Аннулирована регистрация Татьяны Пасман кандидатом в депутаты Заксобрания

На очередном заседании территориальной избирательной комиссии города Пскова аннулирована регистрация Татьяны Пасман кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко» по округу №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.
Фотографии: ТИК Пскова
Регистрация аннулирована в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права, уточнили в ТИК. Напомним, ранее суд оштрафовал Татьяну Пасман за демонстрацию свастики на 1000 рублей. Областной суд признал это наказание законным.
Помимо этого, на заседании ТИК Пскова утверждён текст бюллетеней по одномандатным избирательным округам №1-4 на выборах депутатов Заксобрания Псковской области и определено количество ящиков для голосования при проведении УИК голосования вне помещения для голосования.
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