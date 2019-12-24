Политика

100 самых влиятельных псковичей-2019

Псковская Лента Новостей представляет ежегодный рейтинг ста наиболее влиятельных персон Псковской области. Напомним, данный проект мы реализуем, чтобы сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Впервые рейтинг был сформирован редакцией и экспертным сообществом в декабре 2018 года. Его публикация вызвала большой интерес у читателей и широко обсуждалась представителями регионального политического класса. По многочисленным просьбам читателей ПЛН сделала проект традиционным - и теперь будет ежегодно обозначать существующий «расклад», а также фиксировать изменения, происходящие в политических и административно-хозяйственных элитах.

Сегодня мы представляем вашему вниманию новую версию списка персон, оказывающих наибольшее воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах. По сравнению с прошлогодним рейтингом произошел ряд изменений. Это касается как персонального состава (список обновился на 13%), так и степени влияния отдельных политиков, а также целых групп. Следует отметить, что количество тех, кто «упал» в рейтинге, заметно больше числа тех, кто «поднялся». В целом свои позиции по итогам 2019 года ухудшили 52 человека, улучшили — 28. 7 персон остались на прежних местах, среди них — лидеры списка: губернатор Михаил Ведерников (1), секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак (2) и депутат Госдумы Александр Козловский (4), в 2019 году сменивший спикера Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова (переместился с 3-й на 5-ю позицию) на посту секретаря регионального отделения партии власти. Еще 13 человек отсутствовали в прошлогоднем списке — в 2019-м их имена были включены в анкету для голосования впервые.

Прежде всего отметим ряд общих важных тенденций.

Во-первых, результаты проведенного исследования однозначно свидетельствуют: степень влияния представителей «старых» политических и административно-хозяйственных элит, условных «местных» резко снизилась.

Свои позиции теряют те, кто пришли в политику еще в прошлом веке, в 1990-е или даже в конце 1980-х, а также в 2000-е. Именно они продолжительное время занимали ключевые посты в органах государственной исполнительной и законодательной власти Псковской области, во многом определяя ход общественно-политических и социально-экономических процессов в регионе. В частности, в новой версии рейтинга значительно ухудшило свои позиции абсолютное большинство депутатов Псковского регионального парламента. В одних случаях это падение всего на несколько мест, в других — как, например, у первого заместителя председателя областного Собрания, бывшего депутата Верховного Совета РСФСР и Государственной думы РФ Виктора Антонова, его коллеги - вице-спикера, бывшего председателя псковского парламента Бориса Полозова, председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимира Яникова - десять позиций и более. Ухудшили позиции все псковские (местные) вице-губернаторы (как нынешние, так и бывшие) и многие руководители структурных подразделений администрации. Также отметим резкое снижение влияния депутата Псковской гордумы, председателя правления Национальной ассоциации развития МСУ Ивана Цецерского, в мае 2019-го покинувшего пост главы города — (опустился с 14 места в прошлогоднем рейтинге на 49-е в нынешнем). Напомним, в этой должности господин Цецерский работал десять лет, а в гордуму избирался более двадцати, еще с конца 1990-х. На рубеже веков в органы государственной власти пришел и Николай Цветков, до недавнего времени заместитель губернатора Псковской области. Его влияние в 2019 году значительно снизилось. В рейтинге он опустился с 20-го на 34-е место, и это при том, что эксперты заполняли анкеты еще до того, как высокопоставленный чиновник покинул свой пост. С 49-го на 85-е место переместился теперь уже бывший председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, стаж работы которого в избирательной системе составляет порядка тридцати лет.

Другая очевидная тенденция — рост влияния представителей «новых» региональных элит.

2019-й стал периодом продолжения перезагрузки и донастройки администрации Псковской области и всего властного механизма нашего региона. Напомню, что старт этому процессу был дан в 2018-м Михаилом Ведерниковым. Ставка делается на сравнительно молодых управленцев (в том числе приглашенных из-за пределов Псковской области), по определению губернатора, готовых работать в режиме 24/7 (образно говоря - круглосуточно и без выходных) и проводить линию главы региона. Именно они приходят на смену «старой гвардии», занимают ключевые позиции в органах власти и местного самоуправления, руководстве государственных предприятий и т.д. В итоге степень их влияния растет, что видно на примерах вице-губернаторов Нинель Салагаевой (15-е место, в прошлогоднем рейтинге была 31-й) и назначенного заместителем главы области в середине 2019-го Василия Осипова (23 место), руководителей аппарата администрации региона, других членов «команды Михаила Ведерникова» в органах власти и МСУ, в том числе в областном центре: свои позиции улучшил сити-менеджер Пскова Александр Братчиков (переместился с 7-го на 6-е место), а ставшая в этом году главой города Елена Полонская и вовсе совершила головокружительный взлет — с 87-й позиции на 13-ю.

По мнению экспертов, наибольшее влияние на процессы в Псковской области оказывали губернатор Михаил Ведерников, его предшественник — секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и митрополит Тихон.

В-третьих, необходимо отметить резкий рост влияния сотрудников правоохранительных органов.

2019-й можно назвать «годом силовиков». Их позиция стала одним из основных факторов общественно-политической и социально-экономической жизни. Руководители силовых структур ныне оказывают на происходящее такое влияние, какого не оказывали никогда за все последние десятилетия. В частности, в конце 2018-го и в 2019 году в Псковской области был отмечен целый ряд резонансных уголовных дел (их фигурантами стали бывший вице-губернатор Александр Кузнецов, председатель областного совета профсоюзов, депутат регионального парламента Ульяна Михайлова, экс-директор особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич, журналист Светлана Прокопьева, главы районов Псковской области и др.). Как следствие, в ТОП-10 списка наиболее влиятельных в этом году оказались сразу трое руководителей силовых структур: наряду с прокурором области Сергеем Беловым (переместился с 8-го на 7-е место), это руководитель регионального Управления ФСБ Алексей Кальян (с 17 на 9) и глава следственного управления СК России по Псковской области Петр Крупеня (с 32 на 10).

Руководители силовых структур Псковской области в ходе визита в регион полпреда президента России в СЗФО Александра Гуцана. Апрель 2019 года

Четвертый момент, на который необходимо обратить внимание, - зависимость показателей влиятельности от степени публичной активности и присутствия в СМИ.

Несмотря на то, что региональная политика становится всё более непубличной (теневой), активность в масс-медиа также играет роль в оценках экспертов. По крайней мере, результаты проведенного исследования однозначно свидетельствуют: если политик или общественный деятель активен, выступает с инициативами, о нем регулярно сообщают средства массовой информации, то степень его влияния, по мнению экспертов, становится выше. Так например, известный псковский предприниматель, экс-депутат областного Собрания Игорь Савицкий после продолжительной паузы вернулся в публичное пространство, в течение всего 2019 года давал комментарии относительно актуальных тем социально-экономической повестки и четко обозначал свою позицию (в том числе по ОЭЗ «Моглино» и строительству завода «Титан-Полимер»). По итогам года он поднялся в рейтинге влияния сразу на 15 позиций. На 4 строчки «вырос» председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг (другое дело, что с учетом всех событий минувшего года мы ожидали больший рост, но эксперты рассудили несколько иначе). Причем, он проявлял активность как на уровне муниципалитетов Псковской области (где яблочникам удалось избрать трех глав районов), так и в федеральном центре (где претендовал на пост председателя партии). Улучшил свои позиции в рейтинге и вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко. И это при том, что ранее некоторые поспешили списать его со счетов. В минувшем году региональный парламентарий был назначен руководителем исполкома Общероссийского народного фронта, в новом статусе проявлял активность, привлекая к себе внимание СМИ — в результате значительно улучшил показатели в рейтинге.

В целом список ста наиболее влиятельных персон Псковской области выглядит так:

В качестве комментария к списку напомним, как формировался рейтинг. На первом этапе, в ноябре, редакция ПЛН обратилась к читателям с предложением выдвинуть кандидатуры для включения в список наиболее влиятельных персон. В течение месяца было получено порядка 550 предложений. В «лонг-лист» участников проекта вошли сотрудники органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований Псковской области, руководители и сотрудники промышленных предприятий, предприниматели, представители общественных организаций и гражданские активисты, бизнесмены, руководители учреждений образования и здравоохранения, журналисты, религиозные деятели, представители других сфер.

На втором этапе рабочая группа с привлечением экспертов сформировала список из 100 наиболее влиятельных участников. Их имена были включены в анкету для голосования. С предложением войти в Общественный экспертный совет и заполнить анкету редакция ПЛН обратилась к более чем 200 экспертам, представляющим все муниципальные образования Псковской области, — представителям органов государственной власти и местного самоуправления, активистам политических партий, членам Общественной палаты Псковской области, руководителям и ведущим сотрудникам редакций СМИ. Им было предложено оценить степень влиятельности участников проекта по пятибалльной шкале (где 5 - максимально сильное влияние, 4 — сильное влияние, 3 — среднее влияние, 2 — слабое влияние, 1 — незначительное влияние).

В общей сложности редакцией было получено около 150 заполненных анкет. Консолидированная оценка влиятельности участников проекта стала основой для формирования рейтинга. По итогам исследования персоналии распределились по группам «Очень сильное влияние» (средняя оценка - более 4,5 баллов), «Сильное влияние» (более 4), «Среднее влияние» (более 3), «Слабое влияние» (более 2) и «Незначительное влияние» (более 1).

Александр Братчиков и Елена Полонская в 2019 году улучшили позиции в рейтинге влияния. Более того, новая глава города продемонстрировала самый впечатляющий рост - взлетела с 87-го места на 13-е

Результаты проведенного нами исследования однозначно свидетельствуют: наиболее влиятельными персонами, по мнению экспертов, как и прежде являются руководители органов государственной власти и правящей партии. В список вошли 16 сотрудников администрации Псковской области (в прошлом году было 17). В списке порядка сорока членов «Единой России», то есть почти половина наиболее влиятельных — это представители «партии власти». Для сравнения: коммунистов в списке пятеро, членов «Справедливой России» и «Яблока» - по двое, ЛДПР и «Родины» - по одному.

Смотрите также Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта

Как и год назад, в рейтинге 18 действующих депутатов областного Собрания (семеро из них работают на профессиональной основе). При этом есть одна замена — в 2019 году областное Собрание покинул бизнесмен Ян Лузин, вместо него в избирательном округе №2 избран Артур Гайдук — он также вошел в список наиболее влиятельных персон.

Кстати говоря, региональных парламентариев могло быть и больше — дело в том, что до последнего момента рабочая группа с участием экспертов определяла, включать ли депутата Андрея Козлова. Однако в итоге, как и некоторые другие персоны, депутат-аграрий в итоговый список самых влиятельных не вошел, остановившись в шаге от сотни. Возможно, это удастся сделать в наступающем 2020-м.

Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет участников проекта и всех читателей с Новым годом. Мы благодарим вас за внимание к «100 самым влиятельным». Через год мы обязательно вновь подведем итоги и посмотрим, как псковские политики, общественники, бизнесмены и представители других сфер провели 2020-й, кто из них терял влияние, а кто — напротив — набирал очки.

Александр Савенко