Политика

В Пустошкинском районе глава-яблочница увольняет «по статье» своего заместителя

В администрации Пустошкинского района, возглавляемой членом партии «Яблоко» Светланой Васильковой, произошел конфликт. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников в органах местного самоуправления. По словам собеседников ПЛН, на днях глава района подписала приказ об увольнении «по статье» своего заместителя по социальным вопросам Андрея Иванова. Поводом для принятия такого решения послужили якобы имевшие место прогулы замглавы.

На снимке: глава Пустошкинского района Светлана Василькова

В настоящее время Андрей Иванов находится на больничном. В конце минувшей недели он публично выступил с критикой главы района, заявив о ее несамостоятельности в принятии решений, зависимости от регионального партийного руководства и нежелании выстраивать рабочие взаимоотношения с областными властями.

Как сообщалось ранее, яблочник из Новосокольников Андрей Иванов был приглашен на работу в администрацию Пустошкинского района вскоре после избрания Светланы Васильковой главой. Это произошло в конце 2019 года.

Андрей Иванов. Фото из газеты Псковского регионального отделения партии «Яблоко» «ГражданинЪ»

Напомним, Светлана Василькова известна противостоянием с депутатами Пустошкинского районного собрания. В 2020 году депутаты вынесли неудовлетворительную оценку деятельности главы района за 2019 год с момента вступления в должность, однако в дальнейшем Светлана Василькова обратилась с иском в суд и добилась отмены решения депутатов.