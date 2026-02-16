Рейтингомер: отстранение Повторейко, потери «Почты России» и орден от Путина

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Анастасия Повторейко

Минус пять пять получает находящаяся в следственном изоляторе депутат областного Собрания Анастасия Повторейко. Она отстранена от должности главного врача псковской инфекционной больницы. Такое решение принял суд, удовлетворив ходатайство следователя, посчитавшего, что обвиняемая в превышении должностных полномочий могла бы, используя свое положение, воспрепятствовать производству по уголовному делу.

-4 Ксения Григорьева

Фотография пресс-службы правительства Псковской области

Минус четыре ставим врио регионального министра строительства и ЖКХ Ксении Григорьевой. Проблемы с отоплением в муниципалитетах продолжаются. Жители жалуются на низкое качество жилищно-коммунальных услуг при росте их стоимости. Вдобавок область стала аутсайдером в общероссийском рейтинге: падение объема работ в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО у нас самое большое среди субъектов РФ, выручка компаний в этой сфере заметно снизилась.

-3 Нина Эберман

Минус три посылаем руководителю регионального управления федеральной почтовой связи Нине Эберман. «Почта России» в Псковской области вновь несет репутационные потери: вынесен приговор экс-начальнице почты в Усвятах, за присвоение 1,3 млн рублей она получила трехлетний условный срок. До этого за присвоение и растрату денег оштрафовали новоржевского почтальона. На слуху и дело гдовской начальницы почтового отделения - там речь идет о присвоении денег и материальных. Глядя на всё это, обыватели делают неутешительный вывод: тенденция, однако.

-2 Андрей Маковский

Депутат областного Собрания Андрей Маковский вышел из партии «Новые люди» и покинул руководство ее регионального отделения. Пока он сохраняет мандат депутата, но планы до конца не ясны — то ли скоро уедет из области, то ли на какое-то время еще останется. Подводя предварительный итог, скажем, что господин Маковский пять лет назад удачно пришелся ко двору и затем грамотно отыграл свою роль. Но колесо политической сансары провернулось, и на новом витке партийный активист уже не востребован в прежней роли. Как итог, ставим минус два в дневник бывшего «новолюдя».

-1 Ольга Потапова

Дурной пример заразителен – вот и у печорского главы Валерия Зайцева, который со своим нелепым ответом учителю работать больше попал в федеральные паблики, появились последователи. В социальных сетях обсуждают историю руководительницы Палкинского округа Ольги Потаповой. По мнению комментаторов, она некорректно и с ошибками ответила на обращения местных жителей в соцсетях по проблеме обеспечения людей льготными лекарствами после закрытия аптеки. Ставим главе минус один и напоминаем элементарное: с людями надо помягше, на вопросы смотреть ширше, сначала следует подумать и только потом - писать.

0 Геннадий Иойлев

Нейтральную оценку получает начальник псковского городского управления образования Геннадий Иойлев. После ухода с должности замглавы администрации города и отъезда из региона Алексея Несмашного «главный по образованию» может пересесть в кресло заместителя Бориса Елкина. Так считают наши источники в органах власти. Будь это повышение уже свершившимся фактом - мы поставили бы Иойлеву положительную оценку, но пока всё на уровне разговоров - ограничимся нулем.

+1 Антон Минаков

Плюс один достается депутату областного Собрания, региональному координатор ЛДПР Антону Минакову. Во-первых, он принял участие в международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения», который прошел в Москве. Во-вторых, состоявшаяся на днях встреча председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и псковского губернатора, по итогам которой Михаил Ведерников опубликовал благодарность собеседнику, – это плюс для псковских либерал-демократов. В год выборов депутатов областного Собрания в паруса ЛДПР, нацеленных наконец-то обогнать КПРФ и занять на финише второе место, будет дуть попутный ветер.

+2 Марина Егорова

Фотография пресс-службы правительства Псковской области

Плюс два заносим в чиновничий дневник министра туризма Псковской области Марины Егоровой. Однако это не ее персональная оценка. В лице чиновницы отмечаем работу тысяч занятых в туристической и смежных сферах специалистов. Благодаря им Псковская область этой зимой вышла в лидеры по росту турпотока на Северо-Западе России.

+3 Денис Кузнецов

Плюс три заслужил исполняющий обязанности гендиректора компании «Экогрупп» Денис Кузнецов. Работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами получила положительную оценку со стороны руководства Псковской области. Вся система работает стабильно, а число обращений от жителей свелось к минимуму, на что обратил внимание губернатор Михаил Ведерников.

+4 Андрей Мошков

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Плюс четыре ставим прокурору Псковской области Андрею Мошкову. Отмечаем принципиальную позицию «ока государева» по кризису ЖКХ. Прокурор назвал справедливым возмущение граждан перебоями в поставке тепла и заявил о необходимости органов власти, МСУ и других структур принимать меры, чтобы муниципалитеты качественно готовились к отопительному сезону. Кроме того, прокуратура стала более заметной в информпространстве и регулярно присутствует в актуальной повестке с различными темами, начиная с позиции по громким делам и заканчивая недавним приездом в регион заместителя Генпрокурора Алексея Захарова.

+5 Светлана Мельникова

Максимально высокую оценку плюс пять сегодня получает генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Указом президента России Владимира Путина она награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Символично, что это событие произошло в год 150-летия музея и пятилетия работы Светланы Мельниковой в должности его руководителя.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!