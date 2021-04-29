Политика

Депутатский светофор. Кому загорится зеленый на выборах в псковский региональный парламент?

До выборов депутатов Псковского областного Собрания остается четыре с половиной месяца, до объявления же старта избирательной кампании - вовсе считанные недели. Закономерно, что эта тема все чаще звучит в СМИ и разговорах представителей псковского политического класса. Для них предстоящие выборы имеют важнейшее значение, от результатов голосования зависит будущее как отдельных политиков, так и целых региональных отделений партий. Поэтому все сейчас хотят заглянуть в сентябрь 2021-го. Понимая это, Псковская Лента Новостей попыталась проанализировать ситуацию, оценить шансы потенциальных кандидатов и дать свой прогноз. В рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021» мы представляем рейтинг потенциальных кандидатов в депутаты регионального парламента, численный состав которого, как известно, существенно сократится (с 44 до 26 человек). Естественно, произойдет значительная ротация, а вес каждого мандата станет больше. В сегодняшней публикации все потенциальные кандидаты распределены по трем группам. В «зеленую» отправлены те, кто, по нашему мнению, имеют высокие шансы на получение мандатов - им, образно говоря, уже сейчас горит зеленый и можно смело идти на выборы. В «желтой» группе оказались те, у кого ситуация неоднозначная, условно - 50 на 50. В «красной» - те, чьи шансы оказаться в Собрании следующего созыва представляются минимальными или вовсе отсутствуют.

Напомним, что первую версию рейтинга выживаемости региональных парламентариев мы опубликовали полгода назад.

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Тот материал вызвал заметный общественный резонанс и породил различные версии, в том числе конспирологические. Помня об этом, сегодня мы вновь обращаем внимание читателей на то, что в основе «депутатского светофора» лежат наши субъективные оценки, основанные на мнениях экспертов, публикациях СМИ, заявлениях самих политиков.

Одним из индикаторов, отображающих намерения потенциальных участников выборов, является активность политиков в социальных сетях - нетрудно убедиться, что активность многих персон в последние месяцы стала значительно выше.

В целом за полгода, прошедших с момента первой публикации, многое изменилось. Во-первых, ясности относительно планов и перспектив большинства действующих депутатов стало значительно больше. Во-вторых, на предвыборной местности обозначились потенциальные кандидаты. Отсюда - принципиальное отличие свежего рейтинга от прошлогоднего: сегодня мы говорим уже не только о действующих парламентариях, но и о тех, кто либо объявил о планах участвовать в выборах, либо кого эксперты относят к числу возможных участников избирательной кампании. Разумеется, не все из них дойдут до выдвижения. Одни отсеются по результатам праймериз «Единой России». Другие, взвесив все «за» и «против», примут решение не выдвигаться. Третьи войдут в список кандидатов от партий, но, не имея планов получить мандат и заседать в Собрании, будут работать на общий результат своих партий. Отметим, что выборы депутатов областного Собрания, точно так же, как и совпадающая с ними по времени проведения парламентская кампания, - это прежде всего соревнование партий.

Партийный аспект

Возвращаясь к аналогии со светофором, можно сказать, что в настоящее время зеленый горит перед четырьмя политическими объединениями, представленными и в Государственной Думе РФ, и в Псковском областном Собрании депутатов. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», после недавнего объединительного процесса прибавившая к своему названию «хвост» «Патриоты - За правду». И партия власти, и представители т.н. «системной оппозиции» почти наверняка преодолеют пятипроцентный барьер на выборах и будут представлены в Собрании - разумеется, в разном количественном составе.

Доминирующая на протяжении многих лет «Единая Россия» ставит задачу получить не менее двух третей мандатов как в Госдуме, так и в законодательных собраниях субъектов РФ. По мнению политологов, задача эта - вполне выполнимая. Что бы там ни говорилось об ухудшении позиций ЕР, рейтинг партии стабильно находится в районе отметки 30% (и это в разы больше показателей других партий), а в Псковской области он значительно выше среднероссийских цифр. Как уже сообщала ПЛН, по результатам проведенного в начале этого года социологического исследования рейтинг ЕР в регионе составляет порядка 45%, и этот показатель фактически совпадает с выборной задачей, которую перед партией власти в регионах (в том числе перед Псковским областным отделением ЕР во главе с депутатом Госдумы Александром Козловским) ставит администрация президента.

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Такой уровень поддержки на выборах вкупе с победами кандидатов в одномандатных округах (уж что-что а выигрывать выборы в одномандатных округах единороссы умеют — напомню, что на предыдущих выборах в 2016 году они «забрали» все 22 мандата, то есть показали 100-процентный результат) способны обеспечить ЕР дальнейшее доминирование в региональном парламенте (по предварительным оценкам, медведи могут получить не менее 20 мандатов из 26). При этом следует понимать, что большинство оппозиционных партий будут использовать кампании в укрупненных одномандатных округах (где тягаться с единороссами сложно) не столько, чтобы бороться за победу, сколько для того, чтобы улучшить свои результаты по партийным спискам. Об этом неофициально говорят почти все опрошенные ПЛН эксперты, в том числе региональные партийные лидеры. Однако не будем забегать вперед. Так всё это представляется сейчас, а как будет на практике покажет избирательная кампания, на которую единороссы отправятся колонной во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, секретарем Генсовета «Единой России», вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, председателем областного Собрания Александром Котовым, Как следует из заявлений партийных руководителей, именно так может выглядеть тройка лидеров списка «Единой России».

На снимке: Александр Котов, Михаил Ведерников и Андрей Турчак на субботнике «Единой России» 24 апреля

Судя по содержанию печатных материалов регионального отделения партии и иной информации, в TOP-5 команды кандидатов могут войти главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и ветеран Вооруженных сил РФ, бывший заместитель командира 76-й дивизии Олег Грицаев. Отметим, что два первых номера в списке депутатами областного Собрания не будут: Михаил Ведерников как и многие другие главы субъектов РФ выступает на выборах в качестве «паровоза», а Андрею Турчаку необходимо пролонгировать свои полномочия в Совете Федерации, для чего и требуется получить вначале мандат депутата, а затем - поддержку коллег при избрании представителя областного Собрания в сенате).

Задача сохранить статус «партии №2» и вторую по численности фракцию в областном Собрании депутатов стоит перед КПРФ. Шансы выполнить эту задачу безусловно, высоки, вместе с тем в условиях сокращения числа депутатов коммунистам не приходится рассчитывать на то, что удастся сохранить нынешнее количество депутатских кресел (5). Лидерами списка кандидатов от компартии станут Петр Алексеенко, в марте сумевший сохранить за собой пост первого секретаря обкома, и Дмитрий Михайлов, который также представит КПРФ на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу.

На снимке: руководители областного отделения КПРФ Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов

Что касается ЛДПР, то здесь если не всё, то очень многое зависит от лидера партии Владимира Жириновского, который вновь в качестве «паровоза» возглавит список ЛДПР на выборах в Псковское областное Собрание. На фоне обострения внешнеполитической ситуации главный рупор партии громит и жжет, постоянно присутствуя в федеральной повестке. И это, разумеется, выгодно псковским «либерал-демократам» и скажется на результатах голосования в сентябре. С другой стороны, всецело полагаться на гений партийного вождя нельзя. Как говорится, на Жириновского надейся, но и сам не плошай — региональному отделению партии во главе с Антоном Минаковым предстоит попотеть в предвыборный период. Отмечу, что Минаков станет №2 в партийном списке ЛДПР, а также вновь представит партию на выборах в Госдуму по одномандатному псковскому округу. Третьим в списке лидеров партии станет действующий депутат, член фракции ЛДПР Сергей Литвиненко.

На снимке: «либерал-демократы» Владимир Жириновский, Антон Минаков и Сергей Литвиненко

Как это обычно бывает перед выборами, «Справедливая Россия» испытывает сложности и для нее традиционно актуален вопрос преодоления проходного барьера. Каждый раз приходится что-то придумывать — в этот раз эсеры объединились с партиями «Патриоты России» и «За Правду». Псковское региональное отделение партии возглавляет Олег Брячак (на днях он вернулся на пост председателя), именно он поведет команду кандидатов от СР на выборы и представит партию на выборах в Госдуму в одномандатном псковском округе. Безусловно, псковским эсерам будет непросто, но шансы быть представленными в Собрании следующего созыва у них достаточно высокие.

Учитывая лояльную позицию Олега Брячака по отношению к команде губернатора, можно с высокой долей уверенности прогнозировать: с серьезным противодействием эсеры не столкнутся, в региональный парламент нового созыва пройдут.

«Пограничное положение» накануне старта избирательной кампании занимает Псковское «Яблоко». С одной стороны, яблочники активны и уже фактически вступили в кампанию. Напомним, что ранее они добивались успеха на выборах в областное Собрание. В 2011-м Лев Шлосберг впервые попал в парламент во многом благодаря либерализму членов команды Андрея Турчака. В нынешнем созыве регионального парламента яблочников уже двое — помимо Шлосберга, это врач Артур Гайдук: в 2019-м он впервые в истории псковского отделения партии выиграл довыборы в одномандатном округе.

На снимке: депутаты-яблочники Лев Шлосберг и Артур Гайдук

Однако есть и сложности: во-первых, псковское «Яблоко» - главный раздражитель для региональной власти, и именно оно столкнется с наибольшим противодействием административной машины. Во-вторых, радикализм и сближение актива псковского «Яблока» со сторонниками Алексея Навального приводит к сужению круга поддерживающих: многих такая позиция может испугать. В-третьих, уже объявлено, что Лев Шлосберг будет участвовать в парламентских выборах в Москве. Отсутствие бессменного лидера организации и ее главной движущей силы может негативно отразиться на кампании яблочников в Псковской области и их результате. Из-за активного участия псковских яблочников в несанкционированных протеста протеста региональное отделение партии для представителей органов госвласти и силовых структур перешло в категорию несистемных оппозиционных сил.

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Кроме того, на попадание в Псковское областное Собрание депутатов претендует ряд так называемых «малых партий», которые могут рассчитывать как на голоса протестного электората, так и на тех, кто разочаровался в партиях «большой четверки». В Псковской области практически все эти объединения контролируются региональной властью. Очевидно, что они слабы, их партийные ряды немногочисленны, результаты на выборах не дают оснований делать в их отношении однозначно оптимистичные прогнозы. Однако и сбрасывать со счетов их не стоит — при определенных условиях кто-то из «малых» вполне может «выстрелить». Прежде всего здесь следует сказать о «Новых людях» - создание этой партии перед парламентскими выборами нередко называют «кремлевским проектом». При том, что политическая организация создана только в прошлом году, она уже успела принять участие в выборах в нескольких регионах — и практически везде, где участвовала, получила представительство в органах законодательной власти. В Псковской области «Новые люди» ведут активную агитационно-пропагандистскую кампанию, лицами партии стали руководитель ее регионального отделения Александр Борский и сотрудник облсовпрофа, кандидат политических наук Андрей Маковский (он уже заявил о планах участвовать в парламентских выборах по псковскому одномандатному округу). Пока не совсем ясно, какой режим будет создан властью для «Новых людей» в Псковской области. Возможно, их поддержат на выборах в Госдуму, но на выборах в областное Собрание позиция в отношении дебютантов будет менее лояльной. Здесь возможны различные варианты.

К числу малых партий, которые могут принять участие в выборах в областное Собрание депутатов, также следует отнести «Партию пенсионеров за справедливость» (руководитель — бывший глава облизбиркома Михаил Иванов), «Партию Роста» (председатель регионального отделения — Игорь Романов, с 2018 года лично участвующий едва ли не во всех выборах на территории Псковской области) и «Родину», в которой в конце прошлого года сменился руководитель регионального отделения. Им стал депутат псковского районного собрания Павел Бикташев. Покинувший пост Константин Вилков должен был заниматься организацией выборов в ряде регионов Северо-Запада, однако недавно был арестован по обвинению в организации занятий проституцией. Вне всяких сомнений, эта история наносит серьезный репутационный удар по псковской «Родине», ситуация в которой и так уже давно может быть описана фразой «Пациент скорее мертв чем жив», а региональное партийное руководство вынужденно делает заявления о том, что от имени «Родины» в Псковской области выступают некие «политические шарлатаны».

Кто из действующих депутатов регионального парламента сумеет сохранить кресло по итогам сентябрьского голосования? Кому суждено стать жертвой процесса ротации и сокращения числа народных избранников с 44 до 26? Много ли новичков окажется в новом составе Собрания?

«Зеленая» группа

Следует напомнить, что в основе нашего прогноза — ряд критериев. Во-первых, это политическая активность региональных политиков. Перефразируя пословицу: без труда не вытащишь и мандат из урны. Во-вторых, наличие ресурсов: кадрового, технологического, организационного, медийного и, конечно, — финансового. Ибо без «бабла» не стоит даже пытаться идти на серьезные выборы. В-третьих, партийность, то есть принадлежность к правящей партии или оппозиции. В-четвертых, поддержка/не поддержка действующей власти. Ведь что бы там ни говорили, админресурс остается одним из важнейших факторов. И наконец в-пятых, личная мотивация кандидатов. Как показывает жизнь, жаждущие победы способны если уж не горы свернуть, то по крайней мере прошибить лбом стену и получить депутатские корочки.

Взвесив региональных политиков на этих «весах», отправляем в «зеленую группу» 26 персон — именно таким будет количественный состав областного Собрания следующего созыва. По нашим оценкам и прогнозам экспертов, именно эти потенциальные участники выборов на сегодняшний день имеют наиболее высокие шансы на избрание.

Александр Котов

Действующий председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России».

Александр Котов - авторитетнейший и многоопытный законодатель, бывший вице-губернатор Псковской области, экс-глава Стругокрасненского района, один из политических «тяжеловесов» нашего региона. На сентябрьских выборах-2021 один из самых известных псковских политиков не только войдет в число лидеров партийного списка «Единой России» (под №3), но и, очевидно, представит партию в одномандатном округе № 8, в состав которого входят Стругокрасненский, Порховский, Дновский и Плюсский районы. По оценкам экспертов, шансы на победу близки к стопроцентным.

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Виктор Антонов

Первый вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по труду и социальной политике. Руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании депутатов.

Полгода назад мы определили одного из «патриархов» псковской политики в «желтую группу», что объяснялось неочевидностью его планов и мотивации к продолжению работы в Собрании. Сейчас все вопросы и сомнения сняты. Столп законодательного органа Псковской области, олицетворяющий его многие годы, и в этот раз примет участие в выборах и почти наверняка пролонгирует полномочия.

Юрий Сорокин

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов. Член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Директор обувной фабрики ООО «Псков-Полимер».

Юрий Сорокин участвует в процедуре праймериз «Единой России» и, вероятно, представит партию по псковскому одномандатному округу №4, в который после прошлогодней перенарезки вошел завеличенский округ, в котором парламентарий давно работает и известен там большинству избирателей.

Как мы уже отмечали полгода назад, Юрий Сорокин, в отличие от многих своих коллег, является настоящим депутатом-одномандатником, в том смысле, что работает на территории не только во время предвыборной кампании. Так что, не боясь ошибиться, сделаем благоприятный для действующего парламентария прогноз.

Виктор Остренко

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Виктор Остренко имеет шансы представить партию «Единая Россия» в округе №10. Помимо Палкинского и Печорского районов, которые депутат представляет в областном Собрании нынешнего созыва, в округ также входят Красногородский и Пыталовский районы. Как мы отмечали полгода назад, мотивация к участию в кампании у Виктора Остренко – крайне высокая: ему необходимо избираться с целью занять в Собрании следующего созыва штатную должность. Напомним, что руководитель регионального штаба ОНФ выполняет важную для властей функцию, аккумулирует провластных общественников, волонтеров для участия в политическом процессе.

Александр Братчиков

Глава администрации города Пскова. Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

В 2007-2017 годах Александр Братчиков был депутатом Псковского областного Собрания, продолжительное время он возглавлял комитет по экономической политике и АПК. Покинув региональный парламент, занял пост главы администрации города Пскова.

Для многих решение Александра Братчикова вернуться в областное Собрание депутатов стало неожиданностью. Об этом возможном шаге сити-менеджера много говорили в последние месяцы, однако подтверждения всё не было. Ясность наступила несколько недель назад, когда Александр Братчиков заявился на участие в предварительном голосовании «Единой России». Теперь с высокой долей уверенности, основываясь на на анализе хода праймериз, можно говорить, что именно он представит партию в одномандатном избирательном округе №3.

Андрей Козлов

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Генеральный директор ОАО «Красное знамя», Новосокольнический район.

Андрей Козлов, ныне участвующий в процедуре предварительного голосования «Единой России», вероятно, будет избираться в одномандатном избирательном округе № 12 (Великолукский, Новосокольнический, Куньинский и Усвятский районы). Говоря о перспективах депутата-агрария, отметим имеющийся у него успешный опыт участия в кампаниях по выборам депутатов областного Собрания (в том числе в одномандатном округе), популярность в родном для него Новосокольническом районе, поддержку со стороны партийного руководства и глав муниципальных образований.

Алексей Севастьянов

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия»

Бизнесмен, актер и рупор «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов за полгода, прошедшие с момента публикации первого «светофора» переместился из «желтой» группы в «зеленую». Напомним, что отмечая в прошлый раз проблемы, с которыми столкнулся депутат в бизнесе и политической деятельности, мы тем не менее оговаривались: шансы получить поддержку партии и вновь стать кандидатом у него есть. В случае успешного прохождения процедуры праймериз Алексей Севастьянов может представить «Единую Россию» в псковском одномандатном округе №1 (включает в себя Октябрьский проспект, Зональное, Крестовское и Ленинградское шоссе, многие улицы Пскова, в том числе в центре города).

Игорь Дитрих

Заместитель главного врача по хирургии государственного учреждения здравоохранения «Псковская областная больница». Депутат областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике.

Представитель так называемой «фракции врачей» в Псковском областном Собрании депутатов за полгода переместился из «желтой» группы в «зеленую». Ранее мы отмечали, что он достаточно активен, постоянно на виду, имеет поддержку в руководстве партии и областного Собрания. Как показывает ход предварительного голосования, Игорь Дитрих имеет высокие шансы получить поддержку выборщиков и затем представить ЕР на выборах.

Елена Даньшова

Депутат областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике. Директор средней общеобразовательной школы №12 г. Великие Луки.

Если успешно пройдет процедуру предварительного голосования, то действующий депутат регионального парламента вновь может представить «Единую Россию» в одномандатном избирательном округе №6 (Великие Луки). Елене Даньшовой необходимо повторить успех 2016 года, когда она победила на выборах в одномандатном округе.

Олег Савельев

Депутат областного Собрания, член комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Руководитель Куньинского райпо имеет шансы пролонгировать полномочия. Произойти это может в том случае, если, во-первых, получит поддержку на праймериз «Единой России» в конце мая, а затем - уже в сентябре - избиратели округа №12 (Куньинский, Великолукский, Новосокольнический и Усвятский районы) единороссы получат большой процент поддержки.

Анастасия Повторейко

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы.

Одна из главных медийных фигур коронавирусного 2020-го в Псковской области. Олицетворение врачей на передовой борьбы с СOVID-19. Собеседница президента Владимира Путина. Руководитель построенной после ее обращения новой инфекционной больницы. Всё это об Анастасии Повторейко, которая, вполне вероятно, войдет в число лидеров списка «Единой России» и по результатам сентябрьского голосования получит депутатский мандат.

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Армен Мнацаканян

Помощник секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Бывший председатель областного комитета по социальной политике.

Экс-сотрудник администрации Псковской области, очевидно, претендует на то, чтобы по итогам праймериз представить партию в одномандатном округе №9 (Островский, Новоржевский и Пушкиногорский районы). Если судить по публичной активности участников процедуры предварительного голосования, Армен Мнацаканян тут вне конкуренции и вполне может рассчитывать на успех.

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Татьяна Фомченкова

Депутат Великолукской городской Думы, директор гимназии.

Основываясь на списке участников процедуры предварительного голосования в Великих Луках, предположим, что на выборах в одномандатном избирательном округе №5 «Единую Россию» может представить депутат и педагог Татьяна Фомченкова. Она известна не только по работе в Великолукской гордуме, но и в Общественной палате Псковской области. По мнению опрошенных ПЛН экспертов, госпожа Фомченкова известна в городе и имеет достаточно высокие шансы рассчитывать на успех в сентябре.

Геннадий Григорьев

Депутат Псковского областного Собрания, член комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Руководитель Порховского районного отделения «Единой России».

В настоящее время Геннадий Григорьев участвует в процедуре предварительного голосования «Единой России». Как показывает анализ проведения праймериз по отбору кандидатов в округе №8 (Дновский, Порховский, Плюсский, Стругокрасненский районы), действующий депутат имеет высокие шансы стать лидером территориальной группы. Что, вероятно, позволит ему сохранить депутатский мандат и в областном Собрании следующего созыва.

Олег Грицаев

Ветеран Вооруженных сил, экс-заместитель начальника Псковского военного гарнизона.

Как уже было сказано, экс-заместитель командира 76-й дивизии, кавалер Ордена Мужества Олег Грицаев, по предварительной информации, может занять войти в число лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Псковской области, что гарантированно принесет ему право получить мандат депутата.

Виктор Иващенко

Бывший глава Усвятского района. Экс-руководитель регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Один из ветеранов муниципальной политики Псковской области принял решение участвовать в процедуре предварительного голосования и, судя по ходу ПГ, может стать кандидатом от партии в округе № 13 (Себежский, Невельский и Пустошкинский районы). Отмечу, что округ не включает в себя Усвятский район, который Виктор Иващенко возглавлял более двадцати лет.

Наталья Мельникова

Депутат областного Собрания, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике. Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области

В выборах депутатов областного Собрания Наталья Мельникова планирует участвовать во второй раз. В 2016 году была избрана по списку «Единой России». По итогам нынешних праймериз, глава областного отделения Пенсионного фонда может войти в группу кандидатов по округу №10 (Красногородский, Печорский, Палкинский, Пыталовский районы).

Николай Тесля

Председатель Псковского совета облпотребсоюза.

В настоящее время Николай Тесля участвует в праймериз «Единой России» и, по мнению опрошенных нами экспертов, может занять высокую позицию в списке кандатов в территориальной группе №7 (Псковский и Гдовский районы). Напомним, что присутствие в областном Собрании депутатов руководителя Псковского облпотребсоюза и глав райпо — многолетняя традиция. Долгие годы вице-спикером работал Валентин Каленский, а среди депутатов был целый ряд его коллег из районов.

Владимир Кузь

Заместитель директора компании «СпецДор 60».

Руководитель дорожной компании, бывший заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь участвует в праймериз «Единой России» и, если основываться на анализе активности участников ПГ, может претендовать на получение поддержки партии на выборах по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы).

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Петр Алексеенко

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского областного отделения партии, руководитель фракции в областном Собрании депутатов.

Что бы там ни говорили о проблемах коммунистов на выборах в последние годы, КПРФ — по прежнему партия №2. Задача сохранить этот статус стоит и накануне выборов. Понятно, что добиться того же представительства, что и прежде (5 человек) в секвестированном Собрании — не удастся. Но пару мандатов депутатов, избранных по единому избирательному округу, коммунисты точно получат. Один из них гарантированно достанется лидеру списка, недавно сохранившему за собой пост первого секретаря обкома Петру Алексеенко.

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Дмитрий Михайлов

Депутат областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике.

Второй секретарь Псковского областного отделения КПРФ, действующий депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов представит КПРФ на выборах в Госдуму и также войдет в число лидеров списка партии на выборах в областное Собрание депутатов под №2, что почти гарантированно означает получение им мандата областного депутата по единому избирательному округу.

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Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР в Псковской области, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов.

Главный псковский «сокол Жириновского» — политик молодой и амбициозный. Как неоднократно отмечала ПЛН и подтверждал сам господин Минаков, он хотел бы избраться в Госдуму и, таким образом, вернуться в Москву, где ранее работал в центральном аппарате партии. Однако реализовать этот план будет очень сложно. А вот сохранить кресло депутата областного Собрания от ЛДПР — задача более чем реальная. Это про возможность получения либерал-демократами второго мандата — можно спорить, а один-то, считай, у них в кармане. Так что шансы на переизбрание Антона Минакова оцениваем как высокие.

Олег Брячак

Депутат Псковской городской думы. Председатель областного отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

Как уже было сказано, партия «Справедливая Россия» почти гарантированно преодолеет пятипроцентный барьер на выборах, что обеспечит ей представительство в областном Собрании. Единственный мандат в этом случае получит лидер списка партии, руководитель регионального отделения СР Олег Брячак. Напомню, что ранее он уже был депутатом областного Собрания, а в последние годы Олег Брячак работал в Псковской гордуме. Пришло время возвращаться к «старшим коллегам».

Андрей Михайлов

Депутат Псковского областного Собрания, член комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Начальник эксплуатационного участка №3 «Островский» ОП «Псковское» АО ГУ «ЖКХ», действующий региональный парламентарий Андрей Михайлов участвует в праймериз ЕР.. Оценивая состав участников процедуры, предположим, что Андрей Михайлов имеет шансы получить потенциально проходное место в территориальной группе № 9 (Островский, Новоржевский и Пушкиногорский районы).

Елена Лунгу

Врач Псковской межрайонной больницы

По одномандатному избирательному округу №2 (Запсковье) ожидалось выдвижение кого-то из действующих депутатов областного Собрания - членов фракции ЕР. Однако сейчас есть основания предполагать, что партию представит врач Псковской межрайонной больницы, участница процедуры предварительного голосования Елена Лунгу. Наблюдатели уже называют этот округ «группой смерти» и прогнозируют высокую конкуренцию — вероятно, именно здесь будут выдвигаться два действующих депутата — секретарь обкома КПРФ, один из тех немногих коммунистов, кому в свое время удавалось выиграть в одномандатном округе, Дмитрий Михайлов и представляющий в Собрании избирателей Запсковья яблочник Артур Гайдук, а также их бывший коллега, ныне депутат Псковской гордумы Олег Брячак («Справедливая Россия»). Госпоже Лунгу будет непросто — она не так хорошо известна в Пскове, как ее коллеги. Однако возможности «Единой России» вкупе с привлекательным образом врача «с передовой» (не сомневаюсь, что именно такой образ будет рисоваться в АПМ Елены Лунгу) способны принести ей победу в условиях, когда представители оппозиции устроят топталище на округе и растянут голоса протестного электората.

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Дарья Козьякова

Депутат областного Собрания, член комитета по законодательству и местному самоуправлению. Директор МАУ «Информационный центр «Себеж-Ресурс»

В 2016 году избрана депутатом областного Собрания шестого созыва по единому избирательному округу. По мнению экспертов, имеет шансы сохранить за собой депутатский мандат благодаря включению в список кандидатов от партии «Единая Россия» в округе №13, включающем в себя Невельский, Пустошкинский и Себежский районы.

«Желтая» группа

Говоря о тех, чьи шансы получить мандаты - под вопросом, выделим две основные категории. Во-первых, это ряд действующих депутатов областного Собрания - представителей оппозиционных партий: великолукский коммунист Николай Чувайлов, Сергей Литвиненко из фракции ЛДПР, руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова.

На снимке: депутат регионального парламента Наталья Тудакова

Представители оппозиционных объединений могут войти в тройки лидеров в списках своих партий — и в случае их успешного выступления получат депутатские мандаты. К этой же категории отнесем и яблочников Льва Шлосберга и Артура Гайдука. Напомним, что одна из интриг кампании по выборам депутатов областного Собрания — это перспективы псковского «Яблока». Причем, если раньше в политтусовке гадали, как региональная власть будет «выкуривать из норы» депутата Льва Шлосберга, уже давно ставшего в Доме Советов главным раздражителем, то после объявленного им решения участвовать в выборах в Государственную Думу в Москве главные вопросы стали иными: как псковское «Яблоко» будет участвовать в кампании без своего бессменного лидера, насколько серьезно отъезд господина Шлосберга скажется на электоральной потенции яблочников и в итоге не потеряет ли «Яблоко» свое представительство в региональном парламенте.

На снимке: депутат областного Собрания Артур Гайдук

Вторая «подгруппа» - это участники предварительного голосования «Единой Росси», которые при определенных раскладах могут занять кресло в законодательном собрании. Среди них есть и действующие депутаты (директор компании «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева, председатель совета Великолукского райпо, один из последних представителей некогда мощной депутатской группы, состоявшей из руководителей потребкооперации, Алексей Федоров), и новички (председатель Молодежного парламента Псковской области Юлия Лысова, боксер, и.о. директора Ледового дворца Пскова Артур Акавов, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, юрист Алексей Форш, эксперт в области ЖКХ, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов).

На снимке: экс-претендент на звание чемпиона мира по боксу, участник праймериз «Единой России» Артур Акавов

Что до потенциальных новичков из числа представителей так называемых малых партий, то тут обращаем внимание на руководителя регионального отделения Партии пенсионеров, экс-руководителя облизбиркома Михаила Иванова и руководителя регионального отделения партии «Новые люди» Александра Борского. В том случае, если малым партиям суждено «выстрелить» на выборах в Псковской области и преодолеть пятипроцентный барьер по итогам голосования, то кого-то из них мы можем увидеть среди депутатов.

На снимке: руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Александр Борский

«Красная» группа

Среди тех, чьи шансы на прохождение в областное Собрание следующего созыва минимальны или отсутствуют вовсе, - около ста человек. К этой категории мы относим, во-первых, более половины действующих депутатов, не имеющих шансов пролонгировать свои полномочия, а, во-вторых, политиков, общественников, в том числе участников предварительного голосования партии власти, которые хотели бы получить корочки, но, увы, весомых оснований рассчитывать на успех не имеют.

По нашим прогнозам, последние месяцы в региональном парламенте дорабатывает около половины корпуса народных избранников. В том числе это вице-спикеры, ветераны региональной политики Борис Полозов («Единая Россия») и Анатолий Копосов (КПРФ), проработавшие в нем порядка двух десятилетий.

На снимке: «патриархи псковской региональной политики», заместители председателя Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов и Анатолий Копосов

Судя по всему, прощаются с коллегами глава комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников (в Собрании в 2002 года) и Анатолий Тиханов, избиравшийся в региональный парламент на протяжении четырех созывов, с 2004 года.

Почти наверняка утратят свой нынешний статус следующие депутаты: руководитель сельскохозяйственного предприятия из Новоржевского района Вадим Афанасьев, директор локнянской детской школы искусств Алексей Блинов, предприниматель из Порхова Сергей Быков, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева, ее коллеги - главный врач Невельской больницы Валерий Василевский и руководитель Псковской городской больницы Алексей Васильев, руководитель областного отделения всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, директор агрофирмы «Победа» Виктор Гречин, зампредседателя бюджетного комитета областного Собрания, молодая мама Лидия Драгунова, великолукский бизнесмен Андрей Корнев, директор школы из Плюссы Оксана Лазарева, экс-председатель областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова, социальный работник из Печор Андрей Ставрунов (все — фракция партии «Единая Россия»), депутат от КПРФ, великолукский бизнесмен Сергей Сосновский, его земляк, представитель ЛДПР Юрий Павлинов, член фракции «Справедливая Россия», директор печорского завода «Евро-Керамика» Владимир Панченко, а также единственный внефракционный депутат, великолучанин Всеволод Козловский. Отмечу, что большинство из них находились в «красной» группе и полгода назад — так что в этой части прогноза практически без изменений.

Очевидно, что без мандатов останется и большинство участников предварительного голосования «Единой России» - во-первых, далеко не все из списка, включающего в себя около ста фамилий, получат поддержку партии, а, во-вторых, тут работает элементарная арифметика: когда на кону всего 13 мандатов для представителей партий (в лучшем случае ЕР получит 8-9 из них), большинство кандидатов, включенных в территориальные группы, останутся вне Собрания.

Также в «красную» группу отправляем ряд коммунистов — потенциальных кандидатов в одномандатных округах (секретаря Псковского обкома, депутата Псковского районного собрания Александра Ножку, заместителя главы Пскова Александра Баева, депутата Псковской городской думы Олега Луценко), члена ЛДПР, себежанина Алексея Харлашина, свежеиспеченного эсера, казака Игоря Иванова, яблочников Александра Конашенкова, Дмитрия Пермякова, Николая Кузьмина, руководителя регионального отделения «Партии роста» Игоря Романова и других представителей партий, которые, вероятно, будут участвовать в избирательной кампании, но почти наверняка лавров победителей снискать не сумеют. Ибо ни для кого не секрет, что быть перспективным политиком, носителем раскрученного партийного бренда или «хорошим человеком» - мало. Для победы нужны многие слагаемые, еще и звезды должны сойтись.

Завершая разговор о перспективах потенциальных кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания, повторимся: все прозвучавшие здесь оценки и прогнозы — это не более чем наша версия. У любого, кто не согласен с выводами автора и экспертов ПЛН, есть возможность их оспорить и доказать свою правоту. Читатели могут сделать это в комментариях к данной публикации — причем, не только на сайте, но также в социальных сетях и телеграм-канале Псковской Ленты Новостей. А потенциальные кандидаты могут убедить нас в ошибочности суждений своими результатами на важнейших выборах, от итогов которых зависит будущее многих региональных политиков. Как и прежде, Псковская Лента Новостей желает успеха всем участникам выборов, ибо ПЛН — не ангажированное СМИ, не «против» кого-то и не «за». Мы всегда стараемся объективно и всесторонне проанализировать ситуацию, разобраться в сути процессов и сформулировать свои гипотезы. Ну а как произойдет в реальности — будем наблюдать, Псковская Лента Новостей обязательно продолжит держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко,

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов, администрации Псковской области, региональных отделений политических партий.