Алексей Чепа: У Псковской области большой потенциал, им надо пользоваться

Представители рабочего класса Псковской области готовы поддерживать партию «Справедливая Россия» на выборах. Таким мнением в эфире ПЛН FM (102,6 FM) поделился депутат Государственной Думы Алексей Чепа по итогам визита в регион.

«Я на эфир приехал с одного предприятия, где мы подробно с рабочими общались. Объясняли, задавали вопросы, и в конце было приятно слышать: "Мы поняли, о чем вы говорите. Мы согласны, мы понимаем, мы придем за вас голосовать"», – сказал Алексей Чепа.

По его мнению, несмотря то, что в Псковской области велика убыль населения, регион является перспективным.

«Если говорить об общем впечатлении, то у меня впечатление о Псковской области очень хорошее. Псков – красивый и приятный город, чистый и воцерковленный. Здесь есть Богом созданные условия для комфортного проживания. Но, к сожалению, Псковская область небольшая, здесь около 570 тысяч человек живет, идет убыль населения. Это вызывает озабоченность, но регион развивается. Здесь низкая безработица. Потенциал у области большой, и им надо пользоваться», – добавил политик.

Отвечая на вопрос ведущего, чем же политический курс «Справедливой России» отличается от других партий, дающих такие же обещания, Алексей Чепа подчеркнул, что СР работает над тем, чтобы вопросы справедливости и равенства преобладали во всех сферах развития страны.

«Мы действительно отличаемся принципиально. Мы предлагаем другой путь развития. Наша страна, начиная с развала Советского Союза, с 1991-го года пошла по капиталистическому пути развития. Мы брали какие-то постулаты оттуда и двигались в том направлении. Мы считаем, что страна должна развиваться по социалистическому пути. Наша партия "Справедливая Россия" – единственная партия социалистического уклона. Мы входим в международные союзы социалистических стран. Правительство и партия должны повернуться лицом к людям. Социальные вопросы справедливости, равенства должны преобладать во всех планах развития нашей страны. Не прибыль, не погоня за прибылью, а создание комфортных и достойных условий для жизни людей. Когда такие условия будут созданы, тогда и возрастет экономический потенциал нашей великой страны», – заключил Алексей Чепа.

Оплачено из средств избирательного фонда «Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области»