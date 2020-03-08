Политика

Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в роспуске Госдумы и проведении досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил, выступая в нижней палате парламента сегодня, 10 марта.

«Если граждане проголосуют за поправки в Конституцию, то и Госдума должна получить новые полномочия немедленно. Может ли нынешний состав принять эти полномочия — конечно, да. Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — сказал он.

Президент напомнил, что в апреле состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. «У граждан России на любых выборах альтернатива должна быть.

Выборы должны быть открытыми и конкурентными», - добавил он.

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Напомним, ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил распустить Госдуму при условии поддержки поправок в Конституцию. «ЛДПР поддержит поправки в Конституцию. Если обновленная Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет», - предложил он.

Соответствующую поправку сразу же внес на рассмотрение парламента депутат от «Единой России» Александр Карелин.