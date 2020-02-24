Политика

Председатель Псковского отделения «Партии Роста» хочет стать региональным бизнес-омбудсменом

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов намерен побороться за пост регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я вчера узнал о том, что начался конкурс и задумался... Я хотел бы видеть себя на посту омбудсмена», - отметил гость студии, добавив, что неоднократно вопрос о назначении региональных бизнес-омбудсменов обсуждался на уровне уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ, председателя «Партии Роста» Бориса Титова. «Он в этой ситуации не сильно большое решение принимает. Этот вопрос (о назначении бизнес-омбудсменов - ред.) решается на уровне региона. Игорь Романов высказал мнение, что на посту регионального уполномоченного по правам предпринимателей он мог бы не только конструктивно решать профильные вопросы, но и способствовать привлечению сторонников в «Партию Роста».

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В рамках прямого эфира Игорь Романов также рассказал о ближайших планах регионального отделения партии. Так, сам он намерен участвовать в выборах главы Печорского района. Кроме того, его однопартийцы будут участвовать во всех выборах, которые затронут Псковскую область, и делать акцент на тех муниципальных образованиях, где партия имеет наиболее сильные позиции. При этом Игорь Романов не исключил, что «Партия Роста» войдет в альянс с другими политическими силами, «если будет конструктив». «Если будут какие-то дельные предложения, а не из разряда популизма, мы будем их рассматривать. Я не против того, чтобы люди жили мирно, дружно, но пока такого конструктива я не видел. Каждый все равно тянет в свою сторону одеяльце, и договариваться на честных условиях не получается», - пояснил гость студии.

Говоря об отношениях с псковской оппозицией после того, как он способствовал снятию с выборов в гордуму Пскова кандидата от компартии Александра Ножки, Игорь Романов заявил: «Мне некого стесняться, я всем смело в глаза смотрю». А такие действия со своей стороны гость студии считает одной из форм борьбы в рамках избирательной кампании.

Также Игорь Романов сообщил, что никаких перформансов на выборах главы Печорского района устраивать не будет. По его мнению, они не нужны жителям муниципалитета - их в большей степени интересуют бытовые проблемы. «У меня нет желания устраивать в Печорском районе карнавал», - подытожил он.

Кроме того, Игорь Романов напомнил, что пригласил в Псковскую область лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который вступил в «Партию Роста». Визит музыканта может состояться в преддверии выборов главы Печорского района, в которых будет участвовать Игорь Романов. Гость студии пообещал организовать для Шнура экскурсию по Пскову, встречу с жителями Печорского района, а также привести его на прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

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Комментируя вступление Сергея Шнурова в ряды членов «Партии Роста», Игорь Романов высказал мнение, что «не Шнуров нужен нам («Партии Роста» - ред.), а мы ему». «Были высказывания, что политика не для него, но время течет, меняется положение дел в стране, мысли меняются... Может, к нему пришло понимание что хватит отсиживаться, хочешь поменять мир - начни с себя», - пояснил гость студии, высказав мнение, что приход лидера группы «Ленинград» в партию - это большой плюс.