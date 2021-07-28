Партийный квинтет. Как псковские депутаты о честных выборах спорили

Проведение честных и легитимных выборов — актуальный вопрос любой избирательной кампании на протяжении многих лет. В Псковской области об этом говорят всегда: и до выборов, и во время них, и после. В то же время фиксируются случаи использования «черных» технологий и создаются неравные условия для оппозиционных политических партий. Журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко поговорил об этой и других актуальных темах, связанных с ходом избирательной кампании, с замруководителя фракции партии «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Алексеем Севастьяновым, первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко, региональным координатором ЛДПР Антоном Минаковым, председателем областного отделения «Справедливой России - За правду» Олегом Брячаком и представителем регионального отделения партии «Яблоко» Николаем Кузьминым в ходе второго круглого стола в эфире «Эхо Москвы» в Пскове 28 июля.
Замруководителя фракции партии «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Алексей Севастьянов в ходе круглого стола провел параллель между выборами и Олимпиадой. «Правила пишут до Олимпиады. А во время Олимпиады все приходят и соревнуются» - отметил он. По его справедливому замечанию, оппозицию не устраивают любые изменения в избирательном законодательстве.
При этом первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко сходу заявил, что коммунисты на протяжении последних десятилетий никогда не были замечены «в нечистоплотности» на выборах. «Мы не выдвигали двойников-однофамильцев. Никого не снимали через суд. Организовывали наблюдение. КПРФ не подписывала ни с кем соглашений о проведении честных выборов, потому что в этом нет необходимости», - отметил он.
Опасения, что возможны фальсификации на выездном голосовании, разделил с оппозиционерами лидер либерал-демократов в регионе Антон Минаков. «У меня нет четкого представления, как можно контролировать выездные урны», - сказал он, указав на отсутствие наблюдателей при организации такого вида голосования.
Либерал-демократ также напомнил о снятии с выборов главы Себежского района кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина. «Нужно понимать, что всю предвыборную кампанию, когда другие кандидаты агитировали, встречались с местными жителями, мы бегали по судам. Нам просто не дали нормально провести избирательную кампанию. В итоге выборы прошли 13 сентября, а нашего кандидата восстановили только 12 сентября. И не будем забывать, что было досрочное голосование. И как можно считать выборы легитимными, когда на досрочном голосовании один список кандидатов, а в день голосования — другой? И на каждых выборах появляются некие "вечные кандидаты" с низкой социальной ответственностью, которым плевать на выборы. У них задача — подавать в суды, снимать сильных конкурентов», - высказался Антон Минаков.
Мыслями о ходе избирательной кампании и о том, как обеспечить легитимность этого процесса, поделился председатель областного отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак.
«Вместо того, чтобы находить причины будущих неудач, сетовать на ситуацию, нужно проанализировать последние выборы, которые были на территории нашего региона, - сказал он. - И мы с вами увидим, что, когда были выборы глав районов, в трех районах выиграла оппозиция. И говорить сейчас о том, что якобы администрация нашего региона что-то делает нехорошее в плане фальсификации — это, на мой взгляд, некрасиво. Нужно мобилизовать свои ресурсы, что мы и делаем. Нужно максимально двигаться по выборному графику, встречаться с избирателями, доносить свое видение вопросов, волнующих избирателей, рассказывать о проделанных кандидатами делах. Мы не сетуем, не ноем, не плачем, что плохо там или сям. Мы просто работаем».
Олег Брячак уверен, что грядущие выборы будут чистыми. «Сейчас главное - явка, - сказал он, и сделал неожиданный реверанс партии власти. - У "Единой России" есть свой постоянный электорат и дисциплина. А у оппозиции нет такого рычага. Нужно все усилия направить на максимальную явку».
Легитимность выборов обеспечивает лишь одно — соблюдение закона. Такого мнения придерживается представитель регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин.
«Если соблюдаем закон, то выборы будут честные, легитимные и конкурентные», - подчеркнул он и выразил несогласие с тем, что граждане будут голосовать еще и 17, и 18 сентября, а не только в Единый день голосования, 19 сентября.
По его мнению, досрочное голосование в пятницу и субботу — это «возможность подмены результатов голосов», а не организация безопасности в условиях распространения коронавируса. «Если бы власть заботилась о нашей безопасности, то не устраивала бы в прошлую пятницу День города, на который пришло 10 тысяч человек. Скученно пришли, без масок находились», - указал он.
Олег Брячак призвал прийти на выборы именно в тот день, который удобен для самого избирателя. «Николай сказал о том, что День города был, кучковались люди, как же это плохо и так далее. А потом говорит о том, чтобы все приходили голосовать в воскресенье, в один день. А три дня, которые позволяют не кучковаться? Я, честно, не совсем это понял. Когда есть время и возможность, приходите и голосуйте сердцем и умом», - сказал он.
С замечанием Олега Брячака и Алексей Севастьянов. «Я уверен, что если бы у нас был один день выборов, вы бы сказали, что это нарушение прав человека, что у нас тяжелая ситуация с ковидом, лишают права людей, работающих на селе, поскольку идет уборка урожая», - обратился он к Николаю Кузьмину.
Неожиданно для участников круглого стола в дискуссию вмешался председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Игорь Сопов обратил внимание на то, что все политические партии пригласили на завтрашний семинар, чтобы продемонстрировать, каким образом будут опечатываться сейф-пакеты, как с ними работать. «К сожалению, на завтра ни одна из партий не подтвердила, что ее представители туда придут», - добавил председатель облизбиркома.
Алексей Севастьянов подчеркнул, что ничего нового в претензиях оппозиции он не услышал. «Коллеги, есть закон, есть избирком, который за это отвечает. Давайте каждый будет заниматься своим делом», - сказал он, обращаясь к участникам круглого стола.
Напомним, федеральное руководство «Яблока» заявило о том, что сторонникам Навального не следует голосовать за «Яблоко». Кроме того, сторонников российского оппозиционера на федеральном уровне не включили в списки партии на выборах.
На круглом столе Николай Кузьмин, являющийся сторонником Навального и давший негативную оценку федеральному руководству «Яблока», заявил, что не видит противоречия в том, что идет на выборы от партии «Яблоко». По его мнению, он поступает честно по отношению к избирателям и партии.
«Я член партии "Яблоко" с 2012 года, сейчас иду на выборы от партии "Яблоко", я избранный депутат от партии "Яблоко". Не вижу никакого противоречия. Несколько лет назад мне предлагали возглавить штаб Алексея Навального, я отказался. Я хочу заниматься политикой, хочу заниматься легальной политикой», - объяснил он.
Стоит отметить, что Николай Кузьмин является помощником депутата гордумы Дмитрия Пермякова, который заявлял на съезде о том, что партия «Яблоко» — «гроб», непопулярна в обществе. На вопрос о том, стоило ли пойти на выборы самовыдвиженцем, Николай Кузьмин уклончиво ответил, что в партии есть дискуссия, и «Яблоко» должно бороться за электорат и ценности людей. При этом он посетовал на то, что ведущий задает ему «неудобные вопросы».
Первый секретарь обкома КПРФ в ходе круглого стола рассказал о визите на прошлой неделе в офис партии представителей силовых структур.
По его мнению, одна из листовок партии «завалялась у кого-то в почтовом ящике» и ее принесли в полицию. Петр Алексеенко сообщил, что полиция обратилась в облизбирком, который созвал рабочую группу, но в нее не пригласили представителя КПРФ Павла Левенкова — директора типографии, где изготовили этот материал. «Кулуарно обсудили, признали, что это незаконно изготовленный агитационный материал», - сказал он.
В «маски-шоу», как выразился Петр Алексеенко, участвовали восемь человек, которые изъяли из подсобного помещения 150 листовок на депутата гордумы Александра Баева и более 200 листовок на секретаря Псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова.
«Сейчас это дело рассматривается, приходится давать объяснения. Наведались и в нашу псковскую типографию. Будет какой-то результат — будем действовать дальше», - резюмировал Петр Алексеенко.
Слова коммуниста прокомментировал позвонивший в студию председатель облизбиркома Игорь Сопов.
Затем Олег Брячак прокомментировал, насколько он готов к тому, что политические оппоненты в споре с ним будут указывать на проблемы в бизнесе и уголовное преследование.
«Я как пионер — всегда готов, - спокойно ответил Олег Брячак. - Испытания, которые выпали на мою долю в плане бизнеса, уголовных дел, не сломали меня. Я же не уехал никуда, не убежал, не запил, руки не опустил. Я выстоял. Тот опыт, который я накопил за время активной и опасной жизни, позволяет абсолютно спокойно чувствовать себя в любых ситуациях. Столько про меня уже рассказывали, что вряд ли кому-то из избирателей это будет интересно».
По его мнению, сильный человек не тот, у которого все есть, а тот человек, у которого все есть, несмотря ни на что. «Это относится ко мне. Я рад, что у меня сложилась такая судьба», - подчеркнул Олег Брячак.
Алексей Севастьянов рассказал, что не видит проблем в том, что кандидаты от «Единой России» в статусе действующих депутатов могут отчитываться перед выборами, встречаться с людьми. Парламентарий напомнил, что он практически одновременно пришел в политику с Олегом Брячаком и Антоном Минаковым.
При этом Алексей Севастьянов призвал присутствующих на круглом столе коллег быть более честными. «Я уверен, что все мы, здесь собравшиеся, любим свой регион. Давайте сконцентрируем эту политическую борьбу в рамках интересов нашего региона», - подчеркнул он.
Предвыборный марафон на волнах «Эхо Москвы» в Пскове и на сайте Псковской Ленты Новостей будет непременно продолжен. Впереди новые круглые столы с представителями политических партий, аналитические материалы и, конечно же, дебаты. Мы будем держать вас в курсе всех важных политических событий в регионе!
Михаил Синёв