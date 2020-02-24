Политика

«Справедливая Россия» рассчитывает увеличить свой депутатский корпус по итогам выборов-2020

Мы хотим активно поработать и увеличить депутатский корпус, заявил депутат Псковской городской Думы, активист «Справедливой России» Олег Брячак, комментируя участие партии в предстоящих муниципальных выборах, по итогам которых будет распределено более 1000 мандатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня, 25 февраля.

Олег Брячак отметил, что сейчас в Псковской области работают около 100 депутатов-справедливороссов, в планах довести их число до 200.

«Я считаю, что эти выборы будут отражением реального веса той или иной партийной структуры региона, - сказал он. - Это самые сложные выборы».