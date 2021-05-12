Политика

Определились все участники праймериз «Единой России» в Псковской области

Завершился этап подачи заявлений для участия в процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы и Псковского областного Собрания. Для участия в предварительном голосовании в регионе было подано более ста заявлений, соответствующая информация опубликована на официальном сайте предварительного голосования.

Более десяти человек претендуют на то, чтобы получить поддержку партии на выборах в Госдуму. Помимо действующего депутата, секретаря регионального отделения партии Александра Козловского, это руководитель Центрального исполнительного комитета партии, экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов и депутат областного Собрания, заместитель гендиректора по спортивной работе автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб "Псков"» Алексей Севастьянов. Александр Козловский и Александр Борисов участвуют в праймериз как по одномандатному избирательному округу №148, так и по федеральному избирательному округу на территории Псковской области (по списку), Алексей Севастьянов - по одномандатному округу.

На фото: участник процедуры праймериз - руководитель ЦИК «Единой России» Александр Борисов

Кроме того, на предварительное голосование по определению кандидатов на выборы в Госдуму заявились член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов, главный энергетик Псковского завода автоматических телефонных станций Артем Васильев, председатель Псковского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев, старший инспектор организационно-аналитического отдела управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области Андрей Богданов, предприниматель Юрий Павлов, самозанятый Сергей Поляков и другие.

На фото: участник процедуры праймериз - действующий депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский

На предварительное голосование по определению кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания выдвинулись более 90 человек. Среди них как действующие депутаты областного Собрания (Александр Котов, Виктор Антонов, Юрий Сорокин, Виктор Остренко, Андрей Козлов, Алексей Блинов, Геннадий Григорьев, Елена Даньшова, Игорь Дитрих, Дарья Козьякова, Оксана Лазарева, Наталья Мельникова, Андрей Михайлов, Олег Савельев, Алексей Севастьянов, Андрей Ставрунов, Ирина Толмачева), так и те, кто намерены участвовать в выборах впервые.

На фото: депутаты Псковского областного Собрания нынешнего созыва

Среди участников процедуры предварительного голосования: глава администрации города Пскова, экс-депутат областного Собрания Александр Братчиков, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской гордумы Дмитрий Белюков, помощник секретаря Генсовета «Единой России», экс-глава областного комитета соцзащиты населения Армен Мнацаканян, известный боксер из Великих Лук Мухаммад Шехов, председатель облпотребсоюза Николай Тесля, руководитель Молодежного парламента Псковской области Юлия Лысова, врач Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, депутаты Псковской гордумы, педагоги Ольга Федорова и Любовь Николаева, бывший глава Усвятского района Виктор Иващенко, начальник территориального отдела (Палкинский район) комитета по социальной защите Псковской области Кристина Калашникова, замдиректора дорожной компании, бывший заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь, депутат Великолукской гордумы Татьяна Фомченкова и другие.

Предварительное голосование в режиме онлайн пройдет 24-30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания запланированы на сентябрь 2021 года.