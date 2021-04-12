Политика

Юрий Семенов: Победа на выборах — это огромный аванс на 5 лет, который необходимо отработать

Избранный главой Порховского района Юрий Семенов поблагодарил всех жителей муниципального образования, которые приняли участие в голосовании. Кандидат от партии «Единая Россия» вдвойне благодарен тем, кто поддержали его кандидатуру.

«Хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в выборах главы района. Победа по итогам голосования — это огромный аванс на 5 лет, который необходимо отработать. Хочу заверить, что буду работать на благо района и всех его жителей, независимо от их политических предпочтений и взглядов», - заявил Юрий Семенов в интервью Псковской Ленте Новостей.

По его словам, в ближайших планах — завершить проекты, ранее начатые администрацией Порховского района.

Напомним, выборы главы Порховского района прошли 11 апреля. По предварительным данным, по итогам обработки 100% бюллетеней кандидат от партии «Единая Россия», советник генерального директора компании «Псковэнергоагент» Юрий Семенов получил 58,38% голосов. Всего в выборах участвовали 6 кандидатов.