Политика

Назовите своих кандидатов в список «100 самых влиятельных псковичей-2020»

Дорогие друзья!

Псковская Лента Новостей продолжает сбор предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей».

Напомним, формирование ежегодного рейтинга — традиция ПЛН. Впервые исследование, призванное сделать региональную политику более публичной, открытой и понятной людям, было проведено в 2018 году и вызвало большой читательский интерес.

В ТОП-100 вошли сотрудники органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований, руководители предприятий, бизнесмены, представители общественных организаций и гражданские активисты, журналисты, религиозные деятели, представители других сфер.

Спустя год, в конце 2019-го, была сформирована вторая версия списка ста самых влиятельных.

Смотрите также 100 самых влиятельных псковичей-2019

В настоящее время идет работа над третьим ежегодным рейтингом.

Как и прежде, проект реализуется в несколько этапов. С начала октября мы вместе с читателями составляем расширенный список претендентов. Каждый из вас может назвать свои кандидатуры.

В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru), в комментариях под этим сообщением или в социальных сетях (в группах ПЛН под соответствующими сообщениями) необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

По итогам первого этапа будет составлен «лонг-лист».

В дальнейшем привлеченные редакцией эксперты составят список ста самых влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета, в который войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, специалисты в различных областях. Каждый из них выставит свои оценки по пятибалльной шкале (где 5 - максимально сильное влияние, 4 — сильное влияние, 3 — среднее влияние, 2 — слабое влияние, 1 — незначительное влияние).

Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области.

Редакция ПЛН призывает читателей активно участвовать в формировании списка самых влиятельных персон Псковской области. Мы ждем ваших предложений до 31 октября.