии полковник в отставке может сменить главу района Алексея Васильева на руководящем посту. Но, как говорится, это не точно.

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+1 Наталья Горбачева

Положительную оценку +1 ставим председателю Общественной палаты Псковской области Наталье Горбачевой - за старт работы общественного штаба за наблюдением на президентских выборах. Уже утвержден общий состав штаба и план работы, а в ближайшее время начнется отбор и подготовка общественных наблюдателей.

+2 Наталья Федорова, Антон Минаков

Плюс два получают сразу двое.

Это глава Псковского района Наталья Федорова, достойно представившая регион на сессии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в Москве и удостоенная награды за развитие МСУ, и региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, который, во-первых, вместе с коллегами отвез гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции и, во-вторых, представил избирателям отчет о своей работе в областном Собрании депутатов.

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+3 Андрей Беляев

Строчкой выше, на +3, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Отмечаем работу городских властей по устранению последствий снегопадов, подготовку южной столицы к новогодним праздникам и открытость в отношениях с масс-медиа. На прошлой неделе сити-менеджер интересно и всесторонне подвел итоги года в эфире ПЛН FM. Кроме того, Андрей Беляев - кстати, баскетболист - удостоен награды Российского союза спортсменов за пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта.

+4 Вера Емельянова, Александр Братчиков

Плюс четыре ставим руководителям согласительной комиссии по бюджету - вице-губернатору Вере Емельяновой и вице-спикеру областного Собрания, руководителю профильного комитета Александру Братчикову. В сжатые сроки проведена большая работа, рассмотрены новые инициативы и предложения прошлых лет. Отметим, что доходы региона в 2024 году определены в размере более 57 млрд рублей, а расходы превысят 60 миллиардов. Такого бюджета в Псковской области не было никогда. Напомним, основной финансовый документ планируется принять на сессии 25 декабря.

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+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку плюс пять заслужил председатель областного Собрания Александр Котов. Он принял участие в работе съезда «Единой России» в Москве, который поддержал выдвижение Владимира Путина на президентские выборы, и по итогам дал содержательный оперативный комментарий. А до этого спикер регионального парламента в Пскове встретился с участниками форума территориальных общественных самоуправлений и объяснил плюсы этой формы для привлечения дополнительных средств и развития территорий.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю и подведем итоги 2023 года.