Политика

Партийный квинтет. Как псковские депутаты о честных выборах спорили

Проведение честных и легитимных выборов — актуальный вопрос любой избирательной кампании на протяжении многих лет. В Псковской области об этом говорят всегда: и до выборов, и во время них, и после. В то же время фиксируются случаи использования «черных» технологий и создаются неравные условия для оппозиционных политических партий. Журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко поговорил об этой и других актуальных темах, связанных с ходом избирательной кампании, с замруководителя фракции партии «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Алексеем Севастьяновым, первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко, региональным координатором ЛДПР Антоном Минаковым, председателем областного отделения «Справедливой России - За правду» Олегом Брячаком и представителем регионального отделения партии «Яблоко» Николаем Кузьминым в ходе второго круглого стола в эфире «Эхо Москвы» в Пскове 28 июля.

Не сетуем, не ноем, не плачем

Замруководителя фракции партии «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Алексей Севастьянов в ходе круглого стола провел параллель между выборами и Олимпиадой. «Правила пишут до Олимпиады. А во время Олимпиады все приходят и соревнуются» - отметил он. По его справедливому замечанию, оппозицию не устраивают любые изменения в избирательном законодательстве.

При этом первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко сходу заявил, что коммунисты на протяжении последних десятилетий никогда не были замечены «в нечистоплотности» на выборах. «Мы не выдвигали двойников-однофамильцев. Никого не снимали через суд. Организовывали наблюдение. КПРФ не подписывала ни с кем соглашений о проведении честных выборов, потому что в этом нет необходимости», - отметил он.

Опасения, что возможны фальсификации на выездном голосовании, разделил с оппозиционерами лидер либерал-демократов в регионе Антон Минаков. «У меня нет четкого представления, как можно контролировать выездные урны», - сказал он, указав на отсутствие наблюдателей при организации такого вида голосования.



Либерал-демократ также напомнил о снятии с выборов главы Себежского района кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина. «Нужно понимать, что всю предвыборную кампанию, когда другие кандидаты агитировали, встречались с местными жителями, мы бегали по судам. Нам просто не дали нормально провести избирательную кампанию. В итоге выборы прошли 13 сентября, а нашего кандидата восстановили только 12 сентября. И не будем забывать, что было досрочное голосование. И как можно считать выборы легитимными, когда на досрочном голосовании один список кандидатов, а в день голосования — другой? И на каждых выборах появляются некие "вечные кандидаты" с низкой социальной ответственностью, которым плевать на выборы. У них задача — подавать в суды, снимать сильных конкурентов», - высказался Антон Минаков.

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Мыслями о ходе избирательной кампании и о том, как обеспечить легитимность этого процесса, поделился председатель областного отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак.

«Вместо того, чтобы находить причины будущих неудач, сетовать на ситуацию, нужно проанализировать последние выборы, которые были на территории нашего региона, - сказал он. - И мы с вами увидим, что, когда были выборы глав районов, в трех районах выиграла оппозиция. И говорить сейчас о том, что якобы администрация нашего региона что-то делает нехорошее в плане фальсификации — это, на мой взгляд, некрасиво. Нужно мобилизовать свои ресурсы, что мы и делаем. Нужно максимально двигаться по выборному графику, встречаться с избирателями, доносить свое видение вопросов, волнующих избирателей, рассказывать о проделанных кандидатами делах. Мы не сетуем, не ноем, не плачем, что плохо там или сям. Мы просто работаем».



Олег Брячак уверен, что грядущие выборы будут чистыми. «Сейчас главное - явка, - сказал он, и сделал неожиданный реверанс партии власти. - У "Единой России" есть свой постоянный электорат и дисциплина. А у оппозиции нет такого рычага. Нужно все усилия направить на максимальную явку».

Легитимность выборов обеспечивает лишь одно — соблюдение закона. Такого мнения придерживается представитель регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин.

«Если соблюдаем закон, то выборы будут честные, легитимные и конкурентные», - подчеркнул он и выразил несогласие с тем, что граждане будут голосовать еще и 17, и 18 сентября, а не только в Единый день голосования, 19 сентября.

По его мнению, досрочное голосование в пятницу и субботу — это «возможность подмены результатов голосов», а не организация безопасности в условиях распространения коронавируса. «Если бы власть заботилась о нашей безопасности, то не устраивала бы в прошлую пятницу День города, на который пришло 10 тысяч человек. Скученно пришли, без масок находились», - указал он.

Олег Брячак призвал прийти на выборы именно в тот день, который удобен для самого избирателя. «Николай сказал о том, что День города был, кучковались люди, как же это плохо и так далее. А потом говорит о том, чтобы все приходили голосовать в воскресенье, в один день. А три дня, которые позволяют не кучковаться? Я, честно, не совсем это понял. Когда есть время и возможность, приходите и голосуйте сердцем и умом», - сказал он.

С замечанием Олега Брячака и Алексей Севастьянов. «Я уверен, что если бы у нас был один день выборов, вы бы сказали, что это нарушение прав человека, что у нас тяжелая ситуация с ковидом, лишают права людей, работающих на селе, поскольку идет уборка урожая», - обратился он к Николаю Кузьмину.

Неожиданно для участников круглого стола в дискуссию вмешался председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Нас не очень интересует вопрос политических лозунгов, взаимных претензий к партиям, но что касается работы Избирательной комиссии, хотелось бы сказать следующее. Два момента, которые меня тревожат. Мы всегда собираем политические партии, подробно рассказываем, как будут проходить выборы, на что нужно обратить внимание, какие появляются новые аспекты, и все коллеги на этих мероприятиях присутствовали. Плюс,, мы проводим огромное количество различных круглых столов, мероприятий, куда тоже зовем политические партии, но они туда не ходят. А потом в прямом эфире начинают выдаваться тезисы, которые не соответствуют тому, что происходит, и что должно быть», - сказал он.

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Игорь Сопов обратил внимание на то, что все политические партии пригласили на завтрашний семинар, чтобы продемонстрировать, каким образом будут опечатываться сейф-пакеты, как с ними работать. «К сожалению, на завтра ни одна из партий не подтвердила, что ее представители туда придут», - добавил председатель облизбиркома.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что ничего нового в претензиях оппозиции он не услышал. «Коллеги, есть закон, есть избирком, который за это отвечает. Давайте каждый будет заниматься своим делом», - сказал он, обращаясь к участникам круглого стола.

Топор под лавкой и пионерский лозунг

Напомним, федеральное руководство «Яблока» заявило о том, что сторонникам Навального не следует голосовать за «Яблоко». Кроме того, сторонников российского оппозиционера на федеральном уровне не включили в списки партии на выборах.

На круглом столе Николай Кузьмин, являющийся сторонником Навального и давший негативную оценку федеральному руководству «Яблока», заявил, что не видит противоречия в том, что идет на выборы от партии «Яблоко». По его мнению, он поступает честно по отношению к избирателям и партии.

«Я член партии "Яблоко" с 2012 года, сейчас иду на выборы от партии "Яблоко", я избранный депутат от партии "Яблоко". Не вижу никакого противоречия. Несколько лет назад мне предлагали возглавить штаб Алексея Навального, я отказался. Я хочу заниматься политикой, хочу заниматься легальной политикой», - объяснил он.

Стоит отметить, что Николай Кузьмин является помощником депутата гордумы Дмитрия Пермякова, который заявлял на съезде о том, что партия «Яблоко» — «гроб», непопулярна в обществе. На вопрос о том, стоило ли пойти на выборы самовыдвиженцем, Николай Кузьмин уклончиво ответил, что в партии есть дискуссия, и «Яблоко» должно бороться за электорат и ценности людей. При этом он посетовал на то, что ведущий задает ему «неудобные вопросы».

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Первый секретарь обкома КПРФ в ходе круглого стола рассказал о визите на прошлой неделе в офис партии представителей силовых структур.

«Нашли "топор под лавкой". Не хотелось бы, что это был "топор войны". Эти материалы были изготовлены еще в мае. Остатки были оприходованы, находились в подсобном помещении», - рассказал он.

По его мнению, одна из листовок партии «завалялась у кого-то в почтовом ящике» и ее принесли в полицию. Петр Алексеенко сообщил, что полиция обратилась в облизбирком, который созвал рабочую группу, но в нее не пригласили представителя КПРФ Павла Левенкова — директора типографии, где изготовили этот материал. «Кулуарно обсудили, признали, что это незаконно изготовленный агитационный материал», - сказал он.

В «маски-шоу», как выразился Петр Алексеенко, участвовали восемь человек, которые изъяли из подсобного помещения 150 листовок на депутата гордумы Александра Баева и более 200 листовок на секретаря Псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова.

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«Сейчас это дело рассматривается, приходится давать объяснения. Наведались и в нашу псковскую типографию. Будет какой-то результат — будем действовать дальше», - резюмировал Петр Алексеенко.

Слова коммуниста прокомментировал позвонивший в студию председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«Избирательная комиссия Псковской области по обращению органов УМВД вынесла решение, которое цитирую дословно: данный материал может являться агитационным. Может являться агитационным, не более того. Больше никаких действий не совершали, полицию никуда не приглашали. Что касается вашего коллеги Левенкова, вы говорите: "Кулуарно обсудили". У избирательной комиссии есть регламент работы. У нас есть рабочая группа, которая собирается по таким спорным вопросам. На ней имеют право присутствовать любые члены Избирательной комиссии. С Левенковым как раз обсуждали вопросы, каким образом изготавливал эти листовки. Мы получили от него четкое объяснение. Ничего кулуарного нет в этом плане. И это решение у нас опубликовано», - рассказал Игорь Сопов и призвал выбирать более корректные формулировки, обращаясь в сторону облизбиркома.

Затем Олег Брячак прокомментировал, насколько он готов к тому, что политические оппоненты в споре с ним будут указывать на проблемы в бизнесе и уголовное преследование.

«Я как пионер — всегда готов, - спокойно ответил Олег Брячак. - Испытания, которые выпали на мою долю в плане бизнеса, уголовных дел, не сломали меня. Я же не уехал никуда, не убежал, не запил, руки не опустил. Я выстоял. Тот опыт, который я накопил за время активной и опасной жизни, позволяет абсолютно спокойно чувствовать себя в любых ситуациях. Столько про меня уже рассказывали, что вряд ли кому-то из избирателей это будет интересно».

По его мнению, сильный человек не тот, у которого все есть, а тот человек, у которого все есть, несмотря ни на что. «Это относится ко мне. Я рад, что у меня сложилась такая судьба», - подчеркнул Олег Брячак.

Алексей Севастьянов рассказал, что не видит проблем в том, что кандидаты от «Единой России» в статусе действующих депутатов могут отчитываться перед выборами, встречаться с людьми. Парламентарий напомнил, что он практически одновременно пришел в политику с Олегом Брячаком и Антоном Минаковым.

«Они имеют возможность делать те же депутатские отчеты. Каждый из нас по-разному борется за свой электорат, за людей, которые становятся под знамена партий», - поделился депутат.

При этом Алексей Севастьянов призвал присутствующих на круглом столе коллег быть более честными. «Я уверен, что все мы, здесь собравшиеся, любим свой регион. Давайте сконцентрируем эту политическую борьбу в рамках интересов нашего региона», - подчеркнул он.

Предвыборный марафон на волнах «Эхо Москвы» в Пскове и на сайте Псковской Ленты Новостей будет непременно продолжен. Впереди новые круглые столы с представителями политических партий, аналитические материалы и, конечно же, дебаты. Мы будем держать вас в курсе всех важных политических событий в регионе!

Михаил Синёв