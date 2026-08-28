Аннулирована регистрация Татьяны Пасман кандидатом в депутаты Заксобрания

На очередном заседании территориальной избирательной комиссии города Пскова аннулирована регистрация Татьяны Пасман кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко» по округу №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.

Фотографии: ТИК Пскова

Регистрация аннулирована в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права, уточнили в ТИК. Напомним, ранее суд оштрафовал Татьяну Пасман за демонстрацию свастики на 1000 рублей. Областной суд признал это наказание законным.

В социальной сети Facebook* на странице, которую администрирует Татьяна Пасман, было размещено карикатурное изображение Адольфа Гитлера с нарукавной повязкой с изображением креста с загнутыми под прямым углом концами - свастики, демонстрация которой запрещена ФЗ от 19.05.1995 года № 80-ФЗ «Об увековечивании Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Помимо этого, на заседании ТИК Пскова утверждён текст бюллетеней по одномандатным избирательным округам №1-4 на выборах депутатов Заксобрания Псковской области и определено количество ящиков для голосования при проведении УИК голосования вне помещения для голосования.

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